रूस ने FaceTime और Snapchat की कॉलिंग सर्विस ब्लॉक की, विदेशी ऐप्स पर बड़ा एक्शन

रूस ने FaceTime और Snapchat की कॉलिंग सर्विस ब्लॉक कर दी है, रेगुलेटर का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स का गलत गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा था ( फोटो क्रेडिट: Google Play Store )

हैदराबाद: रूस ने एक बार फिर विदेशी टेक कंपनियों के खिलाफ बढ़ा एक्शन लिया है. इस बार रूसी सरकार के निशाने पर Apple का FaceTime और Snapchat है, जिनकी वॉयस और वीडियो कॉलिंग सर्विस को देश के कम्युनिकेशन रेगुलेटर Roskomnadzor ने ब्लॉक कर दिया है. इसके बारे में रूस का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कुछ क्रिमिनल और गलत एक्टिविटीज़ के लिए किया जा रहा था. इस कारण हमें उन्हें ब्लॉक करना पड़ा है. क्या है पूरा मामला The Moscow Times में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों से रूस विदेशी मालिकों द्वारा चलने वाली मैसेजिंग और कम्यूनिकेशन ऐप्स के खिलाफ एक सीरीज़ में एक्शन ले रहा है. आपको बता दें कि अगस्त में रूस ने WhatsApp और Telegram की कॉलिंग फीचर पर भी आंशिक रूप से रोक लगाई गई थी और रूस की तलवार FaceTime और Snapchat की गर्दन पर चली है. Roskomnadzor के मुताबिक, Snapchat का इस्तेमाल देश में गलत प्लानिंग और टेरर एक्टिविटीज में किया जा रहा था. इसके अलावा FaceTime पर भी इसी तरह के जोखिम बताए गए हैं, लेकिन अभी तक इस बात का साफतौर पर पता नहीं चल पाया है कि यह ब्लॉकिंग अस्थाई है या स्थाई. प्लेटफॉर्म रूस में यूज़र्स (2022) स्टेटस प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड स्टेट्स Snapchat 7.6 मिलियन Video Calling ब्लॉक FaceTime डेटा अनकन्फर्म्ड Voice Video Calling ब्लॉक