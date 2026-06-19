Samsung Galaxy M47 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, जानें नई डिटेल्स
सैमसंग Galaxy M47 5G का डिजाइन युवा यूजर्स को आकर्षित करने वाला है जिसमें पिल आकार का कैमरा मॉड्यूल और सपाट बैक पैनल शामिल है.
Published : June 19, 2026 at 3:21 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने आखिरकार भारत में अपनी पॉपुलर M सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. कंपनी ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि कर दी है. सैमसंग के इस नए और अपकमिंग फोन का नाम Galaxy M47 5G होगा, जिसे M44 का सक्सेसर माना जा रहा है, जिसे कंपनी ने 2023 में लॉन्ट किया था. कंपनी ने देश में एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दिया है, जहां से फोन के डिजाइन, कलर ऑप्शन्स और उपलब्धता की जानकारी मिल रही है. यह फोन जल्द ही बाजार में दस्तक देने वाला और टेक लवर्स के बीच में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है.
डिज़ाइन में हुआ बदलाव
Galaxy M47 5G के पिछले हिस्से पर फ्लैट पैनल दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है. इसकी सबसे खास बात है कि इसका पिल-शेप्ड रियर कैमरा आईलैंड है, जो हाल ही में लॉन्च हुए Galaxy A57 और Galaxy A37 जैसा दिखता है. इस कैमरा मॉड्यूल में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जिसके साथ LED फ्लैश भी मौजूद होगा.
फोन के दाईं ओर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं. कंपनी ने कम से कम एक रेड कलर ऑप्शन की पुष्टि कर दी है. हालांकि, इसका मार्केटिंग नाम अभी भी सामने नहीं आया है. सैमसंग ने अमेज़न पर इस फोन का माइक्रोसाइट लाइव कर दिया है, इसकी कुछ डिटेल्स कंफर्म हो चुकी है और यह भी कंफर्म हो चुका है कि इस फोन की बिक्री अमेज़न पर होगी.
रैम और प्रोसेसर
इस फोन को हाल ही में जियोबेंच बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर स्पॉट किया गया था, जहां इसका मॉडल नंबर SM-476B दर्ज हुआ. इसमें क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट दिया जा सकता है, जो चार एफिशिएंसी कोर 1.8GHz और चार परफॉर्मेंस कोर 2.4GHz तक स्पीड देते हैं. इस फोन में ग्राफिक्स के लिए Adreno 710 GPU और कम से कम 8GB RAM मिलने की उम्मीद है. यह फोन Android 16 ओएस पर चलने वाला होगा, जो इसे फ्यूचर-प्रूफ बनाता है.
GPU परफॉर्मेंस के मामले में Geekbench AI के OpenCL टेस्ट में इसने 2,256 पॉइंट्स हासिल किए हैं. M सीरीज हमेशा से बेहतरीन बैटरी और डिस्प्ले के लिए जानी जाती है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि M47 भी इन सेक्टर्स में भी अच्छा परफॉर्म करेगा.
सैमसंग इस फोन को "Next Level Monster" टैगलाइन के साथ पेश कर रही है. जो इसके पावरफुल फीचर्स का संकेत देता है. हालांकि, अभी तक कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट, कीमत और स्पेसिफिकेशन्स आदि के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन आने वाले दिनों में इस फोन के अन्य डिटेल्स भी सामने आ सकते हैं.