यूरोप में BYD की Ti7 SUV की बिक्री पर रोक, Defender की नकल का मामला
डच की एक अदालत ने BYD को यूरोपीय संघ में अपनी BYD Ti7 SUV बेचने से रोक दिया है.
Published : November 22, 2026 at 11:41 AM IST
हैदराबाद: Jaguar Land Rover द्वारा मुकदमा दायर करने के बाद डच अदालत ने BYD को यूरोपीय संघ में अपनी BYD Ti7 SUV बेचने से रोक दिया है. अदालत ने फैसला सुनाया है कि यह प्लग-इन हाइब्रिड कार, 'Land Rover Defender' मॉडल के लिए Jaguar Land Rover के रजिस्टर्ड EU डिज़ाइन का उल्लंघन करती है.
इस अंतरिम रोक का BYD की UK में होने वाली लॉन्चिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां ग्राहकों को गाड़ियां पहुंचाने का काम अभी भी जनवरी में ही तय है.
अदालत ने क्या पाया
हेग की ज़िला अदालत ने फ़ैसला सुनाया कि BYD Ti7 का कुल मिलाकर रूप-रंग 'Land Rover Defender' जैसा ही लगता है, भले ही इसमें हेडलाइट्स, ग्रिल, बंपर लेआउट, बोनट, खिड़कियों और व्हील आर्च जैसे हिस्सों में कुछ अंतर हों. कोर्ट ने माना कि ये अंतर इतने बड़े नहीं हैं कि इनसे कॉपीराइट उल्लंघन से बचा जा सके.
यह मामला 2018 में दर्ज कराए गए एक रजिस्टर्ड EU डिज़ाइन से जुड़ा है, जो साल 2019 में मौजूदा जनरेशन की Land Rover Defender के सार्वजनिक रूप से सामने आने से पहले का है. JLR ने यह तर्क देने के बजाय कि BYD ने उनकी प्रोडक्शन SUV की नकल की है, उस पुराने रजिस्ट्रेशन का सहारा लिया.
प्रतिबंध के दायरे में क्या आता है
इस आदेश के तहत, BYD को यूरोपीय संघ में कहीं भी अपनी Ti7 को आयात करने, बनाने, बिक्री के लिए पेश करने, बेचने, स्टोर करने, डिलीवर करने या किसी अन्य तरीके से व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है. यह आदेश फैसले के एक हफ्ते बाद लागू होगा, जिससे BYD की यूरोपीय सब्सिडियरी कंपनियों को इसका पालन करने के लिए समय मिल जाएगा.
अदालत ने आदेश का पालन न करने पर आर्थिक दंड भी तय किया है. हर दिन (या दिन के किसी हिस्से) के लिए 1,00,000 यूरो, या JLR की मर्जी के अनुसार हर उल्लंघन के लिए 25,000 यूरो का जुर्माना लगेगा. यह जुर्माना अधिकतम 10 मिलियन यूरो तक हो सकता है.
BYD Ti7 पर क्यों पड़ा प्रभाव
बता दें कि BYD Ti7 एक 5 या 7 सीटों वाली प्लग-इन हाइब्रिड SUV है, जिसे BYD ने पिछले साल चीन में लॉन्च किया था और अब इसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लाने की तैयारी कर रही है. इसकी बॉक्सी बॉडी, सीधी खिड़कियां, फ्लैट रूफलाइन और पीछे लगा स्पेयर व्हील इसे एक ऐसा रूप देते हैं, जो काफी हद तक आधुनिक डिफेंडर जैसा दिखता है.
अदालत ने BYD Ti7 में 'Defender' की कई खास विशेषताएं पहचानीं, जिनमें गोल किनारे और कोने, सिग्नेचर C-पिलर पैनल, गोल व्हील-आर्च कटआउट, चारों तरफ से जुड़ी हुई खिड़कियां (ग्लासहाउस) और गाड़ी की कुल बनावट शामिल हैं.
अब मुकदमे में आगे क्या होगा
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक शुरुआती फैसला है, विवाद पर अंतिम निर्णय नहीं. अगर JLR इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसके पास मुख्य कार्यवाही शुरू करने के लिए छह महीने का समय है. वरना, यह प्रतिबंध अपना असर खो सकता है.
Jaguar Land Rover को वह सब कुछ नहीं मिला जिसकी उसने मांग की थी. अदालत ने BYD से जब्त किए गए दस्तावेजों तक पहुंच, SUV के वितरण के बारे में जानकारी, और BYD की वेबसाइटों पर फैसले की घोषणा करने वाले सार्वजनिक नोटिस की मांग को खारिज कर दिया.