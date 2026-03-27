ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Book 6 सीरीज भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Samsung Galaxy Book 6 सीरीज के लॉन्च के साथ भारतीय यूजर्स को अब पावरफुल प्रोसेसर और AMOLED डिस्प्ले वाले प्रीमियम लैपटॉप आसानी से मिल सकेंगे.

The student discounts and No-Cost EMI offers being provided by the company are making these laptops even more attractive.
कंपनी की तरफ से दिए जा रहे स्टूडेंट डिस्काउंट और नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर्स इन लैपटॉप्स को और आकर्षक बना रहे हैं. (Image Credit: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 8:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Samsung ने भारत में Galaxy Book 6 Series लॉन्च कर दी है. यूके और दूसरे मार्केट्स में लॉन्च होने के एक महीने बाद कंपनी ने इस सीरीज को भारतीय यूज़र्स के लिए भी लॉन्च कर दिया है. इस लाइनअप में तीन मॉडल्स शामिल हैं. टॉप क्लास गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा, गैलेक्सी बुक 6 प्रो और स्टैंडर्ड गैलेक्सी बुक 6. ये लैपटॉप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ऑथोराइज़्ड ऑफलाइन स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

Samsung Galaxy Book 6 Series: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा की खासियतें: फ्लैगशिप अल्ट्रा मॉडल विंडोज़ 11 होम के साथ आता है. इसमें 16 इंच का WQXGA+ AMOLED टच स्क्रीन दी गई है, जो 1000 निट्स की ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. इसमें एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी दी गई है. यह इंटेल कोर अल्ट्रा X7 सीरीज 3 एवो एडिशन प्रोसेसर और एनवीडिया जियोफोर्स 5070 जीपीयू से पावर्ड है. इसमें 32GB तक LPDDR5x रैम और 1TB PCIe SSD स्टोरेज मिलता है.

इसके अलावा लैपटॉप में 1080p फुल एचडी वेबकैम, टून टोन प्रो बैकलिट कीबोर्ड और हैप्टिक टच ट्रैकपैड है. स्टूडेंड आइडी दिखाने पर अतिरिक्त 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है. लैपटॉप सैमसंग ऑनलाइन स्टोर के साथ ऑथोराइज़्ड ऑफलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं.

गैलेक्सी बुक 6 प्रो और स्टैंडर्ड मॉडल: प्रो मॉडल में भी समान प्रोसेसर ऑप्शन्स और AMOLED डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इसमें इंटेल आर्क इंटीग्रेटेड जीपीयू है. बैटरी क्षमता 16 इंच मॉडल में 78Wh और 14 इंच में 67Wh है. इन दोनों का वजन क्रमशः 1.59 किलोग्राम और 1.24 किलोग्राम है.

स्टैंडर्ड गैलेक्सी बुक 6 में 16 इंच टच और नॉन-टच plus 14 इंच नॉन-टच डिस्प्ले विकल्प हैं. टॉप वेरिएंट में WUXGA IPS टचस्क्रीन 350 निट्स ब्राइटनेस देता है. इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर, 49 टॉप्स एनपीयू और इंटीग्रेटेड जीपीयू है. वाई-फाई 6E और ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है. ये लैपटॉप पतले डिजाइन, अच्छी बैटरी लाइफ और गैलेक्सी डिवाइसेस के साथ बेहतर इंटीग्रेशन पर फोकस करते हैं। प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं.

कलर और कीमत

भारत में इन लैपटॉप्स की कीमत कुछ इस प्रकार हैं:

मॉडलडिस्प्ले साइज़शुरुआती कीमतबेस कॉन्फिगरेशनकलर ऑप्शन्सखास ऑफर्स
Galaxy Book 6 Ultra16 इंच₹2,42,990Intel Core Ultra 7, 16GB RAM, 512GB SSDसिर्फ ग्रे24 महीने नो कॉस्ट EMI 5,000 रुपये तक कैशबैक 10% तक स्टूडेंट डिस्काउंट
Galaxy Book 6 Pro14 इंच₹1,78,990Intel Core Ultra 5, 16GB RAM, 512GB SSDसिर्फ ग्रे24 महीने नो कॉस्ट EMI 5,000 रुपये तक कैशबैक 10% तक स्टूडेंट डिस्काउंट
Galaxy Book 614 इंच₹1,27,990Intel Core Ultra 5, 16GB RAM, 512GB SSDग्रे और सिल्वर24 महीने नो कॉस्ट EMI 5,000 रुपये तक कैशबैक 10% तक स्टूडेंट डिस्काउंट

Samsung Galaxy Book 6 Ultra और Pro Model सिर्फ ग्रे कलर में लॉन्च किए गए हैं, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल ग्रे और सिल्वर दोनों कलर ऑप्शन में मिलेंगे. तीनों लैपटॉप इंटेल के लेटेस्ट पैंथर लेक प्रोसेसर से लैस हैं, जो बेहतर परफॉर्मेंस और एआई टास्क के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

TAGGED:

SAMSUNG
GALAXY BOOK 6 INDIA LAUNCH
SAMSUNG GALAXY BOOK 6 ULTRA PRICE
GALAXY BOOK 6 PRO SPECS INDIA
SAMSUNG GALAXY BOOK 6 SERIES PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.