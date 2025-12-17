ETV Bharat / technology

CES 2026: Samsung ने पेश की नई Micro RGB TVs, जानें इस टीवी की 7 खास बातें

Samsung की 2026 Micro RGB TV सीरीज़ में AI, 100 प्रतिशत BT.2020 कलर और 55 से 115 इंच तक के प्रीमियम डिस्प्ले ऑप्शन मिलेंगे. ( फोटो क्रेडिट: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग (Samsung) ने साल 2026 के लिए अपनी प्रीमियम Micro RGB TV लाइनअप को और एक्सपैंड करने का फैसला किया है, जिसमें कंपनी अब 55, 65, 75, 85, 100 और 115 इंच के नए मॉडल शामिल करेगी. कंपनी का कहना है कि यह नई सीरीज होम एंटरटेनमेंट को बिल्कुल नए लेवल पर लेकर जाने वाली है. सैमसंग की Micro RGB टेक्नोलॉजी पहले ही 2025 में पेश किए गए 115-इंच मॉडल के साथ चर्चा में आ चुकी थी, और अब इसे ज्यादा साइज ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है.

सैमसंग न्यूज़रूम के मुताबिक, सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स के विजुअल डिस्प्ले बिजनेस के एक्स्ज़ूकूटिव वाइस प्रेसिडेंट Hun Lee ने कहा कि कंपनी की लेटेस्ट Micro RGB टेक्नोलॉजी फिल्मों, स्पोर्ट्स और टीवी शोज़ को ज्यादा जिंदा और एक्सप्रेसिव बनाती है. Hun Lee के मुताबिक, 2026 की यह एक्सपैंडेड लाइनअप अलग-अलग साइज के घरों और लिविंग स्पेसेज़ को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी में किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है.

आज के कंज्यूमर्स टीवी खरीदते वक्त सबसे ज्यादा फोकस बेहतर पिक्चर क्वालिटी पर कर रहे हैं और यही कारण है कि प्रीमियम टीवी सेगमेंट की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है और कंपनियां अपने-अपने प्रीमियम टीवी के लाइनअप को बड़ा कर रही है. Samsung का माइक्रो आरजीबी लाइनअप बड़े लिविंग रूम के लिए एक तरह का सेंटर ऑफ अटरैक्शन के रूप में काम करेगा.

Micro RGB टेक्नोलॉजी की खास बातें

Micro RGB Display Architecture: इसमें sub-100 माइक्रोन रेड, ग्रीन और ब्लू LEDs का इस्तेमाल किया गया है, जो अलग-अलग लाइट एमिट करती हैं. इससे कलर एक्युरेसी और लाइट कंट्रोल काफी बेहतर हो जाती है.

Advanced AI Picture Processing: 4K AI Upscaling Pro और AI Motion Enhancer Pro रियल टाइम में ब्राइटनेस, मोशन और क्लैरिटी को बेहतर बनाते हैं.