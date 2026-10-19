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Samsung Galaxy F70 5G भारत में हुआ लॉन्च, 20 हजार के अंदर मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स

Samsung Galaxy F70 5G भारत में हुआ लॉन्च ( फोटो - Samsung India )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने भारतीय बाजार में अपनी नई F70 सीरीज के तीसरे मॉडल के तौर पर Samsung Galaxy F70 5G को लॉन्च कर दिया है. यह स्मार्टफोन Galaxy F70e 5G और Galaxy F70 Pro 5G के बीच रखा जाता है. जहां Galaxy F70e 5G की कीमत 18,499 रुपये से शुरू होती है, जबकि Galaxy F70 Pro 5G की कीमत 37,999 रुपये से शुरू होती है.

यह नया स्मार्टफोन Exynos 1330 चिपसेट के साथ उतारा गया है. इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा, 6.7 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले और 7.5mm की बॉडी दी गई है. Samsung ने इस स्मार्टफोन के लिए चार जनरेशन तक Android OS अपग्रेड और पांच साल तक सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है.

Samsung Galaxy F70 5G की कीमत

नए Samsung Galaxy F70 5G के 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है. जबकि 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है. लॉन्च ऑफर्स के तहत, बैंक डिस्काउंट मिलने पर इसकी शुरुआती कीमत घटकर 17,999 रुपये हो जाती है. कंपनी ने इस फोन को Lilac Bliss और Bliss Black कलर ऑप्शन में उतारा गया है. Samsung Galaxy F70 5G की उपलब्धता

नई Galaxy F70 5G की बिक्री 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर शुरू होगी. इस प्राइस रेंज में, इसका मुकाबला OnePlus N6x से होने वाला है, जिसके 4GB + 64GB मॉडल की कीमत 18,499 रुपये और 4GB + 128GB मॉडल की कीमत 19,999 रुपये है.