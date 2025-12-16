ETV Bharat / technology

Yamaha R3 और MT-03 की भारत में बिक्री हुई बंद, जानें क्या है वजह

Yamaha India ने अपनी फुली फेयर्ड Yamaha YZF-R3 और नेकेड मोटरसाइकिल Yamaha MT-03 की बिक्री को बंद कर दिया है.

Yamaha R3 (फोटो - Yamaha India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 12:23 PM IST

हैदराबाद: जापानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motorcycle की भारतीय डिवीजन Yamaha India ने अपनी फुली फेयर्ड Yamaha YZF-R3 और नेकेड मोटरसाइकिल Yamaha MT-03 की बिक्री को बंद कर दिया है. जानकारी के अनुसार, कंपनी ने इन मोटरसाइकिलों की बिक्री इनकी खराब बिक्री के चलते बंद की है.

बता दें कि Yamaha ने YZF-R3 को दूसरी बार भारतीय बाजार में लॉन्च किया था और इसके साथ ही MT-03 को भी पेश किया गया था, लेकिन कंपनी ने इनकी कीमत काफी ज़्यादा तय की थी, जिसकी वजह से उम्मीद के मुताबिक बहुत कम लोग इसे खरीदने को तैयार हुए.

बिक्री न होने के चलते इस साल की शुरुआत में, Yamaha India ने दोनों मॉडलों की कीमत में सुधार किया और यह सोचकर दोनों बाइक्स की कीमतों में 1.10 लाख रुपये तक की कटौती की, और यह सोचा कि खरीदार इन मोटरसाइकिलों को खरीदने का विचार करेंगे.

हालांकि, कीमत में भारी कटौती और GST सुधार के कारण लगभग 20,000 रुपये की अतिरिक्त कीमत में बदलाव के बावजूद, अपडेटेड कीमत भी इन मोटरसाइकिलों के लिए डीलरशिप पर ग्राहकों को लाने में नाकाम रही.

Yamaha MT-03 (फोटो - Yamaha India)

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो डीलरशिप का कहना है कि से पता करने पर, कई आउटलेट्स ने कन्फर्म किया है कि उनके पास R3 या MT-03 का कोई स्टॉक नहीं बचा है और उन्हें ब्रांड से कोई यूनिट आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कंपनी ने भी इन मोटरसाइकिलों का इम्पोर्ट बंद कर दिया है.

Yamaha R3 और MT-03 बहुत बेहतरीन मोटरसाइकिलें थीं, जिनमें पावर, बेहतरीन रिफाइनमेंट और डायनामिक्स दिए गए थे, और ये चलाने में बहुत मज़ेदार और आकर्षक मशीनें थीं. लेकिन दुर्भाग्य से, इन बाइक्स की ज़्यादा कीमत को अगर छोड़ भी दें, तो भी ये मोटरसाइकिलें अपने राइवल्स की तुलना में फीचर्स, स्टाइलिंग, राइडर एड्स और दिए जाने वाले इक्विपमेंट के मामले में अप-टू-डेट नहीं थीं.

Yamaha YZF-R3 और MT-03 उन सभी Yamaha शौकीनों के लिए आइडियल अपग्रेड थे, जिन्होंने YZF-R15 या MT-15 के ज़रिए इस ब्रांड की ओर रुख किया था. लेकिन Yamaha India ने अब दूसरी बार यह मौका गंवा दिया है, इसलिए अब बस इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि क्या इन मोटरसाइकिलों के नए एडिशन भारत में आएंगे या नहीं.

