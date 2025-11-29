ETV Bharat / technology

Royal Enfield ने बाइकर्स के लिए लॉन्च किया एयरबैग वेस्ट, जानें क्या है कीमत

Royal Enfield ने अपने मोटोशॉप ज़ोन में एक नए एयरबैग वेस्ट को जोड़ा है. इसके साथ कॉमिक हेलमेट और Motowave X2 भी लॉन्च हुए.

Royal Enfield Riding Jacket
Royal Enfield की राइडिंग जैकेट (प्रतीकात्मक तस्वीर) (फोटो - Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 29, 2025 at 11:14 AM IST

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने हाल ही में अपने मोटोशॉप ज़ोन में कई नए प्रोडक्ट जोड़े हैं. इनमें टू-व्हीलर राइडर्स के लिए कंपनी ने एक नया एयरबैग वेस्ट भी लॉन्च किया है. इस एयरबैग वेस्ट को 35,000 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है.

यह वेस्ट सेफ्टी की एक एक्स्ट्रा लेयर की तरह काम करता है, जो गिरने पर राइडर के चारों ओर हवा का एक बैग भर देता है. खास बात यह है कि इस वेस्ट को एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें लगे गैस कार्टिज को आसानी से बदला जा सकता है, जिसकी कीमत 2,000 रुपये है.

मोटरसाइकिल सेफ्टी वेस्ट राइडर की सुरक्षा के लिए खास तौर पर मददगार है, क्योंकि यह आम लोगों के लिए सस्ती कीमत पर CE-सर्टिफाइड गिरने से सुरक्षा देता है.

Royal Enfield एयरबैग की खासियत
इसकी खासियत की बात करें तो इसमें चारों ओर रिफ्लेक्टर और ज़रूरी अंगों की सुरक्षा के लिए एक एनाटॉमिक डिज़ाइन दिया गया है. Royal Enfield का दावा है कि इसमें लेवल-2 बैक प्रोटेक्शन के साथ-साथ आपके यूटिलिटीज़ के लिए वॉटर-रेसिस्टेंट पॉकेट भी दी गई हैं.

Royal Enfield के अनुसार, वेस्ट का इन्फ्लेशन टाइम सिर्फ़ 100 ms है, और यह CE सर्टिफ़िकेशन के साथ आता है. बाइक निर्माता कंपनी कंपनी एयरबैग पर 2 साल की वारंटी दे रही है, और कार्ट्रिज के लिए 10 साल की वारंटी दे रही है.

Royal Enfield कॉमिक हेलमेट
एक लॉन्च इवेंट में कंपनी ने एयरबैग वेस्ट के साथ ही एक और चीज भी पेश की है. कंपनी ने इसके साथ कॉमिक हेलमेट को लॉन्च किया है. यह एक फुल-फेस मॉडल है, जो ग्राफ़िक्स और अपनी पहचान पर ज़्यादा ज़ोर देता है. यह हेलमेट हाई-इम्पैक्ट मटीरियल का इस्तेमाल करके बनाया गया है.

इसमें कई वेंट भी दिए गए हैं, ताकि लंबी राइड के दौरान एयरफ़्लो बेहतर हो सके. Royal Enfield का कहना है कि इस डिज़ाइन का मकसद फ़ंक्शनल प्रोटेक्शन को ज़्यादा एक्सप्रेसिव विज़ुअल पहचान के साथ बैलेंस करना है.

Motowave X2 भी हुआ पेश
कॉमिक हेलमेट के अलावा, कंपनी ने Motowave X2 को लॉन्च किया है, जो उन राइडर्स के लिए एक नया अपडेटेड ब्लूटूथ कम्युनिकेशन सिस्टम है जो नेविगेशन और कॉल के लिए कनेक्टिविटी पर निर्भर रहते हैं. अपडेट की गई यूनिट ज़्यादा बैटरी लाइफ़, साफ़ ऑडियो ट्रांसमिशन और आसान कंट्रोल देती है. इसका डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंटल फ़ीचर्स के बजाय कंसिस्टेंसी और असल दुनिया में इस्तेमाल पर फ़ोकस करता है.

