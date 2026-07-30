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Samsung Galaxy F70 Pro 5G: भारत में जल्द होगा लॉन्च, डिज़ाइन की पहली झलक आई सामने

Galaxy F70e 5G के बाद अब F70 Pro 5G सीरीज का दूसरा फोन होगा, जिसकी पूरी जानकारी 31 जुलाई को सामने आएगी. ( Image Credits: Flipkart/samsung )

हैदराबाद: Samsung अपनी F70 सीरीज का दूसरा फोन भी भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने इस साल फरवरी के महीने में इस सीरीज का पहला फोन यानी Galaxy F70e 5G को लॉन्च किया था और इसी सीरीज के साथ कंपनी ने F70 सीरीज की शुरुआत की थी. अब सैमसंग इस सीरीज का दूसरा फोन यानी Galaxy F70 Pro 5G लॉन्च करने वाली है. एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस अपकमिंग फोन के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिसमें इसकी उपलब्धता और डिजाइन से जुड़ी जानकारी दी गई है. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में इस हैंडसेट के बारे में और भी डिटेल्स सामने आएंगी. फोन का डिज़ाइन इस फोन का माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हुआ है, जिसका मतलब है कि फोन की बिक्री फ्लिपकार्ट पर होगी. माइक्रोसाइट में फोन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, जिसमें फ्लैट रियर पैनल दिया गया है.