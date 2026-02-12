ETV Bharat / technology

रूस ने लगाया WhatsApp पर बैन, कंपनी बोली: लोगों पर निगरानी रखने की कोशिश

रूसी सरकार ने देश में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर पुरी तरह से बैन लगा दिया है.

Russia bans WhatsApp
रूस ने लगाया WhatsApp पर बैन (फोटो - Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 12, 2026 at 12:22 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: रूस ने अपने डिजिटल स्पेस पर कंट्रोल को मज़बूत करने की बड़ी कोशिश करते हुए, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर पुरी तरह से बैन लगा दिया है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 11 फरवरी को WhatsApp ने कहा कि रूसी सरकार ने Max नाम के एक सरकारी 'सुपर' ऐप को प्रमोट करने के लिए देश में उसकी सर्विसेज़ को पूरी तरह से ब्लॉक करने का कदम उठाया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाखों यूज़र्स अचानक WhatsApp से हट गए. Meta प्लेटफॉर्म्स के मालिकाना हक वाले WhatsApp ने कहा कि वह 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स को कनेक्टेड रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है.

क्या बोला WhatsApp
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में WhatsApp ने कहा कि, "आज रूस की सरकार ने लोगों को सरकारी सर्विलांस ऐप की तरफ धकेलने के लिए WhatsApp को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की. 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स को प्राइवेट और सिक्योर कम्युनिकेशन से अलग करने की कोशिश एक उल्टा कदम है और इससे रूस में लोगों की सेफ्टी कम ही होगी. हम यूज़र्स को कनेक्टेड रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं."

रूसी सरकार ने क्या कहा
रूस के प्रेसिडेंट के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेसकोव ने TASS (रूसी न्यूज एजेंसी) को बताया कि अगर Meta रूसी कानूनों का पालन करता है और बातचीत के लिए तैयार रहता है, तो रूस में WhatsApp अनब्लॉक कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि, "यह रूसी कानूनों के पालन का मामला है. अगर Meta पालन करता है, तो वह रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा, और फिर एक समझौते पर पहुंचने का मौका मिलेगा."

TASS के मुताबिक, उन्होंने आगे कहा कि, "अगर कॉर्पोरेशन अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा रहा और, मैं कहूंगा, रूसी कानूनों का पालन करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो कोई चांस नहीं बचेगा."

TASS ने गुरुवार को कहा कि रूस की टेलीकॉम वॉचडॉग ने TASS को कन्फर्म किया है कि वह रूसी कानूनों के उल्लंघन को लेकर WhatsApp को धीमा करने के लिए कदम उठा रही है. इसने दावा किया कि मैसेंजर का इस्तेमाल देश में आतंकवादी गतिविधियों को ऑर्गनाइज़ करने और उन्हें अंजाम देने के लिए किया जाता है, और यह नागरिकों से धोखाधड़ी करने और पैसे ऐंठने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सर्विस में से एक है.

इससे पहले बुधवार को, टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव ने X पर एक पोस्ट में रूस पर एप्लिकेशन के एक्सेस को रोकने का भी आरोप लगाया था. उन्होंने लिखा कि, "रूस अपने नागरिकों को निगरानी और पॉलिटिकल सेंसरशिप के लिए बनाए गए सरकारी कंट्रोल वाले ऐप पर जाने के लिए टेलीग्राम के एक्सेस को रोक रहा है. यह तानाशाही कदम हमारे रास्ते को नहीं बदलेगा. टेलीग्राम आज़ादी और प्राइवेसी के लिए खड़ा है, चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो."

संपादक की पसंद

