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Samsung Galaxy F70 Pro 5G भारत में लॉन्च, 6000mAh समेत मिलेंगे कई गैलेक्सी AI फीचर्स!

सैमसंग ने भारत में मिडरेंज में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसमें बड़ी डिस्प्ले के साथ बड़ी बैटरी मिलती है, लेकिन प्रोसेसर साधारण है.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G
इस फोन को दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया है. (Image Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 2:15 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: सैमसंग ने आज मिडरेंज प्राइस सेगमेंट में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Samsung Galaxy F70 Pro 5G है. यह फोन सैमसंग की Galaxy F70 लाइनअप का दूसरा फोन होगा, जबकि पहला फोन Galaxy F70e 5G था, जो फरवरी 2026 में लॉन्च हुआ था.

इस फोन में कंपनी ने बड़ी डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, डिसेंट कैमरा सेटअप और 45W फास्ट चार्जिंग के साथ एक बड़ी बैटरी भी दी है. आइए हम आपको इस फोन की स्पेसिफिकेशन्स और कीमत बताते हैं.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Galaxy F70 Pro 5G में 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस Super AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन के साथ आता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जो 8GB तक के LPDDR5x RAM और 256GB तक के UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) फीचर के साथ आता है. दूसरा कैमरा 2MP के मैक्रो सेंसर के साथ आता है और तीसरा कैमरा 5MP के अल्ट्रा-वाइड एंगल के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो HDR स्पोर्ट के साथ आता है.

इस फोन में सर्किल-टू-सर्च, Gemini voice assistant, AI voice transcription, direct voicemail, Now Bar जैसे कई Galaxy AI फीचर्स भी मिलते हैं. इस फोन में कंपनी ने 6000mAh की बैटरी भी दी है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि इस फोन को एक बार फुल चार्ज करने पर 24 घंटे तक की यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग, 8 घंटे तक गेमिंग या 12 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की जा सकती है. हालांकि, इस बात का ख्याल रखें कि सैमसंग अपने फोन के साथ बॉक्स में चार्जर नहीं देता है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

यह फोन डुअल नैनो सिम सपोर्ट के साथ आता है और Android 16 बेस्ड One UI 8.5 पर रन करता है. कंपनी ने इसमें 6 साल तक ओएस अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है.

वेरिएंट्स और कीमत

  • Samsung Galaxy F70 Pro 5G का बेस वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 25,999 रुपये है.
  • इसका दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 29,999 रुपये है.
  • इसका तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 34,999 रुपये है.

हालांकि, कंपनी ने अपने इन नए फोन्स पर कुछ ऑफर्स भी दिए हैं, जिनकी मदद से हर वेरिएंट को लोग डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं, जैसे- बेस वेरिएंट को लॉन्च ऑफर के साथ 23,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, यानी कि 2,000 रुपये की बचत हो सकती है. इस फोन को कंपनी ने अल्फा ब्लैक और ऑरो ग्रीन कलर्स में लॉन्च किया है. इसे सैमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोर और फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकता है.

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