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Samsung Galaxy M47 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, जानें नई डिटेल्स

यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट और एंड्रॉयड 16 के साथ बेहतर परफॉर्मेंस तथा लंबी बैटरी लाइफ देने का वादा करता है. ( Image Credit: Samsung via Amazon )

हैदराबाद: सैमसंग ने आखिरकार भारत में अपनी पॉपुलर M सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. कंपनी ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि कर दी है. सैमसंग के इस नए और अपकमिंग फोन का नाम Galaxy M47 5G होगा, जिसे M44 का सक्सेसर माना जा रहा है, जिसे कंपनी ने 2023 में लॉन्ट किया था. कंपनी ने देश में एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दिया है, जहां से फोन के डिजाइन, कलर ऑप्शन्स और उपलब्धता की जानकारी मिल रही है. यह फोन जल्द ही बाजार में दस्तक देने वाला और टेक लवर्स के बीच में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. डिज़ाइन में हुआ बदलाव Galaxy M47 5G के पिछले हिस्से पर फ्लैट पैनल दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है. इसकी सबसे खास बात है कि इसका पिल-शेप्ड रियर कैमरा आईलैंड है, जो हाल ही में लॉन्च हुए Galaxy A57 और Galaxy A37 जैसा दिखता है. इस कैमरा मॉड्यूल में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जिसके साथ LED फ्लैश भी मौजूद होगा. फोन के दाईं ओर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं. कंपनी ने कम से कम एक रेड कलर ऑप्शन की पुष्टि कर दी है. हालांकि, इसका मार्केटिंग नाम अभी भी सामने नहीं आया है. सैमसंग ने अमेज़न पर इस फोन का माइक्रोसाइट लाइव कर दिया है, इसकी कुछ डिटेल्स कंफर्म हो चुकी है और यह भी कंफर्म हो चुका है कि इस फोन की बिक्री अमेज़न पर होगी.