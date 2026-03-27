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Samsung Galaxy Book 6 सीरीज भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी की तरफ से दिए जा रहे स्टूडेंट डिस्काउंट और नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर्स इन लैपटॉप्स को और आकर्षक बना रहे हैं. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: Samsung ने भारत में Galaxy Book 6 Series लॉन्च कर दी है. यूके और दूसरे मार्केट्स में लॉन्च होने के एक महीने बाद कंपनी ने इस सीरीज को भारतीय यूज़र्स के लिए भी लॉन्च कर दिया है. इस लाइनअप में तीन मॉडल्स शामिल हैं. टॉप क्लास गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा, गैलेक्सी बुक 6 प्रो और स्टैंडर्ड गैलेक्सी बुक 6. ये लैपटॉप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ऑथोराइज़्ड ऑफलाइन स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

Samsung Galaxy Book 6 Series: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा की खासियतें: फ्लैगशिप अल्ट्रा मॉडल विंडोज़ 11 होम के साथ आता है. इसमें 16 इंच का WQXGA+ AMOLED टच स्क्रीन दी गई है, जो 1000 निट्स की ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. इसमें एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी दी गई है. यह इंटेल कोर अल्ट्रा X7 सीरीज 3 एवो एडिशन प्रोसेसर और एनवीडिया जियोफोर्स 5070 जीपीयू से पावर्ड है. इसमें 32GB तक LPDDR5x रैम और 1TB PCIe SSD स्टोरेज मिलता है.

इसके अलावा लैपटॉप में 1080p फुल एचडी वेबकैम, टून टोन प्रो बैकलिट कीबोर्ड और हैप्टिक टच ट्रैकपैड है. स्टूडेंड आइडी दिखाने पर अतिरिक्त 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है. लैपटॉप सैमसंग ऑनलाइन स्टोर के साथ ऑथोराइज़्ड ऑफलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं.

गैलेक्सी बुक 6 प्रो और स्टैंडर्ड मॉडल: प्रो मॉडल में भी समान प्रोसेसर ऑप्शन्स और AMOLED डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इसमें इंटेल आर्क इंटीग्रेटेड जीपीयू है. बैटरी क्षमता 16 इंच मॉडल में 78Wh और 14 इंच में 67Wh है. इन दोनों का वजन क्रमशः 1.59 किलोग्राम और 1.24 किलोग्राम है.