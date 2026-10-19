भारत में MG Astor की बिक्री जल्द हो सकती है बंद, 2027 में लॉन्च होगा रिप्लेसमेंट
MG Motor India अपनी मौजूदा MG Astor एसयूवी की बिक्री जल्द ही भारत में बंद करने वाली है. इसका रिप्लेसमेंट जल्द लॉन्च होगा.
Published : October 19, 2026 at 1:26 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor India अपनी मौजूदा MG Astor एसयूवी की बिक्री जल्द ही भारत में बंद करने वाली है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस एसयूवी की बिक्री औसत रही है, ऐसे में कंपनी इसकी बिक्री बंद कर सकती है. कंपनी इस एसयूवी को मिड-साइज सेगमेंट में बेच रही है.
गौरतलब है कि MG Astor को साल 2021 में लॉन्च किया गया था, और यह कार बाजार में Hyundai Creta, Kia Seltos, Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq जैसी कारों से होता है, लेकिन यह इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाने में संघर्ष करती रही.
कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच, इस SUV की औसत मासिक बिक्री केवल 112 यूनिट्स की ही रही, जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में इसके सामने आई चुनौतियों को दर्शाती है.
MG Astor का पावरट्रेन
कंपनी MG Astor को शुरुआत में दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ बेच रही थी, जिनमें पहला 1.5-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शामिल था, जो 110 बीएचपी की पावर उत्पन्न करता है, वहीं दूसरा, 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 140 बीएचपी की पावर उत्पन्न करता है.
हालांकि, MG Motor ने फरवरी 2025 में टर्बो-पेट्रोल विकल्प की बिक्री बंद कर दी. इस एसयूवी को नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ पांच-स्पीड मैनुअल या सीवीटी स्वचालित गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया. सीमित पावरट्रेन विकल्प पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और हाइब्रिड विकल्पों की व्यापक रेंज की पेशकश करने वाले प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले MG Astor को पीछे कर देते हैं.
MG Astor का रिप्लेसमेंट 2027 में होगा लॉन्च
ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एसयूवी की बिक्री बंद होने का यह मतलब नहीं है कि MG Motor मिड-साइज़ SUV सेगमेंट से बाहर निकल रही है. कंपनी कथित तौर पर इस एसयूवी का एक रिप्लेसमेंट विकसित कर रही है.
यह इसके सिग्मा प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी, जो आंतरिक दहन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन का समर्थन करती है. इस नए मॉडल को साल 2027 में लॉन्च किया जा सकता है, जो संभावित रूप से MG Motor को इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करने का एक और मौका देगा.