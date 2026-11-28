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लॉन्च हुई Royal Enfield की सबसे बड़ी बाइक Himalayan 750, कीमत 4.89 लाख रुपये, जानें फीचर्स

Royal Enfield Himalayan 750 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Royal Enfield India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी नई Royal Enfield Himalayan 750 को हाल ही में आयोजित हुए EICMA 2026 इवेंट में ग्लोबल मार्केट के लिए पेश किया था. अब कंपनी ने भारतीय बाजार में इस मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एडवेंचर-टूरर बाइक को 4.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है.

बता दें कि कंपनी ने Motoverse के पहले दिन इस मोटरसाइकिल को पेश किया और कल से इस इवेंट में मौजूद लोगों के लिए इसकी बुकिंग शुरू कर दी जाएगी. जो लोग Vagator में नहीं हैं, उन्हें इसे बुक करने के लिए 1 दिसंबर तक इंतजार करना होगा. कंपनी ने इस बाइक को पांच कलर ऑप्शन्स में पेश किया है, और ग्राहक जो कॉन्फ़िगरेशन चुनते हैं, उसके हिसाब से इसकी कीमत अलग-अलग रखी गई है.

Royal Enfield Himalayan 750 भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Royal Enfield India) नई Royal Enfield Himalayan 750 का इंजन

नई Himalayan 750 के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में पहले ही जानकारी सामने आ चुकी है. इसमें एक नया 743cc पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो कंपनी के मौजूदा 648cc इंजन का ही काफी बदला हुआ और बड़े आकार वाला वर्ज़न है. Himalayan 750 में यह इंजन 7,000rpm पर 55hp की पावर और 5,000rpm पर 63Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. Royal Enfield ने खास तौर पर जानकारी दी है कि इस टॉर्क का 90 प्रतिशत हिस्सा 3,500rpm से ही मिलने लगता है, जबकि Himalayan 750 की आइडलिंग स्पीड 1,300rpm है. Royal Enfield Himalayan 750 भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Royal Enfield India) नई Royal Enfield Himalayan 750 के वेरिएंट

कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को कुल तीन वेरिएंट में पेश किया है, जो मुख्य रूप से कलर्स और क्रॉस-स्पोक रिम्स की मौजूदगी के आधार पर अलग-अलग हैं. बाइक के अलॉय वेरिएंट में CEAT क्रॉसराड AT टायर इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि क्रॉस-स्पोक रिम्स वाले वेरिएंट में Vredestein सेंटॉरो XR टायर दिए गए हैं.