Galaxy S26 में ‘Hey Plex’ से Perplexity AI की एंट्री, Samsung फोन में मिलेगा मल्टी-एआई एजेंट सपोर्ट
Samsung Galaxy S26 में Perplexity AI का सपोर्ट मिलेगा. Galaxy AI मल्टी-एजेंट सिस्टम बनकर यूज़र्स को ज्यादा विकल्प और नियंत्रण देगा.
Published : February 23, 2026 at 4:43 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन की दुनिया अब सिर्फ हार्डवेयर या कैमरा रेस तक ही सीमित नहीं है. अब असल में असली कंट्टीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लेवल पर हो रहा है. हर स्मार्टफोन कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन के साथ नए एआई इनोवेशन्स लेकर आ रही हैं. इस दिशा में सैमसंग ने अपने Galaxy AI इकोसिस्टम को और मजबूत बनाते हुए एक नए मल्टी-एजेंट मॉडल का ऐलान कर दिया है. कंपनी अब अपने आने वाले फ्लैगशिप गैलेक्सी डिवाइसेज में Perplexity AI को एक अलग एजेंट के रूप में शामिल करने जा रही है.
सैमसंग द्वारा शेयर की गई रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy S26 यूज़र्स "Hey Plex" कहकर सीधे Perplexity को एक्टिव कर सकेंगे. यह ऑप्शन Bixby और Google Gemini के साथ उपलब्ध होगा. इसका मतलब है कि यूज़र्स एक ही डिवाइस में अलग-अलग AI एजेंट्स का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कर पाएंगे. सैमसंग इसे "मल्टी-एजेंट इकोसिस्टम" कह रहा है.
कंपनी का मानना है कि लोग अब अलग-अलग कामों के लिए अलग एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. हाल ही आई इनसाइट्स रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत यूज़र्स दो से ज्यादा एआई एजेंट्स पर निर्भर हैं. ऐसे में सैमसंग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से डेवलप कर रहा है कि यूज़र्स को ज्यादा विकल्प, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल मिल सके.
Galaxy AI की खासियत यह है कि यह सिर्फ एक ऐप तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अब सिस्टम लेवल पर काम करता है. इसका मतलब है कि यूज़र को बार-बार ऐप बदलने या कमांड दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एआई यूज़र के कॉन्टेक्स्ट को खुद ही समझकर बैकग्राउंड में काम करेगा और जरूरत के मुताबिक सही एजेंट को एक्टिव करेगा.
Galaxy S26 में मिलेगा Perplexity AI
Perplexity का इंटीग्रेशन सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा. इसे Samsung Notes, Clock, Gallery, Reminder और Calendar जैसे कोर ऐप्स के साथ गहराई से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ भी सपोर्ट मिलेगा, हालांकि कंपनी ने अभी इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं. यूज़र्स साइड बटन को प्रेस और होल्ड करके भी Perplexity एक्सेस कर पाएंगे. इससे मल्टी-स्टेप वर्कफ्लो आसान हो जाएगा. उदाहरण के लिए, नोट्स बनाना, रिमाइंडर सेट करना और कैलेंडर में एंट्री जोड़ना एक ही इंटरैक्शन में संभव हो सकेगा.
सैमसंग के मोबाइल एक्सपीरियंस बिजनेस के प्रेसिडेंट और सीओओ वोन-जून चोई ने कहा कि Galaxy AI एक ऑर्केस्ट्रेटर की तरह काम करेगा, यानी यह अलग-अलग AI क्षमताओं को जोड़कर एक आसान और नेचुरल एक्सपीरियंस देगा. कंपनी का जोर एक ओपन और इनक्लूसिव AI इकोसिस्टम बनाने पर है, जहां यूज़र अपनी पसंद के एजेंट को प्राथमिकता दे सके.
विशेषज्ञों का मानना है कि सैमसंग की यह रणनीति उसे एप्पल और गूगल जैसे प्रतिद्वंद्वियों से अलग पहचान दिला सकती है. जहां कई ब्रांड अपने अकेले एआई असिस्टेंट पर फोकस कर रहे हैं, वहीं सैमसंग यूज़र को विकल्प देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसी महीने वाले अनपैक्ड इवेंट में Galaxy AI और इस मल्टी-एजेंट विजन से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है.
कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि सपोर्टेड डिवाइसेज़ और फीचर्स की डिटेल्ड इंफोर्मेशन जल्द शेयर की जाएगी. सैमसंग के इस कदम से इतना तो साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में स्मार्टफोन के साथ यूज़र्स के इंटरैक्शन का तरीका काफी बदलने वाला है. भविष्य में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि कई एआई एजेंट्स का एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म होगा, जहां यूज़र्स अपना काम अपनी पसंदीदा एआई एजेंट से करवा सकेगा.