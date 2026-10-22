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लॉन्च के पहले ही नई Hyundai Bayon के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, 26 अक्टूबर को होगी पेश

नई Hyundai Bayon के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा ( फोटो - Instagram/hyundaiindia )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India Ltd आगामी 26 अक्तूबर को अपनी नई एसयूवी Hyundai Bayon को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. लेकिन इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने इस कार के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने इस कार को अपने 'ग्लोबल K एन्हांस्ड प्लेटफॉर्म' पर बनाया है.

इस SUV में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं. बता दें कि कंपनी ने इसकी बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है और इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से 11,000 रुपये में बुक किया जा सकता है.

नई Hyundai Bayon का रियर प्रोफाइल (फोटो - Instagram/hyundaiindia) Hyundai ने जानकारी दी है कि नई Bayon को भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुसार फाइव-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है. हालांकि, अभी तक Bharat NCAP ने इसकी आधिकारिक क्रैश-टेस्ट रेटिंग की घोषणा नहीं की है. कंपनी ने बताया कि नई Hyundai Bayon का बॉडी स्ट्रक्चर मल्टी-ग्रेड हाई-स्ट्रेंथ स्टील से बना है. नई Hyundai Bayon के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग इस्तेमाल किए गए हैं. इसके अन्य स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रिमाइंडर के साथ थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल (ESS) जैसे फीचर्स शामिल हैं. नई Hyundai Bayon के एयरबैग्स (फोटो - Instagram/hyundaiindia) कंपनी ने दावा किया है कि नई Hyundai Bayon में कुल मिलाकर 80 से ज़्यादा एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें से 35 से ज़्यादा फीचर्स पूरी रेंज में स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. Hyundai Bayon के ADAS लेवल-2 के फीचर्स

कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसकी लिस्ट में 23 'लेवल-2 ADAS' फीचर्स का एक पैकेज भी दिया गया है. इसके ADAS फीचर्स में ड्राइवर की सहायता करने वाले कई फंक्शन दिए जाएंगे, जो तीन रडार और 12 पार्किंग सेंसर की मदद से काम करेंगे.