CES 2026: Samsung ने पेश की नई Micro RGB TVs, जानें इस टीवी की 7 खास बातें
Samsung 2026 में नए साइज और एडवांस्ड AI फीचर्स के साथ Micro RGB TVs लॉन्च कर प्रीमियम सेगमेंट मजबूत कर रहा है.
Published : December 17, 2025 at 4:31 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग (Samsung) ने साल 2026 के लिए अपनी प्रीमियम Micro RGB TV लाइनअप को और एक्सपैंड करने का फैसला किया है, जिसमें कंपनी अब 55, 65, 75, 85, 100 और 115 इंच के नए मॉडल शामिल करेगी. कंपनी का कहना है कि यह नई सीरीज होम एंटरटेनमेंट को बिल्कुल नए लेवल पर लेकर जाने वाली है. सैमसंग की Micro RGB टेक्नोलॉजी पहले ही 2025 में पेश किए गए 115-इंच मॉडल के साथ चर्चा में आ चुकी थी, और अब इसे ज्यादा साइज ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है.
सैमसंग न्यूज़रूम के मुताबिक, सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स के विजुअल डिस्प्ले बिजनेस के एक्स्ज़ूकूटिव वाइस प्रेसिडेंट Hun Lee ने कहा कि कंपनी की लेटेस्ट Micro RGB टेक्नोलॉजी फिल्मों, स्पोर्ट्स और टीवी शोज़ को ज्यादा जिंदा और एक्सप्रेसिव बनाती है. Hun Lee के मुताबिक, 2026 की यह एक्सपैंडेड लाइनअप अलग-अलग साइज के घरों और लिविंग स्पेसेज़ को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी में किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है.
Samsung Expands Premium Micro RGB Lineup for 2026 With New Sizes and Advanced Featureshttps://t.co/q1KrYkGLrS— Samsung Electronics (@Samsung) December 17, 2025
आज के कंज्यूमर्स टीवी खरीदते वक्त सबसे ज्यादा फोकस बेहतर पिक्चर क्वालिटी पर कर रहे हैं और यही कारण है कि प्रीमियम टीवी सेगमेंट की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है और कंपनियां अपने-अपने प्रीमियम टीवी के लाइनअप को बड़ा कर रही है. Samsung का माइक्रो आरजीबी लाइनअप बड़े लिविंग रूम के लिए एक तरह का सेंटर ऑफ अटरैक्शन के रूप में काम करेगा.
Micro RGB टेक्नोलॉजी की खास बातें
Micro RGB Display Architecture: इसमें sub-100 माइक्रोन रेड, ग्रीन और ब्लू LEDs का इस्तेमाल किया गया है, जो अलग-अलग लाइट एमिट करती हैं. इससे कलर एक्युरेसी और लाइट कंट्रोल काफी बेहतर हो जाती है.
Advanced AI Picture Processing: 4K AI Upscaling Pro और AI Motion Enhancer Pro रियल टाइम में ब्राइटनेस, मोशन और क्लैरिटी को बेहतर बनाते हैं.
Micro RGB AI Engine Pro: नया AI चिपसेट फ्रेम-बाय-फ्रेम पिक्चर क्वालिटी सुधारता है. इसमें Micro RGB Color Booster Pro और Micro RGB HDR Pro शामिल हैं, जिससे कलर्स ज्यादा नैचुरल और रियल लगते हैं.
Precision Color 100 Certification: VDE से सर्टिफाइड यह टेक्नोलॉजी 100% BT.2020 वाइड कलर गैमट सपोर्ट करती है, जिससे कलर्स बेहद शार्प और ब्राइट दिखते हैं.
Vision AI Companion: सैमसंग का अपग्रेडेड Vision AI प्लेटफॉर्म Bixby के जरिए नैचुरल बातचीत, स्मार्ट सर्च, Live Translate, Generative Wallpaper और Perplexity जैसे AI फीचर्स भी देता है.
Glare Free Technology: यह टेक्नोलॉजी अलग-अलग लाइट कंडीशंस में भी रिफ्लेक्शन कम करके साफ और कंट्रास्ट वाली पिक्चर देती है.
Enhanced Audio Experience: Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro और Q-Symphony के साथ-साथ 2026 के सभी Samsung TVs में नया Eclipsa Audio स्पेशल साउंड सिस्टम मिलेगा, जो 3D ऑडियो एक्सपीरियंस देगा.
CES 2026 में पहली झलक
सैमसंग अपनी इस नई Micro RGB TV लाइनअप को CES 2026 में पेश करेगा, जिसका आयोजन 6 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 के बीच अमेरिका के लॉस वेगस में होगा. कंपनी का मकसद ज्यादा साइज ऑप्शन्स के साथ अल्ट्रा-प्रीमियम डिस्प्ले एक्सपीरियंस को घर-घर तक पहुंचाना है.