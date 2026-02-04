ETV Bharat / technology

Apple MacBook में होगा बड़ा बदलाव, Samsung बनाएगी 8th-Gen OLED डिस्प्ले

हैदराबाद: सैमसंग डिस्प्ले जल्द ही डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी मई 2026 में दुनिया की पहली आठवीं जनरेशन वाली यानी 8th-Gen OLED डिस्प्ले का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करेगी. इसका सीधा फायदा एप्पल को मिलने वाला है, क्योंकि इसी लाइन में आने वाले OLED पैनल्स एप्पल के आने वाले मैकबुक मॉडल्स में भी इस्तेमाल किए जाएंगे.

ऐसा माना जा रहा है कि इसी साल के आखिर तक एप्पल अपना पहला OLED MacBook लॉन्च कर सकता है. आपको बता दें कि अभी तक एप्पल के मैकबुक Mini-LED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में अगर एप्पल 8th-Gen OLED डिस्प्ले के साथ मैकबुक लॉन्च करती है तो यह एप्पल मैकबुक में एक बड़ा बदलाव होगा.

The Elec की रिपोर्ट के अनुसार, Samsung Display की नई A6 OLED लाइन से 14-इंच और 16-इंच MacBook के लिए पैनल तैयार किए जाएंगे. कंपनी का टागरेट है कि इस साल के अंत तक में करीब 20 लाख OLED पैनल्स की सप्लाई की जाए. हालांकि, कुछ मॉड्यूल्स कंपोनेट्स पर अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि एप्पल लागत को कम करने और डिस्प्ले की भरोसेमंद क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन में छोटे-मोटे बदलाव कर रहा है.

सैमसंग की 'डिस्प्ले' प्लानिंग

इस रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि सैमसंग डिस्प्ले पहले पैनल के शुरुआती स्टेज यानी फ्रंट-एंड प्रोडक्शन पर फोकस करेगा, ताकि सप्लाई स्थिर से होती रहे. इसके बाद मॉड्यूल असेंबली का काम तेज़ किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरी तिमाही से OLED पैनल्स Foxconn को भेजे जाएंगे, जहां पर एप्पल के मैकबुक को असेंबल किया जाता है.