रूस ने FaceTime और Snapchat की कॉलिंग सर्विस ब्लॉक की, विदेशी ऐप्स पर बड़ा एक्शन
रूस ने सुरक्षा खतरे बताते हुए FaceTime और Snapchat की कॉलिंग सर्विस बंद कर दी है और विदेशी ऐप्स से दूरी की सलाह दी है.
Published : December 5, 2025 at 1:45 PM IST
हैदराबाद: रूस ने एक बार फिर विदेशी टेक कंपनियों के खिलाफ बढ़ा एक्शन लिया है. इस बार रूसी सरकार के निशाने पर Apple का FaceTime और Snapchat है, जिनकी वॉयस और वीडियो कॉलिंग सर्विस को देश के कम्युनिकेशन रेगुलेटर Roskomnadzor ने ब्लॉक कर दिया है. इसके बारे में रूस का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कुछ क्रिमिनल और गलत एक्टिविटीज़ के लिए किया जा रहा था. इस कारण हमें उन्हें ब्लॉक करना पड़ा है.
क्या है पूरा मामला
The Moscow Times में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों से रूस विदेशी मालिकों द्वारा चलने वाली मैसेजिंग और कम्यूनिकेशन ऐप्स के खिलाफ एक सीरीज़ में एक्शन ले रहा है. आपको बता दें कि अगस्त में रूस ने WhatsApp और Telegram की कॉलिंग फीचर पर भी आंशिक रूप से रोक लगाई गई थी और रूस की तलवार FaceTime और Snapchat की गर्दन पर चली है.
Roskomnadzor के मुताबिक, Snapchat का इस्तेमाल देश में गलत प्लानिंग और टेरर एक्टिविटीज में किया जा रहा था. इसके अलावा FaceTime पर भी इसी तरह के जोखिम बताए गए हैं, लेकिन अभी तक इस बात का साफतौर पर पता नहीं चल पाया है कि यह ब्लॉकिंग अस्थाई है या स्थाई.
प्लेटफॉर्म रूस में यूज़र्स (2022) स्टेटस
|प्लेटफॉर्म
|रिकॉर्ड
|स्टेट्स
|Snapchat
|7.6 मिलियन
|Video Calling ब्लॉक
|FaceTime
|डेटा अनकन्फर्म्ड
|Voice Video Calling ब्लॉक
रूस का तर्क क्या है
रेगुलेटर का कहना है कि उन्होंने कई बार इन कंपनियों को कहा कि देश में गलत यूज़र्स पर एक्शन लिया जाए, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. इसके बाद उसे मजबूरन कॉलिंग फीचर्स बंद करने पड़े.
रूस की टेक पॉलिसी क्यों बदल रही है
रूसी सरकार अब चाहती है कि लोग विदेशी ऐप्स के बजाय अपनी लोकल, रूस-आधारित सर्विसेज का उपयोग करें. लॉमेकर्स ने तो साफ शब्दों में कहा कि नागरिकों को विदेशी प्लेटफॉर्म्स से दूरी बनानी चाहिए.
VPN का इस्तेमाल बढ़ा
जब WhatsApp और Telegram की कॉलिंग में आंशिक रोक लगी थी, तब रूस के कई यूज़र्स ने VPN का सहारा लेकर इन फीचर्स को इस्तेमाल किया. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी लोग यही तरीका अपनाएंगे. आइए हम आपको एक छोटी टेबल के माध्यम से बताते हैं कि रूस में स्नैपचैट और फेसटाइम के कॉलिंग फीचर्स के बंद होने का कैसा और कितना असर पड़ेगा. यह कदम रूस की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो देश के डिजिटल स्पेस पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं और विदेशी ऐप्स के इन्फ्लुएंस को सीमित कर रहे हैं.