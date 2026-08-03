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Samsung Galaxy F70 Pro 5G भारत में लॉन्च, 6000mAh समेत मिलेंगे कई गैलेक्सी AI फीचर्स!

इस फोन को दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया है. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग ने आज मिडरेंज प्राइस सेगमेंट में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Samsung Galaxy F70 Pro 5G है. यह फोन सैमसंग की Galaxy F70 लाइनअप का दूसरा फोन होगा, जबकि पहला फोन Galaxy F70e 5G था, जो फरवरी 2026 में लॉन्च हुआ था. इस फोन में कंपनी ने बड़ी डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, डिसेंट कैमरा सेटअप और 45W फास्ट चार्जिंग के साथ एक बड़ी बैटरी भी दी है. आइए हम आपको इस फोन की स्पेसिफिकेशन्स और कीमत बताते हैं. स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Galaxy F70 Pro 5G में 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस Super AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन के साथ आता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जो 8GB तक के LPDDR5x RAM और 256GB तक के UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) फीचर के साथ आता है. दूसरा कैमरा 2MP के मैक्रो सेंसर के साथ आता है और तीसरा कैमरा 5MP के अल्ट्रा-वाइड एंगल के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो HDR स्पोर्ट के साथ आता है.