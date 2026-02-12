ETV Bharat / technology

रूस ने लगाया WhatsApp पर बैन, कंपनी बोली: लोगों पर निगरानी रखने की कोशिश

हैदराबाद: रूस ने अपने डिजिटल स्पेस पर कंट्रोल को मज़बूत करने की बड़ी कोशिश करते हुए, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर पुरी तरह से बैन लगा दिया है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 11 फरवरी को WhatsApp ने कहा कि रूसी सरकार ने Max नाम के एक सरकारी 'सुपर' ऐप को प्रमोट करने के लिए देश में उसकी सर्विसेज़ को पूरी तरह से ब्लॉक करने का कदम उठाया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाखों यूज़र्स अचानक WhatsApp से हट गए. Meta प्लेटफॉर्म्स के मालिकाना हक वाले WhatsApp ने कहा कि वह 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स को कनेक्टेड रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है.

क्या बोला WhatsApp

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में WhatsApp ने कहा कि, "आज रूस की सरकार ने लोगों को सरकारी सर्विलांस ऐप की तरफ धकेलने के लिए WhatsApp को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की. 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स को प्राइवेट और सिक्योर कम्युनिकेशन से अलग करने की कोशिश एक उल्टा कदम है और इससे रूस में लोगों की सेफ्टी कम ही होगी. हम यूज़र्स को कनेक्टेड रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं."

रूसी सरकार ने क्या कहा

रूस के प्रेसिडेंट के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेसकोव ने TASS (रूसी न्यूज एजेंसी) को बताया कि अगर Meta रूसी कानूनों का पालन करता है और बातचीत के लिए तैयार रहता है, तो रूस में WhatsApp अनब्लॉक कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि, "यह रूसी कानूनों के पालन का मामला है. अगर Meta पालन करता है, तो वह रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा, और फिर एक समझौते पर पहुंचने का मौका मिलेगा."