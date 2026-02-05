Samsung Galaxy A07 5G भारत में लॉन्च, 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा से लैस
Samsung Galaxy A07 5G भारत में लॉन्च हुआ, इसमें 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले और Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है.
Published : February 5, 2026 at 6:05 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया लेकिन पुराने डिज़ाइन वाला फोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Samsung Galaxy A07 5G, जिसे बजट प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया है. यह फोन कम कीमत में 5G कनेक्टिविटी और बड़ी बैटरी फोन चाहने वाले यूज़र्स को टारगेट करता है. इस फोन को लॉन्च करते ही बिक्री के लिए सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है. फोन दो अलग-अलग रैम और स्टोरेज वेरिएंट में आता है. कंपनी ने इसे तीन रंगों में लॉन्च किया है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.
Samsung Galaxy A07 5G की शुरुआती कीमत भारत में 15,999 रुपये रखी गई है. इस कीमत में यूज़र्स को 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है. वहीं, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 17,999 रुपये है. कंपनी शुरुआती ऑफर के तहत SBI, HDFC और Axis बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी दे रही है. यह फोन Light Violet, Light Green और Black कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.
Samsung Galaxy A07 5G: स्पेसिफिकेशन्स
फोन में 6.7 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. स्क्रीन 800 निट्स तक की ब्राइटनेस देती है, जिससे धूप में भी कंटेंट देखना आसान हो जाता है. यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित One UI 8 पर काम करता है, जिससे यूज़र्स को नया और स्मूद इंटरफेस मिलता है. परफॉर्मेंस की बात करें तो Samsung Galaxy A07 5G में MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है. यह प्रोसेसर रोज़मर्रा के काम, सोशल मीडिया, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा माना जा रहा है. फोन में 6GB तक रैम और 128GB तक स्टोरेज मिलती है, जिससे यूज़र्स को ऐप्स और फाइल्स स्टोर करने में परेशानी नहीं होगी.
MORE stunning shots 📸— Samsung India (@SamsungIndia) February 5, 2026
MORE weekend binges 🔋
MORE lag-free calls 🗣️
Make every day #MoreAwesome with the all-new #GalaxyA07 5G 💖
With a 50MP Dual Camera, massive 6000mAh battery, and superfast 5G speeds, get so much more from your phone. pic.twitter.com/J91UbjhhHe
कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में ड्यूल कैमरा दिया गया है. इसमें 50 MP का मेन कैमरा मिलता है, जो ऑटोफोकस और 10x डिजिटल ज़ूम सपोर्ट करता है. इसके साथ 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. यह फोन 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है.
इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6,000mAh की बड़ी बैटरी है. यह 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है और लंबे समय तक चलता है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C और कई नेविगेशन सिस्टम का सपोर्ट दिया गया है. सुरक्षा के लिए इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और कई जरूरी सेंसर भी दिए गए हैं.