ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy F70 Series इंडिया लॉन्च कन्फर्म, Flipkart पर दिखा टीज़र

Samsung Galaxy F70 series फरवरी में भारत में लॉन्च होगी. यह मिड-रेंज फोन नया डिजाइन और एडवांस कैमरा फीचर्स के साथ आएगा.

The Samsung Galaxy F70 series is ready to enter the mid-range segment with a new design and a powerful camera.
Samsung Galaxy F70 Series मिड-रेंज सेगमेंट में नए डिजाइन और दमदार कैमरा के साथ एंट्री के लिए तैयार है (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 5:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Samsung भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अपनी Galaxy F-series को एक अंदाज में लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर चुका है. कंपनी ने आज आधाकारिक तौर पर Galaxy F70 series को फ्लिपकार्ट पर टीज़ कर दिया है. कंपनी ने अपने इस टीज़र में 2 फरवरी को रिवील करने की घोषणा की है.

सैमसंग ने इसके लिए फ्लिपकार्ट पर एक खास माइक्रोसाइट लाइव किया है, जहां पर कंपनी आने वाले कुछ दिनों में अपने इस अपकमिंग फोन सीरीज की जानकारियों को पेश कर सकती है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपने इस फोन के बारे में कोई खास जानकारी मुहैया नहीं कराई है और कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि इस फोन सीरीज में कितनी मॉडल्स शामिल होंगे.

हालांकि, कंपनी ने इतना जरूर कंफर्म कर दिया है कि यह मिड-रेंज सेगमेंट के यूज़र्स को टागरेट करेगी. इसका मतलब है कि फोन की अधिकतम कीमत 30,000 रुपये से कम हो सकती है. सैमसंग के मुताबिक, Galaxy F70 series कंपनी की F-series के लिए एक नया "relook" साबित होगी, यानी डिजाइन और फीचर्स में कुछ नया देखने को मिल सकता है.

मिड-रेंज प्राइस में लॉन्च होगी नई फोन सीरीज

टीज़र के अनुसार, Galaxy F70 series का पहला स्मार्टफोन 10,000 से 15,000 रुपये की कीमत रेंज में लॉन्च किया जाएगा. यह फोन फरवरी महीने में भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि इस सीरीज़ में एडवांस कैमरा फीचर्स दिए जाएंगे, जो खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया यूज़र्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए होंगे.

सैमसंग ने अपने टीज़र में यह भी कहा है कि Galaxy F70 series का कैमरा यूज़र्स के कंटेंट को "rise up" करने में मदद करेगा. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन में बेहतर इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और शायद AI-based कैमरा फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, कंपनी इन फीचर्स की पूरी जानकारी कंपनी 2 फरवरी को शेयर करेगी.

Galaxy F70 series, Galaxy F-lineup की पहली 70-series होगी. इससे पहले Samsung ने Galaxy A70, A70s और A71 जैसे स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया था, जिन्हें यूज़र्स की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. Galaxy A70 में उस समय 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon प्रोसेसर, ट्रिपल रियर कैमरा और 4500mAh की बैटरी दी गई थी.

अब Galaxy F70 series के साथ सैमसंग एक बार फिर उसी सेगमेंट में वापसी करने जा रहा है, लेकिन नए फीचर्स के साथ कीमत भी कम होगी. आने वाले में दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सैमसंग इस सीरीज़ के जरिए मिड-रेंज स्मार्टफोन मार्केट में क्या नया पेश करता है.

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY F70 SERIES
SAMSUNG GALAXY F70 INDIA LAUNCH
SAMSUNG GALAXY F70 PRICE IN INDIA
SAMSUNG GALAXY F70 FLIPKART
SAMSUNG GALAXY F70

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.