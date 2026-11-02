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क्या एआई डेटा सेंटर्स अब आपके कंप्यूटर की रैम भी खा जाएंगे? सैम ऑल्टमैन के बयान से भड़के गेमर्स और स्मार्टफोन यूजर्स

ओपनएआई की 750 अरब डॉलर की योजना से रैम की सप्लाई आम लोगों के लिए और महंगी हो रही है. ( Getty Images )

हैदराबाद: OpenAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैम ऑल्टमैन ने एक एक ऐसी बात कही है, जो दुनिया भर के काफी लोगों को अच्छी नहीं लगी. उन्होंने कहा कि दुनिया में कंप्यूटर मेमोरी यानी DRAM बहुत कम है और इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर में रखना बहुत बुरा है, क्योंकि लोग इसे सिर्फ थोड़ी देर इस्तेमाल करते हैं. इसे लोगों के पास रखने से बेहतर है कि डेटा सेंटर में रखा जाए, जहां इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है.

सैम अल्टमैन की इस बात को सुनकर डेवलपर्स और गेमर्स नाराज हो गए. आजकल DRAM और दूसरी मेमोरी चिप्स की भारी कमी हो गई है. इस कारण इससे जुड़ी टेक्निकल प्रोडक्ट्स की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. सैम के इस बयान से पीसी पर गेम खेलने वाले गेमर्स और स्मार्टफोन खरीदने वाले लोग दोनों परेशान हैं. सैम ऑल्टमैन ने यह बात चीकी पिंट (Cheeky Pint) पॉडकास्ट में कही है. इसमें स्ट्राइप के सह-संस्थापक जॉन कॉलीसन मेजबान हैं. वहां बड़े सीईओ बीयर पीते हुए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं.

लोकल एआई और क्लाउड का फर्क कई लोग ऐसे हैं, जो चाहते हैं कि एआई मॉडल अपने कंप्यूटर पर ही चलाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ओपन सोर्स मॉडल आ गए तो डेटा सेंटर की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, ऑल्टमैन का कहना है कि यह सोच गलत है. दुनिया की सीमित DRAM हर किसी के कंप्यूटर में बैठी रहे और सिर्फ पांच प्रतिशत समय इस्तेमाल हो तो यह बहुत बुरा है. इसे क्लाउड में रखकर ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए.