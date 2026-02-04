ETV Bharat / technology

Apple MacBook में होगा बड़ा बदलाव, Samsung बनाएगी 8th-Gen OLED डिस्प्ले

Samsung की 8th-Gen OLED लाइन से Apple का पहला OLED MacBook आएगा, वहीं M5 Pro और M5 Max MacBook Pro लॉन्च करीब है.

In picture: The new M4 MacBook Air (2025) in sky blue colour
स्काई ब्लू कलर वाले नए M4 मैकबुक एयर (2025) की पिक्चर (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 4, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: सैमसंग डिस्प्ले जल्द ही डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी मई 2026 में दुनिया की पहली आठवीं जनरेशन वाली यानी 8th-Gen OLED डिस्प्ले का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करेगी. इसका सीधा फायदा एप्पल को मिलने वाला है, क्योंकि इसी लाइन में आने वाले OLED पैनल्स एप्पल के आने वाले मैकबुक मॉडल्स में भी इस्तेमाल किए जाएंगे.

ऐसा माना जा रहा है कि इसी साल के आखिर तक एप्पल अपना पहला OLED MacBook लॉन्च कर सकता है. आपको बता दें कि अभी तक एप्पल के मैकबुक Mini-LED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में अगर एप्पल 8th-Gen OLED डिस्प्ले के साथ मैकबुक लॉन्च करती है तो यह एप्पल मैकबुक में एक बड़ा बदलाव होगा.

The Elec की रिपोर्ट के अनुसार, Samsung Display की नई A6 OLED लाइन से 14-इंच और 16-इंच MacBook के लिए पैनल तैयार किए जाएंगे. कंपनी का टागरेट है कि इस साल के अंत तक में करीब 20 लाख OLED पैनल्स की सप्लाई की जाए. हालांकि, कुछ मॉड्यूल्स कंपोनेट्स पर अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि एप्पल लागत को कम करने और डिस्प्ले की भरोसेमंद क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन में छोटे-मोटे बदलाव कर रहा है.

सैमसंग की 'डिस्प्ले' प्लानिंग

इस रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि सैमसंग डिस्प्ले पहले पैनल के शुरुआती स्टेज यानी फ्रंट-एंड प्रोडक्शन पर फोकस करेगा, ताकि सप्लाई स्थिर से होती रहे. इसके बाद मॉड्यूल असेंबली का काम तेज़ किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरी तिमाही से OLED पैनल्स Foxconn को भेजे जाएंगे, जहां पर एप्पल के मैकबुक को असेंबल किया जाता है.

सैमसंग डिस्प्ले ने अपनी आठवीं जनरेशन IT OLED बिजनेस में 2026 तक करीब 4.1 ट्रिलियन वॉन का निवेश करने का फैसला किया है. कंपनी का टारगेट आने वाले समय में अपनी डिस्प्ले पैनल की प्रोडक्शन को हर साल 1 करोड़ तक पहुंचाने का है. इसके अलावा कंपनी भविष्य में अपनी कुल बिक्री का 20% IT OLEDs को बनाना चाहती है.

सैमसंग लैपटॉप के अन्य ब्रांड्स जैसे Dell, HP और Lenovo आदि के साथ भी काम करने की प्लानिंग कर रही है. इस बीच, चीन की कंपनी कंपनी BOE भी अपनी 8th-generation OLED टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रही है.

दूसरी ओर, एप्पल के नए MacBook Pro मॉडल्स की लॉन्चिंग भी करीब मानी जा रही है. मैकरूमर्स की रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल प्रीमियम रिसेलर के पास मैकबुक प्रो का स्टॉक काफी सीमित है. ऐसा आमतौर पर नए प्रोडक्ट लॉन्च से पहले देखा जाता है. इसके अलावा सॉफ्टवेयर एक्टिविटी भी इस ओर इशारा कर रही है कि एप्पल जल्द ही M5 Pro और M5 Max चिप्स वाले नए MacBook Pro पेश कर सकता है.

एप्पल ने पहले भी M1, M2 और M3 मैकबुक्स को लॉन्च करने से पहले इसी पैटर्न को फॉलो किया था. इस कारण ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों या हफ्तों में एप्पल अपने नए मैकबुक प्रो मॉडल्स को लॉन्च कर सकता है.

