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जून 2026 में पैसेंजर EV की बंपर बिक्री, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी: FADA

FADA ने जून 2026 के लिए रिटेल सेल्स आंकड़े जारी किए हैं. EVs की रिटेल बिक्री में सभी प्रमुख वाहन कैटेगरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई.

Tata Sierra EV
Tata Sierra EV (फोटो - Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 1:13 PM IST

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हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने जून 2026 के लिए रिटेल सेल्स आंकड़े जारी किए हैं. संस्था द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की रिटेल बिक्री में सभी प्रमुख वाहन कैटेगरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी जारी रही. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बिक्री सालाना आधार पर दोगुनी से ज़्यादा हो गई, जबकि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और कमर्शियल वाहनों की बिक्री में भी अच्छी-खासी बढ़त देखी गई.

जून 2026 में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 107.75 प्रतिशत बढ़कर 31,823 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 15,318 यूनिट था. महीने-दर-महीने के आधार पर, मई 2026 में हुई 26,682 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले इसमें 19.27 प्रतिशत ​​की बढ़ोतरी हुई.

कुल पैसेंजर व्हीकल मार्केट में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की हिस्सेदारी भी जून 2026 में बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गई, जबकि मई 2026 में यह 6.6 प्रतिशत और जून 2025 में 4.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी.

इसके अलावा, इस महीने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई. जून 2025 में 1,10,719 यूनिट्स की तुलना में, सालाना आधार पर रिटेल बिक्री 74.98 प्रतिशत बढ़कर 1,93,735 यूनिट्स हो गई. वहीं, मई 2026 में हुई 1,70,733 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले, इसमें 13.47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

जून 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की मार्केट हिस्सेदारी बढ़कर 10.6 प्रतिशत हो गई, जो मई 2026 में 9.3 प्रतिशत और एक साल पहले 7.0 प्रतिशत थी. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की बिक्री में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा. जून 2025 में इनकी बिक्री 60,802 यूनिट थी, जो जून 2026 में 27.38 प्रतिशत बढ़कर 77,448 यूनिट हो गई.

महीने-दर-महीने के आधार पर, मई 2026 में दर्ज 71,867 यूनिट की बिक्री के मुकाबले इसमें 7.77 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स का दबदबा बना रहा. बीते जून 2026 में कुल थ्री-व्हीलर रिटेल बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 64.1 प्रतिशत दर्ज की गई, जो मई 2026 में इनकी मार्केट हिस्सेदारी 64.4 प्रतिशत और जून 2025 में 58.4 प्रतिशत थी.

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की बिक्री पर टिप्पणी करते हुए, Youdha के CEO आयुष लोहिया ने कहा कि "यह इंडस्ट्री एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को अब केवल एक वैकल्पिक तकनीक के तौर पर नहीं, बल्कि कमर्शियल मोबिलिटी के लिए पसंदीदा बिज़नेस विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है."

उन्होंने कहा कि, "64 प्रतिशत पैठ का आंकड़ा पार करना केवल एक और मासिक आंकड़ा नहीं है. यह उस बिंदु को दर्शाता है, जहां इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर अब एक विकल्प के बजाय मुख्यधारा का विकल्प बन गए हैं. जब हमने 2008 में EV बिज़नेस में कदम रखा था, तो चुनौती लोगों को यह विश्वास दिलाना था कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी काम कर सकती है."

कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई. जून 2026 में रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 163.7 प्रतिशत बढ़कर 3,214 यूनिट हो गई, जबकि एक साल पहले यह 1,219 यूनिट थी. महीने-दर-महीने के आधार पर, मई 2026 में 2,400 यूनिट की बिक्री के मुकाबले इसमें 33.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

जून 2026 में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की मार्केट हिस्सेदारी बढ़कर 3.53 प्रतिशत हो गई, जबकि मई 2026 में यह 2.86 प्रतिशत और जून 2025 में 1.57 प्रतिशत थी.

FADA के हालिया रिटेल बिक्री के आंकड़ों से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पैसेंजर वाहनों, दो-पहिया वाहनों और कमर्शियल वाहनों - सभी प्रमुख श्रेणियों में मार्केट में इनकी पैठ लगातार बेहतर हो रही है.

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