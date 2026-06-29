Samsung Galaxy M47 5G भारत में लॉन्च, 6000mAh बैटरी और 6 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट
सैमसंग ने गैलेक्सी M47 5G को भारत में लॉन्च किया है, जिसमें 6000mAh बैटरी, स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट और बायपास चार्जिंग फीचर मौजूद है.
Published : June 29, 2026 at 5:04 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने आज भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो मिड-रेंज प्राइस सेगमेंट का स्मार्टफोन है. इस फोन का नाम Samsung Galaxy M47 5G है, जिसे खासतौर पर युवा यूज़र्स, गेमर्स और उन लोगों को टारगेट करके बनाया गया है जिन्हें दिनभर चलने वाली बैटरी और स्मूथ परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए होता है.
प्रोसेसर और डिस्प्ले
इस फोन में Qualcomm Snadragon 6 Gen 3 चिपसेट दिया गया है, जो 4nm आर्किटेक्चर पर बना है. इसके साथ LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन है, जिससे ऐप्स तेज़ी से खुलते हैं और मल्टीटास्किंग के दौरान स्टटरिंग की समस्या कम होती है.
इसमें गेमर्स के लिए एक सबसे खास फीचर दिया गया है, जिसका नाम बायपास चार्जिंग है. इसमें चार्जर से सीधे प्रोसेसर को पावर मिलती है, जो बैटरी को बायपास करते हुए जाती है. इससे गेमिंग के दौरान फोन कम गरम होता है और थर्मल थ्रॉटलिंग की समस्या नहीं आती, जिससे फ्रेम रेट लंबे समय तक स्टेबल बना रहता है.
Power up your play!— Samsung India (@SamsungIndia) June 29, 2026
The all-new #GalaxyM47 5G is here to take your gaming to the next level!
Enjoy smooth performance powered by Snapdragon processor and Fast LPDDR5X RAM. Keep every session going with a long-lasting battery, and every detail vivid on a bright super AMOLED… pic.twitter.com/HzHGrRwLz7
इस फोन में 6.7-इंच का फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED पैनल है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन दी गई है, जिसकी वजह से फोन गिरने या खरोंच लगने से बच पाता है.
इस फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. हालांकि, इस फोन के साथ बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है. आपको सैमसंग का चार्जर अलग से खरीदना होगा.
कैमरा और सॉफ्टवेयर
इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है और वो OIS सपोर्ट के साथ आता है. OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की मदद से हाथ हिलने पर भी फोटो और वीडियो को स्थिर यानी स्टेबल रह पाता है. इसके साथ पिछले हिस्से पर 5MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैको लेंस भी है. इसके अगले हिस्से पर सेल्फी के लिए 12MP का HDR कैमरा भी दिया गया है. इसके अलावा इसमें नाइटोग्राफी फीचर भी है, जो रात में या कम रोशनी में अच्छी फोटोज़ क्लिक करने में मदद करता है.
यह फोन Android 16 पर बेस्ड One UI 8.5 पर रन करता है. सैमसंग ने वादा किया है कि वो इस फोन में 6 साल तक मेजर ओएस अपडेट्स और सिक्योरिटी पैच देता रहेगा, जो इस प्राइस सेगमेंट में अब तक का सबसे लंबा सपोर्ट है. इसमें गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन, सर्कल टू सर्च, सैमसंग वॉलेट और नॉक्स वॉल्ट सिक्योरिटी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
इस फोन को को रॉग रेड और ब्लेज़ ब्लू कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, और इसकी शुरुआती कीमत 22,999 रुपये (कूपन ऑफर के साथ) रखी गई है. यह फोन 4 जुलाई से अमेज़न प्राइम डे सेल के दौरान खरीदा जा सकेगा.
|स्पेसिफिकेशन्स
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|6.7-इंच FHD+ सुपर AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1400 निट्स पीक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस
|प्रोसेसर
|क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 (4nm), एड्रेनो 710 GPU
|रैम/स्टोरेज
|6GB/8GB LPDDR5X रैम, 128GB/256GB UFS 3.1 (माइक्रोएसडी से 2TB तक एक्सपेंडेबल)
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 16, One UI 8.5
|रियर कैमरा
|50MP (OIS) + 5MP अल्ट्रा-वाइड + 2MP मैक्रो
|फ्रंट कैमरा
|12MP
|बैटरी
|6000mAh, 45W फास्ट चार्जिंग (चार्जर नहीं मिलेगा)
|कनेक्टिविटी
|5G SA/NSA, ब्लूटूथ 5.3, NFC, USB टाइप-C
|कीमत
|22,999 रुपये से शुरू (इफेक्टिव प्राइस)