17-इंच वाले फोल्डेबल टैबलेट पर काम कर रहा Samsung: मोड़ने पर सिर्फ 8-इंच का होगा डिवाइस: रिपोर्ट
सैमसंग का फोल्डेबल टैबलेट खुलने पर 17 इंच और मुड़ने पर 8 इंच का होगा, यह दावा टिप्स्टर केआरओ ने किया है.
Published : October 31, 2026 at 10:04 AM IST
हैदराबाद: सैमसंग (Samsung) एक मुड़ने वाला यानी फोल्डेबल टैबलेट बना रहा है. सैमसंग फोल्डेबल टैबलेट को खोलने के बाद 17 इंच की एक बड़ी स्क्रीन मिलेगी, लेकिन मोड़ने पर सिर्फ 8 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी. यह जानकारी एक टिप्स्टर केआरओ (kro) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट के जरिए शेयर की है. हालांकि, सैमसंग ने अभी तक अपने फोल्डेबल टैबलेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ एक लीक रिपोर्ट के रूप में जानना सबसे सही है.
टिप्स्टर के अनुसार, उन्होंने इस डिवाइस के बारे में सबसे पहले अगस्त में जानकारी दी थी. उससे पहले इस टैबलेट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी. अब इसी टिप्स्टर ने एक बार फिर दावा किया है कि सैमसंग ने इस पर काम शुरू कर दिया है यानी अब प्रोडक्ट सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि कंपनी ने इसे बनाना भी शुरू कर दिया है.
Samsung has already started.— kro (@kro_roe) October 29, 2026
हालांकि, टिप्सटर ने सैमसंग फोल्डेबल टैबलेट की लॉन्च की डेट या साल के बारे में कुछ नहीं कहा है. हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि सैमसंग 2027 में अपना फोल्डेबल टैबलेट लॉन्च कर सकता है. ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक अनुमान है.
डबल डिस्प्ले वाला टैबलेट
रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग फोल्डेबल टैबलेट को मोड़ने पर उसका साइज सिर्फ 8 इंच का बन जाएगा. अगर ऐसा होता है तो यह लोगों के लिए एक ऐसा टैबलेट होगा, जिसे वो अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकेंगे. रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि सैमसंग का फोल्डेबल टैबलेट हल्का हो सकता है और सैमसंग कोशिश करेगी कि डिवाइस जितना हो सके पतला और हल्का रहे. इसके डिजाइन को लेकर दो तरीके हो सकते हैं, जो शायद इस प्रकार होंगे:
- पहला तरीका - कंपनी दो डिस्प्ले दे सकती है यानी अपने फोल्डेबल फोन की तरह एक बड़ा फोल्ड होने वाला डिस्प्ले और एक छोटा कवर पैनल हो सकता है.
- दूसरा तरीका - इसमें कंपनी सिर्फ एक डिस्प्ले देगी, जो मुड़ने के बाद 8 इंच का हो जाएगा. इस तरीके की संभावना कम है, क्योंकि ऐसे में मोड़ने के बाद पीछे की तरफ आधी स्क्रीन खुली रह जाएगी.
आमतौर पर फोल्डेबल स्क्रीन आम स्क्रीन की तुलना में कम सुरक्षित होती है. इस कारण दूसरे तरीके को अपनाने की संभावना कम है. सैमसंग पिछले करीब सात सालों में कई फोल्डेबल डिवाइस को लॉन्च कर चुकी है और इस कारण वो हमेशा एपल का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहती, जिसने पिछले महीने यानी 9 सितंबर को ही अपना पहला फोल्डेबल आईफोन यानी iPhone Duo लॉन्च किया है.
इस कारण देर-सबेर फोल्डेबल टैबलेट पर काम करने की ख़बर तो आने ही थी. 17 इंच वाली बात अगर सही है तो फोल्डेबल टैबलेट की स्क्रीन खुलने के बाद किसी मॉनिटर जैसी हो जाएगी, जिस पर लोग अपने कॉम्प्लैक्स कामों को कर पाएंगे. अब देखना होगा कि सैमसंग इस बात की पुष्टि कब तक करती है.