Samsung Galaxy A77 और Galaxy A57 के Geekbench लिस्टिंग से हुआ बड़ा खुलासा, A7x सीरीज़ की होगी वापसी!
Samsung के Galaxy A77 और A57 Geekbench पर दिखे, जिनसे पता चलता है कि कंपनी नए Exynos प्रोसेसर के साथ बड़ी तैयारी कर रही है.
Published : November 22, 2025 at 2:05 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग अपनी नई गैलेक्सी ए सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. अब दो नए स्मार्टफोन्स - Galaxy A77 और Galaxy A57 गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है, जिसका मतलब है कि कंपनी इस फोन को लॉन्च करने वाली है. हालांकि, इन दोनों फोन्स को गीकबेंच पर स्पॉट करने पर एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है.
अब ऐसा लग रहा है कि सैमसंग अपनी पॉपुलर A7x सीरीज़ को वापस ला रही है, जो आखिरी बार Galaxy A73 के साथ आई थी. इन दोनों डिवाइसेज़ के बेंचमार्क स्कोर, प्रोसेसर डिटेल्स और RAM कॉन्फ़िगरेशन भी साफ हो चुके हैं. आइए हम इसके बारे में जानते हैं.
Galaxy A77: दमदार एक्सीनोस चिप और Xclipse 940 GPU
टिप्स्टर अभिषेक यादव के मुताबिक Galaxy A77 मॉडल नंबर SM-A776B के साथ Geekbench पर लिस्ट हुआ है. इसमें सैमसंग का एक नया Exynos deca-core प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें होंगे:
- 3 कोर – 2.78GHz
- 3 कोर – 2.30GHz
- 4 कोर – 1.82GHz
ग्राफिक्स के लिए इसमें Samsung Xclipse 940 GPU है. यह वही GPU जो Exynos 2400 और Exynos 2400e में मिलता है, यानी मिड-रेंज में गेमिंग और ग्राफिक्स का लेवल काफी ऊपर जाने वाला है. Galaxy A77 की अन्य डिटेल्स:
- Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स
- 8GB रैम
- Geekbench Scores: 1673 (सिंगल-कोर), 5597 (मल्टी-कोर)
🚨 Wait a minute — Samsung’s A7x series is making a comeback. The A73 5G was the last device in this lineup back in 2022, but now the Samsung Galaxy A77 (SM-A776B) has appeared on Geekbench with a new Samsung SoC featuring the same GPU as the Exynos 2400 and 2400e.… pic.twitter.com/48bpIwZZSO— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 21, 2025
Galaxy A57: नया Exynos 1680 और 12GB RAM
Galaxy A57 भी Geekbench पर नजर आया है, यह SM-A576B मॉडल नंबर के साथ लिस्ट हुआ। इसमें नया Exynos 1680 चिपसेट दिया गया है, जो Galaxy A56 के Exynos 1580 का अपग्रेड वर्ज़न है।
चिपसेट स्ट्रक्चर:
- 1 Prime core – 2.91GHz
- 4 Performance cores – 2.6GHz
- 3 Efficiency cores – 1.95GHz
- Geekbench Scores: 1311 (सिंगल-कोर), 4347 (मल्टी-कोर)
Galaxy A57 की अन्य डिटेल्स
- Android 16
- 12GB RAM
दोनों फोन्स की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन लीक की रफ्तार देखकर लगता है कि सैमसंग जल्दी ही इनके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती है.
दोनों फोन्स की डिटेल्स
|फीचर
|Galaxy A77
|Galaxy A57
|मॉडल नंबर
|SM-A776B
|SM-A576B
|प्रोसेसर
|Exynos Deca-core
|Exynos 1680
|GPU
|Xclipse 940
|-
|RAM
|8GB
|12GB
|OS
|Android 16
|Android 16
|Single-core
|1673
|1311
|Multi-core
|5597
|4347