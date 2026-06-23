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जापानी AI स्टार्टअप Sakana ने लॉन्च किया Fugu, Anthropic के टॉप मॉडल्स को दी टक्कर!

Fugu असल में एक मल्टी-एजेंट सिस्टम है, जिसे लेकर रेडिट पर आर्किटेक्चर को लेकर बहस छिड़ गई है. ( Image Credits: Sakana AI )

हैदराबाद: जापान की आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई स्टार्टअप Sakana AI ने हाल ही में अपना नया एआई सिस्टम Fugu लॉन्च किया है, जिसे लेकर टेक इंडस्ट्री में काफी चर्चा हो रही है. कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम एंथ्रोपिक (Anthropic) के सबसे एडवांस्ड मॉडल्स Fable 5 और Mythos Preview के बराबर परफॉर्मेंस देता है. जापानी एआई कंपनी का दावा है कि उनका नया एआई सिस्टम कुछ खास टास्क्स में अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक के मॉडल्स से आगे भी निकल जाता है. एंथ्रोपिक के दो मॉडल्स Fable 5 और Mythos 5 उनके सबसे पावरफुल मॉडल्स माने जाते हैं, लेकिन इन्हें लॉन्च के सिर्फ तीन दिन बाद ही वापस लेना पड़ा था, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए कंपनी को विदेशी यूज़र्स की एक्सेस रोकने का आदेश दिया था. Fugu की सबसे खास बात यह है कि यह कोई पारंपरिक सिंगल बड़ा मॉडल नहीं है, बल्कि एक मल्टी-एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है, जो एक ही एपीआई के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. यह सिस्टम किसी भी एक भारी-भरकम मॉडल पर ही निर्भर नहीं रहता बल्कि उसके बजाय अलग-अलग टास्क्स को कई स्पेशलाइज्ड एआई मॉडल्स के बीच बांट देता है. इसे आसान भाषा में समझें तो यह किसी एक एक्सपर्ट की बात सुनने के बजाय एक पूरी टीम को कॉन्फ्रेंस कॉल पर रखने जैसा है, जहां हर सवाल का जवाब सही एक्सपर्ट से मिलता है. दो वर्ज़न में आया Fugu कंपनी ने Fugu को दो वेरिएंट्स में पेश किया है. पहला सामान्य Fugu, जो कोडिंग, चैट, और डेली-लाइफ के कामों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि दूसरा Fugu Ultra है, जो ज्यादा कठिन कामों जैसे - एआई रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस और पेटेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया है. कंपनी के मुताबिक, Fugu Ultra कई अहम इंजीनियरिंग, साइंस और रीज़निंग बेंचमार्क्स पर Fable 5 और Mythos Preview के बराबर परफॉर्म करता है और कुछ मामलों में Claude के एआई मॉडल्स को पीछे भी छोड़ देता है.