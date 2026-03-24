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Samsung Galaxy S26 सीरीज में आया AirDrop फीचर, अब एंड्रॉइड-आईफोन फाइल ट्रांसफर करना होगा आसान

सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज में AirDrop सपोर्ट आने से अब यूजर्स बिना किसी थर्ड-पार्टी ऐप के आईफोन पर फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट आसानी से शेयर कर सकते हैं. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: अब एंड्रॉयड और आईफोन के बीच फाइल ट्रांसफर करना काफी आसान हो गया है. अगर आप सैमसंग गैलेक्सी फोन यूज़ करते हैं और आपके दोस्त के पास आईफोन है, तो अब फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए थर्ड-पार्टी ऐप्स या किसी वर्कअराउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी. सैमसंग ने अपनी Galaxy S26 Series में Airdrop सपोर्ट ला दिया है, जिससे गैलेक्सी यूज़र सीधे आईफोन, आईपैड और मैक पर फाइल भेज सकते हैं.

कंपनी ने बताया कि यह फीचर 23 मार्च को शुरू हो रहा है. पहले यह साउथ कोरिया में उपलब्ध होगा और आने वाले कुछ हफ्तों में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, साउथईस्ट एशिया समेत कई दूसरे देशों में भी उपलब्ध होगा. फिलहाल, यह सिर्फ गैलेक्सी एस26 सीरीज तक सीमत है, लेकिन आगे चलकर सैमसंग के दूसरे फोन्स में भी इस फीचर की सुविधा मिलने की उम्मीद है.

आपको बता दें कि सैमसंग से पहले गूगल ने भी अपने Pixel 10 Series में एयरड्रॉप फीचर दिया था और अब बारी सैमसंग की है. इन दोनों कंपनियों का मकसद अपने-अपने यूज़र्स के लिए एंड्रॉयड और आईओएस यूज़र्स के बीच फाइल शेयरिंग को बिना किसी रुकावट के आसान बनाना है. अब गैलेक्सी यूज़र आसानी से पास के आईफोन पर फोटो या वीडियो भेज सकता है.

Galaxy S26 से आईफोन पर एयरड्रॉप कैसे करें?

यह फीचर डिफॉल्ट रूप से चालू नहीं होता, इसलिए यूजर्स को खुद इसे एनेबल करना पड़ेगा.

Galaxy S26 पर: