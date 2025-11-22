ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy A77 और Galaxy A57 के Geekbench लिस्टिंग से हुआ बड़ा खुलासा, A7x सीरीज़ की होगी वापसी!

Galaxy A77 और A57 के Geekbench स्कोर और नए Exynos चिप्स सामने आए, जिससे साफ है कि Samsung A-series में बड़ा अपग्रेड देने वाली है. ( फोटो क्रेडिट: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग अपनी नई गैलेक्सी ए सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. अब दो नए स्मार्टफोन्स - Galaxy A77 और Galaxy A57 गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है, जिसका मतलब है कि कंपनी इस फोन को लॉन्च करने वाली है. हालांकि, इन दोनों फोन्स को गीकबेंच पर स्पॉट करने पर एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है.

अब ऐसा लग रहा है कि सैमसंग अपनी पॉपुलर A7x सीरीज़ को वापस ला रही है, जो आखिरी बार Galaxy A73 के साथ आई थी. इन दोनों डिवाइसेज़ के बेंचमार्क स्कोर, प्रोसेसर डिटेल्स और RAM कॉन्फ़िगरेशन भी साफ हो चुके हैं. आइए हम इसके बारे में जानते हैं.

Galaxy A77: दमदार एक्सीनोस चिप और Xclipse 940 GPU

टिप्स्टर अभिषेक यादव के मुताबिक Galaxy A77 मॉडल नंबर SM-A776B के साथ Geekbench पर लिस्ट हुआ है. इसमें सैमसंग का एक नया Exynos deca-core प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें होंगे:

3 कोर – 2.78GHz

3 कोर – 2.30GHz

4 कोर – 1.82GHz

ग्राफिक्स के लिए इसमें Samsung Xclipse 940 GPU है. यह वही GPU जो Exynos 2400 और Exynos 2400e में मिलता है, यानी मिड-रेंज में गेमिंग और ग्राफिक्स का लेवल काफी ऊपर जाने वाला है. Galaxy A77 की अन्य डिटेल्स: