Galaxy S26 में ‘Hey Plex’ से Perplexity AI की एंट्री, Samsung फोन में मिलेगा मल्टी-एआई एजेंट सपोर्ट

Galaxy S26 में अब "Hey Plex" कहकर Perplexity AI को सीधे सिस्टम लेवल पर इस्तेमाल किया जा सकेगा. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: स्मार्टफोन की दुनिया अब सिर्फ हार्डवेयर या कैमरा रेस तक ही सीमित नहीं है. अब असल में असली कंट्टीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लेवल पर हो रहा है. हर स्मार्टफोन कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन के साथ नए एआई इनोवेशन्स लेकर आ रही हैं. इस दिशा में सैमसंग ने अपने Galaxy AI इकोसिस्टम को और मजबूत बनाते हुए एक नए मल्टी-एजेंट मॉडल का ऐलान कर दिया है. कंपनी अब अपने आने वाले फ्लैगशिप गैलेक्सी डिवाइसेज में Perplexity AI को एक अलग एजेंट के रूप में शामिल करने जा रही है. सैमसंग द्वारा शेयर की गई रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy S26 यूज़र्स "Hey Plex" कहकर सीधे Perplexity को एक्टिव कर सकेंगे. यह ऑप्शन Bixby और Google Gemini के साथ उपलब्ध होगा. इसका मतलब है कि यूज़र्स एक ही डिवाइस में अलग-अलग AI एजेंट्स का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कर पाएंगे. सैमसंग इसे "मल्टी-एजेंट इकोसिस्टम" कह रहा है. कंपनी का मानना है कि लोग अब अलग-अलग कामों के लिए अलग एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. हाल ही आई इनसाइट्स रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत यूज़र्स दो से ज्यादा एआई एजेंट्स पर निर्भर हैं. ऐसे में सैमसंग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से डेवलप कर रहा है कि यूज़र्स को ज्यादा विकल्प, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल मिल सके. Galaxy AI की खासियत यह है कि यह सिर्फ एक ऐप तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अब सिस्टम लेवल पर काम करता है. इसका मतलब है कि यूज़र को बार-बार ऐप बदलने या कमांड दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एआई यूज़र के कॉन्टेक्स्ट को खुद ही समझकर बैकग्राउंड में काम करेगा और जरूरत के मुताबिक सही एजेंट को एक्टिव करेगा. Galaxy S26 में मिलेगा Perplexity AI