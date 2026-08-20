ETV Bharat / technology

27 अगस्त को होगा Samsung Galaxy इवेंट, लॉन्च हो सकता है Galaxy S26 FE

अगस्त 2026 में होने वाले Samsung Galaxy Event में Galaxy S26 FE स्मार्टफोन पेश किया जा सकता है. ( फोटो - Samsung )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने एक नए Galaxy इवेंट की घोषणा की है, जो अगले हफ़्ते 27 अगस्त, 2026 को आयोजित किया जाएगा. दक्षिण कोरिया की इस बड़ी कंपनी का कहना है कि इस इवेंट में 'Galaxy S26 फ़ैमिली में सबसे नया सदस्य' पेश किया जाएगा. हालांकि Samsung आने वाले डिवाइस के बारे में कोई साफ़ जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन पुराने ट्रेंड्स से पता चलता है कि यह स्मार्टफोन S-सीरीज़ का 'फ़ैन एडिशन' होगा. हर साल की तरह, आने वाला Galaxy S26 FE, स्टैंडर्ड Galaxy S26 स्मार्टफोन का सस्ता वर्जन हो सकता है, जिसमें कीमत कम करने के लिए कुछ हाई-एंड फ़ीचर्स को हटाया जा सकता है. Samsung का कहना है कि नया डिवाइस 'खास तौर पर Galaxy S26 के कई अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है', जिसमें कैमरा, AI फ़ीचर और लेटेस्ट One UI शामिल होंगे. कंपनी ने एक टीज़र इमेज भी शेयर की है, जिससे पता चलता है कि इस डिवाइस में दो कैमरा सेंसर होंगे. हालांकि इवेंट के बैनर में कैमरा सेंसर वाला एक हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड मॉड्यूल दिख रहा है, लेकिन Samsung Galaxy S26 लाइनअप की तरह वर्टिकल स्टैक की संभावना भी बनी हुई है, क्योंकि हो सकता है कि Samsung ने सिर्फ़ देखने में अच्छा लगने के लिए कटी हुई इमेज को पलट दिया हो. इसके अलावा, लीक हुए रेंडर में Galaxy S26 FE का डिज़ाइन बाकी S26 सीरीज़ जैसा ही दिख रहा है, जिसमें एक उभरा हुआ वर्टिकल कैमरा बार है. Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, and Galaxy S26 Ultra (फोटो - Samsung) 27 अगस्त का इवेंट Samsung.com और Samsung के YouTube चैनल पर शाम 5:30 बजे (IST) से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. 'Galaxy Event August 2026' इस साल Samsung का तीसरा लॉन्च इवेंट होगा.