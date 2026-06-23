Samsung Galaxy M47 5G: 29 जून को भारत में लॉन्च, जानें कंफर्म फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
सैमसंग गैलेक्सी M47 5G 29 जून को भारत में लॉन्च होगा, जिसमें ट्रिपल कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन चिपसेट जैसे फीचर्स मिलेंगे.
Published : June 23, 2026 at 2:47 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने अपने आने वाले मिड-रेंज स्मार्टफोन Galaxy M47 5G के लिए बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने मंगलवार को इस फोन के भारत में लॉन्च होने की तारीख को कंफर्म कर दिया है. कंपनी ने कंफर्म किया है कि Galaxy M47 5G को भारत में 29 जून को लॉन्च किया जाएगा.
इसके अलावा सैमसंग ने अपने इस फोन के कलर्स, डिजाइन समेत कुछ अहम स्पेसिफिकेशन्स की भी जानकारी दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हैंडसेट दो कलर ऑप्शन्स ब्लेज़ ब्लू और रोग रेड में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. डिज़ाइन की बात करें तो इस फोन का पिछले हिस्सा फ्लैट होगा, जिसमें पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल हो सकता है. टीज़र में फोन का डिज़ाइन दिखने में किसी प्रीमियम फोन जैसा दिखाई देता है.
डिस्प्ले, प्रोसेसर और परफॉर्मेंस
सैमसंग द्वारा जारी किए गए इस फोन के टीज़र में दिखाई दे रहा है कि इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि, स्नैपड्रैगन का कौनसा चिपसेट है, इसके बारे में कंपनी ने खुलासा नहीं किया है. इसके अलावा फोन में LPDDR5x रैम और UFS 3.1 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो स्मूथ मल्टीटास्किंग में मदद करेगा. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7-इंच का सुपर AMOLED पैनल मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का इस्तेमाल किया गया है.
A NEXT LEVEL MONSTER has entered the game. Presenting the all-new #GalaxyM47 5G - engineered for those who demand more. Experience powerful performance with a Snapdragon processor and LPDDR5X RAM, enhanced durability with Corning® Gorilla® Glass Victus+ and water & dust… pic.twitter.com/Uf7T5weaoM— Samsung India (@SamsungIndia) June 23, 2026
सॉफ्टवेयर के लिए फोन में One UI 8.5 ओएस शामिल किया गया है, जो Android 16 पर बेस्ड होगा. सैमसंग ने इस फोन के लिए छह साल तक ओएस अपग्रेड्स और सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है, जो लोगों के लिए एक बड़ी बात है और सैमसंग अपने ज्यादातर फोन्स में लंबे समय तक के लिए ओएस अपग्रेड्स देने के लिए जाना भी जाता है.
कैमरा सेटअप और बैटरी
इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मेन कैमरा 50MP का है, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइज़ेशन फीचर के साथ आता है. इसके अलावा फोन का दूसरा बैक कैमरा 5MP के अल्ट्रावाइड लेंस और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो लेंस के साथ आने वाला है.
फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने अगले हिस्से पर होल-पंच कटआउट में 12MP का फ्रंट कैमरा दिया है. कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम होगा. इसमें चार्जिंग के लिए 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा. इसके अलावा इसमें बायपास चार्जिंग फीचर भी दिया गया है, जो बैटरी हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है.
इस फोन में ड्यूरेबिलिटी के लिए फोन में 4x स्क्रैच रेजिस्टेंस और 2 मीटर तक की फॉल प्रोटेक्शन भी शामिल है. अब देखना होगा कि 29 जून को कंपनी इस फोन के कौन-कौन से खास और अन्य स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा करती है और इस फोन की कीमत कितनी होती है.