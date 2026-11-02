क्या एआई डेटा सेंटर्स अब आपके कंप्यूटर की रैम भी खा जाएंगे? सैम ऑल्टमैन के बयान से भड़के गेमर्स और स्मार्टफोन यूजर्स
सैम ऑल्टमैन का कहना है कि सीमित DRAM को पर्सनल कंप्यूटर में बेकार रखने से बेहतर है उसे डेटा सेंटर में ज्यादा इस्तेमाल करना.
Published : November 2, 2026 at 1:52 PM IST
हैदराबाद: OpenAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैम ऑल्टमैन ने एक एक ऐसी बात कही है, जो दुनिया भर के काफी लोगों को अच्छी नहीं लगी. उन्होंने कहा कि दुनिया में कंप्यूटर मेमोरी यानी DRAM बहुत कम है और इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर में रखना बहुत बुरा है, क्योंकि लोग इसे सिर्फ थोड़ी देर इस्तेमाल करते हैं. इसे लोगों के पास रखने से बेहतर है कि डेटा सेंटर में रखा जाए, जहां इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है.
सैम अल्टमैन की इस बात को सुनकर डेवलपर्स और गेमर्स नाराज हो गए. आजकल DRAM और दूसरी मेमोरी चिप्स की भारी कमी हो गई है. इस कारण इससे जुड़ी टेक्निकल प्रोडक्ट्स की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. सैम के इस बयान से पीसी पर गेम खेलने वाले गेमर्स और स्मार्टफोन खरीदने वाले लोग दोनों परेशान हैं. सैम ऑल्टमैन ने यह बात चीकी पिंट (Cheeky Pint) पॉडकास्ट में कही है. इसमें स्ट्राइप के सह-संस्थापक जॉन कॉलीसन मेजबान हैं. वहां बड़े सीईओ बीयर पीते हुए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं.
लोकल एआई और क्लाउड का फर्क
कई लोग ऐसे हैं, जो चाहते हैं कि एआई मॉडल अपने कंप्यूटर पर ही चलाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ओपन सोर्स मॉडल आ गए तो डेटा सेंटर की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, ऑल्टमैन का कहना है कि यह सोच गलत है. दुनिया की सीमित DRAM हर किसी के कंप्यूटर में बैठी रहे और सिर्फ पांच प्रतिशत समय इस्तेमाल हो तो यह बहुत बुरा है. इसे क्लाउड में रखकर ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए.
रैम का इस्तेमाल स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, कार के सिस्टम और गेम कंसोल में आदि में होता है. सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसी कुछ ही कंपनियां इसे बनाती हैं. सप्लाई अचानक टाइट हो गई. एआई कंपनियां क्लाउड ऑपरेटर्स के साथ लंबे समझौते करके पहले मेमोरी ले लेती हैं. ओपनएआई के स्टारगेट प्रोजेक्ट ने अगले कई साल की रैम रिज़र्व कर लिया है. इस कारण अब रैम आम प्रोडक्ट्स के लिए काफी कम रह गई है.
स्मार्टफोन क्यों महंगे हो रहे हैं?
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI साल 2030 तक कंप्यूटिंग पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 750 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बना रहा है. गूगल, मेटा और अमेजन जैसी अन्य टेक कंपनियां भी इसी रेस में शामिल हैं. इसी रेस के कारम DRAM लगातार महंगा होता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में स्मार्टफोन और लैपटॉप और महंगे होने वाले हैं.
इस पूरे विवाद ने सिलिकॉन वैली में दो अलग-अलग विचारधाराओं की बहस को तेज कर दिया है. एक तरफ मेटा के मार्क जुकरबर्ग और एनवीडिया (Nvidia) के जेन्सेन हुआंग जैसे दिग्गज हैं, जो 'ओपन वेट मॉडल्स' (Open-weight models) का समर्थन करते हैं, ताकि लोग खुद एआई होस्ट कर सकें. वहीं दूसरी तरफ सैम ऑल्टमैन जैसे लोग हैं, जो क्लाउड-बेस्ड प्रॉप्राइटरी मॉडल्स का पक्ष ले रहे हैं.