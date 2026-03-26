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Samsung ने विंडोज़ के लिए लॉन्च किया ब्राउज़जर, जिसमें मिलेगा Perplexity AI सपोर्ट

एजेंटिक AI की मदद से यह ब्राउजर वीडियो का सही हिस्सा ढूंढता है और मल्टी-टैब कंटेंट को एक साथ समरी में पेश करता है. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग ने आज अपना पॉपुलर ब्राउज़र विंडोज़ के लिए भी लॉन्च कर दिया है. अभी तक सैमसंग ने अपने ब्राउज़र को सिर्फ मोबाइल के लिए लॉन्च किया हुआ था, लेकिन अब उसे विंडोज़ पीसी तक भी पहुंचा दिया है. कंपनी ने सैमसंग ब्राउज़र फॉर विंडोज़ की आधिकारिक लॉन्च की घोषणा की. इस नए वर्ज़न में क्रॉस-डिवाइस कंटिन्यूटि के साथ-साथ एजेंटिक एआई (Agentic AI) फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जो ब्राउज़िंग को और भी आसान और स्मार्ट बना देंगे. मोबाइल से पीसी तक सीमलेस ब्राउज़िंग अब यूज़र्स मोबाइल पर शुरू किए गए वेब पेज को पीसी पर बिना किसी रुकावट जारी रख सकेंगे.सैमसंग ब्राउज़र सिर्फ बुकमार्क्स या हिस्ट्री सिंक करने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वेबपेज ठीक उसी जगह से खुल जाएगा, जहां आपने छोड़ा था. सैमसंग पास के जरिए पर्सनल डिटेल्स सुरक्षित तरीके से स्टोर हो जाती है. वेबसाइट पर लॉगिन या फॉर्म फिल करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. Agentic AI के ब्राउज़िंग आसान