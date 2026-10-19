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भारत में MG Astor की बिक्री जल्द हो सकती है बंद, 2027 में लॉन्च होगा रिप्लेसमेंट

MG Astor की बिक्री जल्द होगी बंद ( फोटो - MG Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor India अपनी मौजूदा MG Astor एसयूवी की बिक्री जल्द ही भारत में बंद करने वाली है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस एसयूवी की बिक्री औसत रही है, ऐसे में कंपनी इसकी बिक्री बंद कर सकती है. कंपनी इस एसयूवी को मिड-साइज सेगमेंट में बेच रही है.

गौरतलब है कि MG Astor को साल 2021 में लॉन्च किया गया था, और यह कार बाजार में Hyundai Creta, Kia Seltos, Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq जैसी कारों से होता है, लेकिन यह इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाने में संघर्ष करती रही.

कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच, इस SUV की औसत मासिक बिक्री केवल 112 यूनिट्स की ही रही, जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में इसके सामने आई चुनौतियों को दर्शाती है. MG Astor का पावरट्रेन

कंपनी MG Astor को शुरुआत में दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ बेच रही थी, जिनमें पहला 1.5-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शामिल था, जो 110 बीएचपी की पावर उत्पन्न करता है, वहीं दूसरा, 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 140 बीएचपी की पावर उत्पन्न करता है.