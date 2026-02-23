ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S26 Ultra में Privacy Display फीचर, अब चाइनीज़ कंपनियां भी कर रही टेस्ट

यह पिक्चर Samsung Galaxy S25 सीरीज फोन की है, लेकिन Galaxy S26 Ultra में प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर मिलने वाला है, जो अब शाओमी, ओप्पो और वीवो ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: स्मार्टफोन की दुनिया में प्राइवेसी अब एक बड़ा और अहम मुद्दा बन चुका है. लोग अपने फोन पर बैंकिंग डिटेल्स, पर्सनल चैट और शॉपिंग से जुड़ी जानकारी देखते हैं. ऐसे में स्क्रीन पर दिखने वाला कंटेंट आसपास खड़े लोगों को भी नज़क आ सकता है. ऐसी समस्या खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा देखने को मिलती है, जब आप अपनी सीट पर बैठकर यात्रा कर रहे हो और बगल में बैठा या खड़ा कोई यात्री आपके फोन स्क्रीन को आसानी से देख पाता है. इसी समस्या का हल निकालने के लिए सैमसंग अपनी अगली फ्लैगशिप डिवाइस में एक खास फीचर लाने जा रही है. साउथ कोरियाई कंपनी सैमसंग ने कन्फर्म किया है कि उसका अपकमिंग Samsung Galaxy S26 Ultra एक नए 'Privacy Display' फीचर के साथ आएगा. यह हार्डवेयर लेवल टेक्नोलॉजी होगी, जो स्क्रीन के व्यूइंग एंगल को सीमित कर देगी यानी फोन सीधे सामने से देखने पर साफ दिखेगा, लेकिन साइड से झांकने पर स्क्रीन का कुछ हिस्सा धुंधला या छिपा रहेगा. इससे नोटिफिकेशन, पर्सनल मैसेज या पेमेंट से जुड़ी जानकारी दूसरों की नजरों से सुरक्षित रहेगी. चाइनीज़ स्मार्टफोन्स में भी होगा प्राइवेसी डिस्प्ले