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लॉन्च के तुरंत बाद ₹10,000 तक महंगा हुआ फोन, जानें नई और पुरानी कीमत का अंतर

सैमसंग गैलेक्सी M47 5G की कीमत लॉन्च के एक हफ्ते बाद ही बढ़ा दी, जिससे सभी स्टोरेज वेरिएंट अब पहले से महंगे मिल रहे हैं.

Citing rising memory and component costs, the company has described the phone's starting price as an introductory offer.
कंपनी ने मेमोरी और कॉम्पोनेंट कॉस्ट बढ़ने का हवाला देते हुए फोन की शुरुआती कीमत को इंट्रोडक्टरी ऑफर बताया है. (Image Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 2:43 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: सैमसंग ने अपने नए स्मार्टफोन Samsung Galaxy M47 5G की कीमत बढ़ा दी है. इस फोन को कंपनी ने कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ चुकी है. भारत समेत दुनियाभर के स्मार्टफोन मार्केट में हर कंपनियों के फोन्स की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और इसका कारण दुनियाभर में बन रहे और बन चुके एआई डेटा सेंटर्स की वजह से हुई मेमोरी की कमी है.

इसका असर इतना ज्यादा है कि सैमसंग ने 29 जून को ही भारत में एक नया फोन लॉन्च किया था, जिसका नाम Samsung Galaxy M47 5G है, लेकिन 13 जुलाई 2026 यानी लॉन्च के सिर्फ 15 दिन बाद ही कंपनी ने फोन की कीमत बढ़ा दी है.

10,000 रुपये तक बढ़ी कीमत

अमेज़न इंडिया पर लिस्टिंग के मुताबिक, इस फोन के बेस वेरिएंट की कीमत अब 32,999 रुपये हो चुकी है, जबकि लॉन्च के वक्त इसकी इफेक्टिव कीमत सिर्फ 25,999 रुपये थी, लेकिन लॉन्च ऑफर्स के साथ फोन 22,999 रुपये में बिक रहा था. इसका मतलब है कि लॉन्च ऑफर की कीमत से 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, जो कि बहुत ज्यादा हैं. इस कीमत में आपको 6GB+128GB वेरिएंट मिलेगा.

इसका दूसरा वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी लॉन्च के वक्त कीमत 28,999 रुपये थी, लेकिन अब बढ़कर 36,999 हो गई है. वहीं, लॉन्च ऑफर्स के साथ ये फोन 25,999 रुपये में भी बिक रहा था.

इसके अलावा इस फोन का टॉप वेरिएंट 8GB+256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 33,999 रुपये से बढ़कर 41,999 रुपये हो गई है, यानी इस वेरिएंट की कीमत में सीधे 8,000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. हालांकि, लॉन्च ऑफर्स के साथ इस फोन को 30,999 रुपये में भी खरीदा जा सकता था.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

सैमसंग ने 4 जुलाई से इस फोन की बिक्री अमेज़न प्राइम डे सेल के साथ शुरू की थी. इस फोन को रोग रेड और ब्लेज़ ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया गया था. इस फोन के स्पेसफिकेशन्स कुछ इस प्रकार हैं:

स्पेसिफिकेशन्सडिटेल
डिस्प्ले6.7-inch FHD+ (1080×2340) Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) / 1400 nits peak, Gorilla Glass Victus+
प्रोसेसरQualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4nm), Octa-core (4×2.4GHz A78 + 4×1.8GHz A55), Adreno 710 GPU
रैम / स्टोरेज6GB / 8GB LPDDR5X RAM 128GB / 256GB UFS 3.1 microSD (2TB तक)
SIMHybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
ऑपरेटिंग सिस्टमAndroid 16 with One UI 8.5
रियर कैमरा50MP (f/1.8, OIS) + 5MP Ultrawide (f/2.2) + 2MP Macro (f/2.4) + LED flash
फ्रंट कैमरा12MP (f/2.2)
बैटरी6000mAh with 45W fast charging
कनेक्टिविटी5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C
अन्य फीचर्ससाइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, Stereo speakers, USB Type-C audio

भारत में स्मार्टफोन्स की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है. सैमसंग से पहले नथिंग, रियलमी, शाओमी और वीवो जैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स ने भी पिछले कुछ महीनों में मेमोरी और कॉम्पोनेंट कॉस्ट बढ़ने के चलते अपने कई मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. हालांकि, सैमसंग ने गैलेक्सी M47 5G की बिक्री शुरू होने के महज एक हफ्ते बाद ही कीमत बढ़ा दी, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी.

दिलचस्प बात यह है कि जब सैमसंग ने यह फोन लॉन्च किया, तब तक मेमोरी की कीमतें पहले से ही बढ़ चुकी थीं. यानी कंपनी को लॉन्च के वक्त ही मौजूदा कॉम्पोनेंट कॉस्ट की पूरी जानकारी थी. ऐसे में माना जा रहा है कि शुरुआती कीमत सिर्फ एक सीमित समय के इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पर रखी गई थी, ताकि प्राइम डे सेल के दौरान ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके.

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