ETV Bharat / technology

Samsung ने विंडोज़ के लिए लॉन्च किया ब्राउज़जर, जिसमें मिलेगा Perplexity AI सपोर्ट

सैमसंग ब्राउजर फॉर विंडोज अब यूजर्स को मोबाइल से पीसी पर बिना किसी रुकावट के वेब पेज जारी रखने की सुविधा देता है.

With the help of agentic AI, this browser finds the right part of the video and presents the multi-tab content in one summary.
एजेंटिक AI की मदद से यह ब्राउजर वीडियो का सही हिस्सा ढूंढता है और मल्टी-टैब कंटेंट को एक साथ समरी में पेश करता है. (Image Credit: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सैमसंग ने आज अपना पॉपुलर ब्राउज़र विंडोज़ के लिए भी लॉन्च कर दिया है. अभी तक सैमसंग ने अपने ब्राउज़र को सिर्फ मोबाइल के लिए लॉन्च किया हुआ था, लेकिन अब उसे विंडोज़ पीसी तक भी पहुंचा दिया है. कंपनी ने सैमसंग ब्राउज़र फॉर विंडोज़ की आधिकारिक लॉन्च की घोषणा की. इस नए वर्ज़न में क्रॉस-डिवाइस कंटिन्यूटि के साथ-साथ एजेंटिक एआई (Agentic AI) फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जो ब्राउज़िंग को और भी आसान और स्मार्ट बना देंगे.

मोबाइल से पीसी तक सीमलेस ब्राउज़िंग

अब यूज़र्स मोबाइल पर शुरू किए गए वेब पेज को पीसी पर बिना किसी रुकावट जारी रख सकेंगे.सैमसंग ब्राउज़र सिर्फ बुकमार्क्स या हिस्ट्री सिंक करने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वेबपेज ठीक उसी जगह से खुल जाएगा, जहां आपने छोड़ा था. सैमसंग पास के जरिए पर्सनल डिटेल्स सुरक्षित तरीके से स्टोर हो जाती है. वेबसाइट पर लॉगिन या फॉर्म फिल करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी.

Agentic AI के ब्राउज़िंग आसान

सैमसंह ने परप्लेक्सिटी (Perplexity) के साथ पार्टनरशिप की है और अपने ब्राउज़र के विंडोज़ वर्ज़न के अंदर एक पावरफुल एआई असिस्टेंट भी जोड़ा है. यह एआई न सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज को समझता है, बल्कि मौजूदा पेज का पूरा कॉन्टेक्स्ट, ओपन टैब्स की एक्टिविटी और यूज़र की जरूरतों का भी ध्यान रखता है. अब ब्राउज़र सिर्फ जानकारी दिखाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये आपके कई कामों को आसान बना देता है. उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी टूरिस्ट लोकेशन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ब्राउज़र से पूछ लीजिए. वो मौजूदा पेज के आधार पर चार दिन का पूरा ट्रैवल प्लान तैयार कर देगा, जिसे आप अपनी पसंद के फॉर्मेट में आसानी से एडिट या ऑर्गनाइज़ कर सकेंगे.

वीडियो और हिस्ट्री सर्च में भी एआई का कमाल

सैमसंग ब्राउज़र अब वीडियो कंटेंट को भी समझता है. अगर कोई लंबा वीडियो चल रहा है तो एआई उसमें से सही हिस्सा ढूंढकर उसी पॉइंट में प्लेबैक शुरू कर देता है. ब्राउज़िंग हिस्ट्री को भी कीवर्ड या डेट की बजाय नेचुरल सेंटेंस से सर्च किया जा सकता है. उदाहरण के लिए - अगर आप ब्राउज़र में टाइप करेंगे कि "पिछले हफ्ते जो स्मार्टवॉच देखी थी" - बस उसके बाद स्मार्ट ब्राउज़र का एआई उसी पेज को निकालकर सामने ला देगा.

TAGGED:

SAMSUNG BROWSER WINDOWS
SAMSUNG BROWSER FOR PC
AGENTIC AI SAMSUNG
SAMSUNG BROWSER AI
SAMSUNG WINDOWS BROWSER LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.