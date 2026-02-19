ETV Bharat / technology

India AI Summit: दो एआई दिग्गजों के बीच हुई अज़ीब चीज़, OpenAI और Anthropic की कोल्ड वार!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में गूगल के CEO सुंदर पिचाई और ओपनएआई के CEO सैम ऑल्टमैन समेत अन्य टेक लीडर्स के साथ हाथ मिलाया. ( image Credit: PTI )

हैदराबाद: इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिसेंज इंम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गूगल, ओपनएआई समेत दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ एक-साथ खड़े थे और इस दौरान एक ऐसी छोटा मूमेंट आया, जो कुछ ही मिनटों में पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पीएम मोदी के साथ खड़े टेक लीडर्स में Sam Altman, Dario Amodei, Sundar Pichai, Alexandr Wang, Demis Hassabis और सरवम के सह-संस्थापक Pratyush Kumar शामिल थे. इस समिट के दौरान पीएम मोदी ने मंच के बीच में खड़े होकर सैम ऑल्टमैन और सुंदर पिचाई के हाथ ऊपर उठाया और बाकी सभी टेक लीडर्स को भी एक-दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर उठाने के लिए कहा. इस दौरान पीएम मोदी के दाईं ओर ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन खड़े थे और उनके ठीक बगल में Anthropic के सीईओ डारियो अमोडेई भी खड़े थे. इन दोनों टेक लीडर्स ने अपने-अपने हाथ तो ऊपर किए, लेकिन एक-दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा, जबकि मंच पर मौजूद बाकी सभी टेक कंपनियों के मुखिया ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर किया था. यह मूमेंट दिखाता है कि एआई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की दो बड़ी कंपनियों यानी OpenAI और Anthropic की राइवलरी कितनी जबरदस्त है कि इतने बड़े मंच पर भारतीय पीएम के साथ खड़े होने के बावजूद भी दोनों ने एक-दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा. वीडियो में दोनों कुछ पल के लिए असमंजस में नजर आए. उसके बाद दोनों ने अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाईं, लेकिन एक-दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा.