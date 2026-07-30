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Samsung Galaxy F70 Pro 5G: भारत में जल्द होगा लॉन्च, डिज़ाइन की पहली झलक आई सामने

Samsung Galaxy F70 Pro 5G की माइक्रोसाइट भारत में लाइव हो गई है, जिसमें डिजाइन और कैमरा सेटअप की झलक दिखाई गई है.

Following the Galaxy F70e 5G, the F70 Pro 5G will be the second phone in the series, with full details set to be revealed on July 31.
Galaxy F70e 5G के बाद अब F70 Pro 5G सीरीज का दूसरा फोन होगा, जिसकी पूरी जानकारी 31 जुलाई को सामने आएगी. (Image Credits: Flipkart/samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 4:12 PM IST

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हैदराबाद: Samsung अपनी F70 सीरीज का दूसरा फोन भी भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने इस साल फरवरी के महीने में इस सीरीज का पहला फोन यानी Galaxy F70e 5G को लॉन्च किया था और इसी सीरीज के साथ कंपनी ने F70 सीरीज की शुरुआत की थी.

अब सैमसंग इस सीरीज का दूसरा फोन यानी Galaxy F70 Pro 5G लॉन्च करने वाली है. एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस अपकमिंग फोन के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिसमें इसकी उपलब्धता और डिजाइन से जुड़ी जानकारी दी गई है. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में इस हैंडसेट के बारे में और भी डिटेल्स सामने आएंगी.

फोन का डिज़ाइन

इस फोन का माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हुआ है, जिसका मतलब है कि फोन की बिक्री फ्लिपकार्ट पर होगी. माइक्रोसाइट में फोन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, जिसमें फ्लैट रियर पैनल दिया गया है.

फोन के टॉप-राइट कॉर्नर में पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल देखा जा सकता है, जिसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है. फोन के पिछले हिस्से पर कैमरा आइलैंड के साथ राइट साइड में एलईडी फ्लैश भी दिया गया है. इसके अलावा फोन के दाहिनी ओर पर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए हैं. कंपनी ने साफ किया है कि इस हैंडसेट से जुड़ी बाकी जानकारियां 31 जुलाई को पता चलेंगी.

Galaxy F70e 5G से होगी टक्कर?

Galaxy F70 Pro 5G अपनी इस सीरीज के पहले फोन यानी Galaxy F70e 5G की कैटेगरी का ही हिस्सा होगा. Galaxy F70e 5G के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जो 2.4GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड देता है. इसके साथ ARM Mali G57 GPU, 6GB तक LPDDR4x रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है.

इस फोन में 6.7-इंच का HD+ रेजॉल्यूशन वाला LCD टचस्क्रीन दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 260ppi पिक्सल डेनसिटी को सपोर्ट करता है. फोन में 6,000mAh की बैटरी और 50-मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप भी शामिल है. अब देखना दिलचस्प होगा कि Pro वेरिएंट में इससे कितना अपग्रेड मिलता है.

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