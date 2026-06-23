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Samsung Galaxy M47 5G: 29 जून को भारत में लॉन्च, जानें कंफर्म फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

फोन में 45W फास्ट चार्जिंग, बायपास चार्जिंग सपोर्ट और छह साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स की सुविधा दी गई है. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग ने अपने आने वाले मिड-रेंज स्मार्टफोन Galaxy M47 5G के लिए बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने मंगलवार को इस फोन के भारत में लॉन्च होने की तारीख को कंफर्म कर दिया है. कंपनी ने कंफर्म किया है कि Galaxy M47 5G को भारत में 29 जून को लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा सैमसंग ने अपने इस फोन के कलर्स, डिजाइन समेत कुछ अहम स्पेसिफिकेशन्स की भी जानकारी दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हैंडसेट दो कलर ऑप्शन्स ब्लेज़ ब्लू और रोग रेड में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. डिज़ाइन की बात करें तो इस फोन का पिछले हिस्सा फ्लैट होगा, जिसमें पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल हो सकता है. टीज़र में फोन का डिज़ाइन दिखने में किसी प्रीमियम फोन जैसा दिखाई देता है. डिस्प्ले, प्रोसेसर और परफॉर्मेंस सैमसंग द्वारा जारी किए गए इस फोन के टीज़र में दिखाई दे रहा है कि इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि, स्नैपड्रैगन का कौनसा चिपसेट है, इसके बारे में कंपनी ने खुलासा नहीं किया है. इसके अलावा फोन में LPDDR5x रैम और UFS 3.1 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो स्मूथ मल्टीटास्किंग में मदद करेगा. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7-इंच का सुपर AMOLED पैनल मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का इस्तेमाल किया गया है.