Royal Enfield ने बाइकर्स के लिए लॉन्च किया एयरबैग वेस्ट, जानें क्या है कीमत

Royal Enfield की राइडिंग जैकेट (प्रतीकात्मक तस्वीर) ( फोटो - Royal Enfield )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने हाल ही में अपने मोटोशॉप ज़ोन में कई नए प्रोडक्ट जोड़े हैं. इनमें टू-व्हीलर राइडर्स के लिए कंपनी ने एक नया एयरबैग वेस्ट भी लॉन्च किया है. इस एयरबैग वेस्ट को 35,000 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है. यह वेस्ट सेफ्टी की एक एक्स्ट्रा लेयर की तरह काम करता है, जो गिरने पर राइडर के चारों ओर हवा का एक बैग भर देता है. खास बात यह है कि इस वेस्ट को एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें लगे गैस कार्टिज को आसानी से बदला जा सकता है, जिसकी कीमत 2,000 रुपये है. मोटरसाइकिल सेफ्टी वेस्ट राइडर की सुरक्षा के लिए खास तौर पर मददगार है, क्योंकि यह आम लोगों के लिए सस्ती कीमत पर CE-सर्टिफाइड गिरने से सुरक्षा देता है. Royal Enfield एयरबैग की खासियत

इसकी खासियत की बात करें तो इसमें चारों ओर रिफ्लेक्टर और ज़रूरी अंगों की सुरक्षा के लिए एक एनाटॉमिक डिज़ाइन दिया गया है. Royal Enfield का दावा है कि इसमें लेवल-2 बैक प्रोटेक्शन के साथ-साथ आपके यूटिलिटीज़ के लिए वॉटर-रेसिस्टेंट पॉकेट भी दी गई हैं.