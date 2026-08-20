27 अगस्त को होगा Samsung Galaxy इवेंट, लॉन्च हो सकता है Galaxy S26 FE
आने वाले 'Galaxy Event August 2026' में Galaxy S26 सीरीज़ के नए सदस्य को पेश किया जाएगा, जिसके Galaxy S26 FE होने की उम्मीद है.
Published : August 20, 2026 at 1:27 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने एक नए Galaxy इवेंट की घोषणा की है, जो अगले हफ़्ते 27 अगस्त, 2026 को आयोजित किया जाएगा. दक्षिण कोरिया की इस बड़ी कंपनी का कहना है कि इस इवेंट में 'Galaxy S26 फ़ैमिली में सबसे नया सदस्य' पेश किया जाएगा.
हालांकि Samsung आने वाले डिवाइस के बारे में कोई साफ़ जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन पुराने ट्रेंड्स से पता चलता है कि यह स्मार्टफोन S-सीरीज़ का 'फ़ैन एडिशन' होगा. हर साल की तरह, आने वाला Galaxy S26 FE, स्टैंडर्ड Galaxy S26 स्मार्टफोन का सस्ता वर्जन हो सकता है, जिसमें कीमत कम करने के लिए कुछ हाई-एंड फ़ीचर्स को हटाया जा सकता है.
Samsung का कहना है कि नया डिवाइस 'खास तौर पर Galaxy S26 के कई अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है', जिसमें कैमरा, AI फ़ीचर और लेटेस्ट One UI शामिल होंगे. कंपनी ने एक टीज़र इमेज भी शेयर की है, जिससे पता चलता है कि इस डिवाइस में दो कैमरा सेंसर होंगे.
हालांकि इवेंट के बैनर में कैमरा सेंसर वाला एक हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड मॉड्यूल दिख रहा है, लेकिन Samsung Galaxy S26 लाइनअप की तरह वर्टिकल स्टैक की संभावना भी बनी हुई है, क्योंकि हो सकता है कि Samsung ने सिर्फ़ देखने में अच्छा लगने के लिए कटी हुई इमेज को पलट दिया हो. इसके अलावा, लीक हुए रेंडर में Galaxy S26 FE का डिज़ाइन बाकी S26 सीरीज़ जैसा ही दिख रहा है, जिसमें एक उभरा हुआ वर्टिकल कैमरा बार है.
27 अगस्त का इवेंट Samsung.com और Samsung के YouTube चैनल पर शाम 5:30 बजे (IST) से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. 'Galaxy Event August 2026' इस साल Samsung का तीसरा लॉन्च इवेंट होगा.
कंपनी ने अब तक Galaxy S26 सीरीज़ (जिसमें Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra मॉडल शामिल हैं) और फोल्डेबल Galaxy Z लाइनअप (जिसमें Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 और Galaxy Z Fold8 Ultra शामिल हैं) की घोषणा की है.
अगले हफ़्ते होने वाले तीसरे इवेंट में Galaxy S26 FE को पेश किया जा सकता है, जिससे इस साल के लिए Samsung का हाई-एंड स्मार्टफ़ोन लाइनअप पूरा हो जाएगा.
Samsung Galaxy S26 FE के बारे में पहले भी कई लीक सामने आ चुके हैं, जिनसे डिवाइस की मुख्य फीचर्स (जैसे डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर और बैटरी) का पता चलता है. इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले इस हैंडसेट में 6.7-इंच की Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन होगी, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 2340x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन और 1,900 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलेगी.
संभावना जताई जा रही है कि यह स्मार्टफोन Exynos 2500 चिप पर चलेगा, जिसे Samsung के 3-नैनोमीटर Gate-All-Around (GAA) प्रोसेस पर बनाया गया है. इस चिप के साथ कम से कम 8GB RAM और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल सकती है.
बताया जा रहा है कि Samsung Galaxy S26 FE में 4,900 mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, जो अब प्रीमियम Galaxy स्मार्टफ़ोन के लिए स्टैंडर्ड बन गया है.
कैमरा सेटअप की बात करें तो Fan Edition स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और उसके साथ 8MP का अल्ट्रावाइड सेंसर होने की उम्मीद है. इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 12MP का सेल्फी कैमरा हो सकता है. हालांकि कुछ लीक हुई तस्वीरों में Galaxy S26 FE के पिछले हिस्से पर तीन कैमरे दिखाए गए थे, लेकिन Samsung के टीज़र से पता चलता है कि बीच वाला सेंसर सिर्फ़ एक दिखावटी हिस्सा (प्लेसहोल्डर) होगा.