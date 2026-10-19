Samsung Galaxy F70 5G भारत में हुआ लॉन्च, 20 हजार के अंदर मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स
Samsung ने भारतीय बाजार में अपनी नई F70 सीरीज के तीसरे मॉडल के तौर पर Samsung Galaxy F70 5G को लॉन्च कर दिया है.
Published : October 19, 2026 at 12:45 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने भारतीय बाजार में अपनी नई F70 सीरीज के तीसरे मॉडल के तौर पर Samsung Galaxy F70 5G को लॉन्च कर दिया है. यह स्मार्टफोन Galaxy F70e 5G और Galaxy F70 Pro 5G के बीच रखा जाता है. जहां Galaxy F70e 5G की कीमत 18,499 रुपये से शुरू होती है, जबकि Galaxy F70 Pro 5G की कीमत 37,999 रुपये से शुरू होती है.
यह नया स्मार्टफोन Exynos 1330 चिपसेट के साथ उतारा गया है. इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा, 6.7 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले और 7.5mm की बॉडी दी गई है. Samsung ने इस स्मार्टफोन के लिए चार जनरेशन तक Android OS अपग्रेड और पांच साल तक सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है.
Samsung Galaxy F70 5G की कीमत
नए Samsung Galaxy F70 5G के 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है. जबकि 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है.
लॉन्च ऑफर्स के तहत, बैंक डिस्काउंट मिलने पर इसकी शुरुआती कीमत घटकर 17,999 रुपये हो जाती है. कंपनी ने इस फोन को Lilac Bliss और Bliss Black कलर ऑप्शन में उतारा गया है.
Samsung Galaxy F70 5G की उपलब्धता
नई Galaxy F70 5G की बिक्री 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर शुरू होगी. इस प्राइस रेंज में, इसका मुकाबला OnePlus N6x से होने वाला है, जिसके 4GB + 64GB मॉडल की कीमत 18,499 रुपये और 4GB + 128GB मॉडल की कीमत 19,999 रुपये है.
Samsung Galaxy F70 5G के फीचर्स
नए Galaxy F70 5G में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD+ सुपर AMOLED इनफिनिटी-U डिस्प्ले इस्तेमाल किया गाय है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की सेफ्टी दी गई है. इस डिवाइस का वजन 192 ग्राम है और इसमें धूल और पानी के छींटों से बचाव के लिए IP54 रेटिंग दी गई है.
इस फोन में 5nm Exynos 1330 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 6GB तक RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. MicroSD कार्ड की मदद से इसकी स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. इस स्मार्टफोन को पावर देने के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो 25W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
फोन में मिलने वाले कैमरे की बात करें तो, इस स्मार्टफोन में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें OIS के साथ 50MP का मेन सेंसर, 5MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2MP का मैक्रो शूटर दिए गए हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.
ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह स्मार्टफोन Android 15 पर आधारित One UI 7 पर चलता है. इसमें Samsung Knox सिक्योरिटी, सैमसंग वॉलेट और गूगल का Circle to Search फीचर भी शामिल है.