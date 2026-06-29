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Samsung Galaxy M47 5G भारत में लॉन्च, 6000mAh बैटरी और 6 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट

फोन की शुरुआती कीमत 22,999 रुपये है और यह 4 जुलाई से अमेज़न प्राइम डे सेल में उपलब्ध होगा. ( Image Credit: Samsung )

इसमें गेमर्स के लिए एक सबसे खास फीचर दिया गया है, जिसका नाम बायपास चार्जिंग है. इसमें चार्जर से सीधे प्रोसेसर को पावर मिलती है, जो बैटरी को बायपास करते हुए जाती है. इससे गेमिंग के दौरान फोन कम गरम होता है और थर्मल थ्रॉटलिंग की समस्या नहीं आती, जिससे फ्रेम रेट लंबे समय तक स्टेबल बना रहता है.

इस फोन में Qualcomm Snadragon 6 Gen 3 चिपसेट दिया गया है, जो 4nm आर्किटेक्चर पर बना है. इसके साथ LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन है, जिससे ऐप्स तेज़ी से खुलते हैं और मल्टीटास्किंग के दौरान स्टटरिंग की समस्या कम होती है.

हैदराबाद: सैमसंग ने आज भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो मिड-रेंज प्राइस सेगमेंट का स्मार्टफोन है. इस फोन का नाम Samsung Galaxy M47 5G है, जिसे खासतौर पर युवा यूज़र्स, गेमर्स और उन लोगों को टारगेट करके बनाया गया है जिन्हें दिनभर चलने वाली बैटरी और स्मूथ परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए होता है.

इस फोन में 6.7-इंच का फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED पैनल है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन दी गई है, जिसकी वजह से फोन गिरने या खरोंच लगने से बच पाता है.

इस फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. हालांकि, इस फोन के साथ बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है. आपको सैमसंग का चार्जर अलग से खरीदना होगा.

कैमरा और सॉफ्टवेयर

इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है और वो OIS सपोर्ट के साथ आता है. OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की मदद से हाथ हिलने पर भी फोटो और वीडियो को स्थिर यानी स्टेबल रह पाता है. इसके साथ पिछले हिस्से पर 5MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैको लेंस भी है. इसके अगले हिस्से पर सेल्फी के लिए 12MP का HDR कैमरा भी दिया गया है. इसके अलावा इसमें नाइटोग्राफी फीचर भी है, जो रात में या कम रोशनी में अच्छी फोटोज़ क्लिक करने में मदद करता है.

यह फोन Android 16 पर बेस्ड One UI 8.5 पर रन करता है. सैमसंग ने वादा किया है कि वो इस फोन में 6 साल तक मेजर ओएस अपडेट्स और सिक्योरिटी पैच देता रहेगा, जो इस प्राइस सेगमेंट में अब तक का सबसे लंबा सपोर्ट है. इसमें गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन, सर्कल टू सर्च, सैमसंग वॉलेट और नॉक्स वॉल्ट सिक्योरिटी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

इस फोन को को रॉग रेड और ब्लेज़ ब्लू कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, और इसकी शुरुआती कीमत 22,999 रुपये (कूपन ऑफर के साथ) रखी गई है. यह फोन 4 जुलाई से अमेज़न प्राइम डे सेल के दौरान खरीदा जा सकेगा.