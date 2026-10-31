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17-इंच वाले फोल्डेबल टैबलेट पर काम कर रहा Samsung: मोड़ने पर सिर्फ 8-इंच का होगा डिवाइस: रिपोर्ट

यह पिक्चर Samsung Z Fold 8 की है, जिसे कंपनी ने इसी साल जुलाई में लॉन्च किया था. ( Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग (Samsung) एक मुड़ने वाला यानी फोल्डेबल टैबलेट बना रहा है. सैमसंग फोल्डेबल टैबलेट को खोलने के बाद 17 इंच की एक बड़ी स्क्रीन मिलेगी, लेकिन मोड़ने पर सिर्फ 8 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी. यह जानकारी एक टिप्स्टर केआरओ (kro) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट के जरिए शेयर की है. हालांकि, सैमसंग ने अभी तक अपने फोल्डेबल टैबलेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ एक लीक रिपोर्ट के रूप में जानना सबसे सही है.

टिप्स्टर के अनुसार, उन्होंने इस डिवाइस के बारे में सबसे पहले अगस्त में जानकारी दी थी. उससे पहले इस टैबलेट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी. अब इसी टिप्स्टर ने एक बार फिर दावा किया है कि सैमसंग ने इस पर काम शुरू कर दिया है यानी अब प्रोडक्ट सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि कंपनी ने इसे बनाना भी शुरू कर दिया है.

हालांकि, टिप्सटर ने सैमसंग फोल्डेबल टैबलेट की लॉन्च की डेट या साल के बारे में कुछ नहीं कहा है. हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि सैमसंग 2027 में अपना फोल्डेबल टैबलेट लॉन्च कर सकता है. ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक अनुमान है. डबल डिस्प्ले वाला टैबलेट