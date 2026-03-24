Samsung Galaxy S26 सीरीज में आया AirDrop फीचर, अब एंड्रॉइड-आईफोन फाइल ट्रांसफर करना होगा आसान
यह फीचर डायरेक्ट पीयर-टू-पीयर कनेक्शन पर काम करता है और यूजर्स को ट्रांसफर अप्रूव करने की पूरी सुरक्षा भी देता है.
Published : March 24, 2026 at 4:37 PM IST
हैदराबाद: अब एंड्रॉयड और आईफोन के बीच फाइल ट्रांसफर करना काफी आसान हो गया है. अगर आप सैमसंग गैलेक्सी फोन यूज़ करते हैं और आपके दोस्त के पास आईफोन है, तो अब फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए थर्ड-पार्टी ऐप्स या किसी वर्कअराउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी. सैमसंग ने अपनी Galaxy S26 Series में Airdrop सपोर्ट ला दिया है, जिससे गैलेक्सी यूज़र सीधे आईफोन, आईपैड और मैक पर फाइल भेज सकते हैं.
कंपनी ने बताया कि यह फीचर 23 मार्च को शुरू हो रहा है. पहले यह साउथ कोरिया में उपलब्ध होगा और आने वाले कुछ हफ्तों में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, साउथईस्ट एशिया समेत कई दूसरे देशों में भी उपलब्ध होगा. फिलहाल, यह सिर्फ गैलेक्सी एस26 सीरीज तक सीमत है, लेकिन आगे चलकर सैमसंग के दूसरे फोन्स में भी इस फीचर की सुविधा मिलने की उम्मीद है.
आपको बता दें कि सैमसंग से पहले गूगल ने भी अपने Pixel 10 Series में एयरड्रॉप फीचर दिया था और अब बारी सैमसंग की है. इन दोनों कंपनियों का मकसद अपने-अपने यूज़र्स के लिए एंड्रॉयड और आईओएस यूज़र्स के बीच फाइल शेयरिंग को बिना किसी रुकावट के आसान बनाना है. अब गैलेक्सी यूज़र आसानी से पास के आईफोन पर फोटो या वीडियो भेज सकता है.
Galaxy S26 से आईफोन पर एयरड्रॉप कैसे करें?
यह फीचर डिफॉल्ट रूप से चालू नहीं होता, इसलिए यूजर्स को खुद इसे एनेबल करना पड़ेगा.
Galaxy S26 पर:
- सेटिंग्स में जाएं
- क्विक शेयर का ऑप्शन चुनें
- "Share with Apple devices" को ऑन करें
- विजिबिलिटी को “Everyone for 10 minutes” पर सेट करें
iPhone पर:
- AirDrop को ऑन करें
- इसे भी “Everyone for 10 minutes" पर रखें
फाइल भेजने के लिए:
- गैलेक्सी पर फाइल खोलें
- क्विक शेयर पर टैप करें
- लिस्ट में आईफोन को चुनें
- आईफोन पर ट्रांसफर को स्वीकार करें
- फाइल रिसीव करने के लिए भी गैलेक्सी यूजर को 10 मिनट के लिए विजिबिलिटी ऑन रखनी होगी.
सैमसंग फोन में ऑटोमैटिक नहीं होगा एयरड्रॉप
सैमसंग ने इसे डिफॉल्ट रूप से ऑटोमैटिक नहीं रखा है, ताकि यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल मिले. सुरक्षा के मामले में यह काफी मजबूत है. ट्रांसफर सीधे डिवाइस से डिवाइस के बीच होता है, कोई सर्वर बीच में नहीं आता. फाइल आने पर दोनों तरफ अप्रूवल लेना जरूरी है और ट्रांसफर के दौरान कोई डेटा लॉग या स्टोर नहीं किया जाता.
पिक्सल फोन्स में यह इंटीग्रेशन थोड़ा ज्यादा टाइट है, लेकिन सैमसंग ने यूजर कंट्रोल को प्राथमिकता दी है. यह बदलाव उन लाखों यूजर्स के लिए राहत की खबर है जो रोजाना एंड्रॉइड और आईफोन के बीच फाइल शेयर करते हैं. अब फोटो क्लिक करने के बाद दोस्त को भेजने में कोई परेशानी नहीं होगी.
लिहाजा, सैमसंग और गूगल दोनों की कोशिश से मोबाइल इकोसिस्टम थोड़ा ज्यादा खुला और यूजर-फ्रेंडली होता जा रहा है. आने वाले समय में और भी डिवाइसेस पर यह सपोर्ट आने से क्रॉस-प्लेटफॉर्म शेयरिंग और भी आसान हो सकती है.