लॉन्च के पहले ही नई Hyundai Bayon के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, 26 अक्टूबर को होगी पेश
Hyundai Motor 26 अक्तूबर को अपनी नई एसयूवी Hyundai Bayon को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इसके सेफ्टी फीचर्स का खुलासा किया है.
Published : October 22, 2026 at 10:32 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India Ltd आगामी 26 अक्तूबर को अपनी नई एसयूवी Hyundai Bayon को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. लेकिन इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने इस कार के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने इस कार को अपने 'ग्लोबल K एन्हांस्ड प्लेटफॉर्म' पर बनाया है.
इस SUV में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं. बता दें कि कंपनी ने इसकी बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है और इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से 11,000 रुपये में बुक किया जा सकता है.
Hyundai ने जानकारी दी है कि नई Bayon को भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुसार फाइव-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है. हालांकि, अभी तक Bharat NCAP ने इसकी आधिकारिक क्रैश-टेस्ट रेटिंग की घोषणा नहीं की है.
कंपनी ने बताया कि नई Hyundai Bayon का बॉडी स्ट्रक्चर मल्टी-ग्रेड हाई-स्ट्रेंथ स्टील से बना है. नई Hyundai Bayon के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग इस्तेमाल किए गए हैं. इसके अन्य स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रिमाइंडर के साथ थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल (ESS) जैसे फीचर्स शामिल हैं.
कंपनी ने दावा किया है कि नई Hyundai Bayon में कुल मिलाकर 80 से ज़्यादा एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें से 35 से ज़्यादा फीचर्स पूरी रेंज में स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.
Hyundai Bayon के ADAS लेवल-2 के फीचर्स
कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसकी लिस्ट में 23 'लेवल-2 ADAS' फीचर्स का एक पैकेज भी दिया गया है. इसके ADAS फीचर्स में ड्राइवर की सहायता करने वाले कई फंक्शन दिए जाएंगे, जो तीन रडार और 12 पार्किंग सेंसर की मदद से काम करेंगे.
इस सेफ्टी पैकेज में 'फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग', कारों, पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए 'फॉरवर्ड कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट', 'ब्लाइंड-स्पॉट कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट', 'लेन कीपिंग असिस्ट' और 'लेन डिपार्चर वॉर्निंग' जैसी फीचर्स दिए जाएंगे.
कार में मिलने वाले अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें ब्लाइंड-स्पॉट कोलिज़न वॉर्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक कोलिज़न वॉर्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक कोलिज़न-अवॉइडेंस असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग और सेफ़ एग्ज़िट वॉर्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं.
इसके अलावा, नई Hyundai Bayon में 'स्टॉप एंड गो' के साथ क्रूज़ कंट्रोल, लेन फॉलोइंग असिस्ट, हाईवे ड्राइविंग असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट जैसे फीचर्स भी मिलेंगे. कार में घुमावदार रास्तों और तय किए गए ज़ोन के लिए नेविगेशन-आधारित स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल भी इस पैकेज का हिस्सा हैं.
इसके अलावा, नई Hyundai Bayon में सराउंड व्यू मॉनिटर और ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर का फीचर दिया गया है. ये सिस्टम कार के आस-पास की दृश्यता को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, खासकर तब जब कार को पार्क करना हो या तंग जगहों पर चलाना हो.
Hyundai Bayon का इंजन और गियरबॉक्स
नई Hyundai Bayon के इंजन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर वाला नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो लगभग 113.5 bhp की पावर और 143.8 Nm का टॉर्क उत्पन्न करेगा. इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (IVT) का विकल्प मिलता है.
बता दें कि Hyundai की नई Bayon एसयूवी को 26 अक्टूबर, 2026 को बाजार में उतारा जाएगा, और इसकी डिलीवरी नवंबर में शुरू हो सकती है.