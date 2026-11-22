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यूरोप में BYD की Ti7 SUV की बिक्री पर रोक, Defender की नकल का मामला

Land Rover Defender (बाएं) और BYD Ti7 (दाएं) ( (फोटो - Land Rover/BYD) )

हैदराबाद: Jaguar Land Rover द्वारा मुकदमा दायर करने के बाद डच अदालत ने BYD को यूरोपीय संघ में अपनी BYD Ti7 SUV बेचने से रोक दिया है. अदालत ने फैसला सुनाया है कि यह प्लग-इन हाइब्रिड कार, 'Land Rover Defender' मॉडल के लिए Jaguar Land Rover के रजिस्टर्ड EU डिज़ाइन का उल्लंघन करती है.

इस अंतरिम रोक का BYD की UK में होने वाली लॉन्चिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां ग्राहकों को गाड़ियां पहुंचाने का काम अभी भी जनवरी में ही तय है.

अदालत ने क्या पाया

हेग की ज़िला अदालत ने फ़ैसला सुनाया कि BYD Ti7 का कुल मिलाकर रूप-रंग 'Land Rover Defender' जैसा ही लगता है, भले ही इसमें हेडलाइट्स, ग्रिल, बंपर लेआउट, बोनट, खिड़कियों और व्हील आर्च जैसे हिस्सों में कुछ अंतर हों. कोर्ट ने माना कि ये अंतर इतने बड़े नहीं हैं कि इनसे कॉपीराइट उल्लंघन से बचा जा सके. यह मामला 2018 में दर्ज कराए गए एक रजिस्टर्ड EU डिज़ाइन से जुड़ा है, जो साल 2019 में मौजूदा जनरेशन की Land Rover Defender के सार्वजनिक रूप से सामने आने से पहले का है. JLR ने यह तर्क देने के बजाय कि BYD ने उनकी प्रोडक्शन SUV की नकल की है, उस पुराने रजिस्ट्रेशन का सहारा लिया. प्रतिबंध के दायरे में क्या आता है

इस आदेश के तहत, BYD को यूरोपीय संघ में कहीं भी अपनी Ti7 को आयात करने, बनाने, बिक्री के लिए पेश करने, बेचने, स्टोर करने, डिलीवर करने या किसी अन्य तरीके से व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है. यह आदेश फैसले के एक हफ्ते बाद लागू होगा, जिससे BYD की यूरोपीय सब्सिडियरी कंपनियों को इसका पालन करने के लिए समय मिल जाएगा.