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सितंबर 2026 में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 95 प्रतिशत बढ़ी, बेचे गए 36,108 यूनिट वाहन

Tata Tiago.EV ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (PV) की रिटेल बिक्री सितंबर 2026 में सालाना आधार पर 94.56 प्रतिशत बढ़ी है, और कंपनियों ने 36,108 यूनिट्स वाहन बेचे, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 18,559 यूनिट का था. महीने-दर-महीने के आधार पर, अगस्त 2026 में हुई 30,696 यूनिट की बिक्री की तुलना में भी बिक्री में 17.63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेज़ी से बढ़ोतरी के कारण, सितंबर 2026 में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की कुल मार्केट हिस्सेदारी बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त 2026 में 7.6 प्रतिशत और सितंबर 2025 में 5.7 प्रतिशत थी. इस बढ़ोतरी की मुख्य वजहें थीं - त्योहारों के मौसम की जल्दी शुरुआत, मास-मार्केट OEM (बड़ी कंपनियों) द्वारा ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट पेश करना और ग्राहकों द्वारा इन्हें ज़्यादा पसंद किया जाना.

भारत के मार्केट लीडर Tata Motors Passenger Vehicles ने सितंबर 2026 में 14,791 यूनिट्स इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री दर्ज की. यह सितंबर 2025 की 7,369 यूनिट्स के मुकाबले साल-दर-साल 100.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी और अगस्त 2026 की 13,158 यूनिट्स के मुकाबले 12.41 प्रतिशत की क्रमिक बढ़ोतरी है. आंकड़ों के अनुसार, घरेलू इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा बनी हुई है. वहीं दूसरी ओर, Mahindra & Mahindra ने 7,780 यूनिट्स बेचकर मार्केट में अपना दूसरा स्थान बनाए रखा है. यह पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 3,973 यूनिट्स के मुकाबले 95.82 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी है.