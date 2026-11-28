लॉन्च हुई Royal Enfield की सबसे बड़ी बाइक Himalayan 750, कीमत 4.89 लाख रुपये, जानें फीचर्स
Royal Enfield ने अपनी नई Royal Enfield Himalayan 750 को भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 4.89 लाख रुपये है.
Published : November 28, 2026 at 10:33 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी नई Royal Enfield Himalayan 750 को हाल ही में आयोजित हुए EICMA 2026 इवेंट में ग्लोबल मार्केट के लिए पेश किया था. अब कंपनी ने भारतीय बाजार में इस मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एडवेंचर-टूरर बाइक को 4.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है.
बता दें कि कंपनी ने Motoverse के पहले दिन इस मोटरसाइकिल को पेश किया और कल से इस इवेंट में मौजूद लोगों के लिए इसकी बुकिंग शुरू कर दी जाएगी. जो लोग Vagator में नहीं हैं, उन्हें इसे बुक करने के लिए 1 दिसंबर तक इंतजार करना होगा. कंपनी ने इस बाइक को पांच कलर ऑप्शन्स में पेश किया है, और ग्राहक जो कॉन्फ़िगरेशन चुनते हैं, उसके हिसाब से इसकी कीमत अलग-अलग रखी गई है.
नई Royal Enfield Himalayan 750 का इंजन
नई Himalayan 750 के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में पहले ही जानकारी सामने आ चुकी है. इसमें एक नया 743cc पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो कंपनी के मौजूदा 648cc इंजन का ही काफी बदला हुआ और बड़े आकार वाला वर्ज़न है.
Himalayan 750 में यह इंजन 7,000rpm पर 55hp की पावर और 5,000rpm पर 63Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. Royal Enfield ने खास तौर पर जानकारी दी है कि इस टॉर्क का 90 प्रतिशत हिस्सा 3,500rpm से ही मिलने लगता है, जबकि Himalayan 750 की आइडलिंग स्पीड 1,300rpm है.
नई Royal Enfield Himalayan 750 के वेरिएंट
कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को कुल तीन वेरिएंट में पेश किया है, जो मुख्य रूप से कलर्स और क्रॉस-स्पोक रिम्स की मौजूदगी के आधार पर अलग-अलग हैं. बाइक के अलॉय वेरिएंट में CEAT क्रॉसराड AT टायर इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि क्रॉस-स्पोक रिम्स वाले वेरिएंट में Vredestein सेंटॉरो XR टायर दिए गए हैं.
नई Royal Enfield Himalayan 750 के फीचर्स
नई Himalayan 750 में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो यह कंपनी की अब तक की सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली मोटरसाइकिल है. इसमें क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग सेंसिटिव ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल, एक नई LED हेडलाइट (जो मौजूदा हेडलाइट से ज़्यादा पावरफुल बताई जा रही है), डुअल फ्रंट डिस्क और एडजस्टेबल शोवा सस्पेंशन जैसे फीचर्स मिलते हैं.
नई Royal Enfield Himalayan 750 की कीमत
19-इंच के फ्रंट व्हील और 17-इंच के रियर व्हील के अलावा, इन तीनों में एक और समानता यह है कि इनकी एक्स-शोरूम कीमतें फिलहाल इंट्रोडक्टरी हैं. अलॉय रिम वाले 'एज़्टेक ग्रीन' और 'टेक्टोनिक ब्लैक' वेरिएंट की कीमत 4.89 लाख रुपये रखी गई है. इसके बाद वाले वेरिएंट की कीमत 5.14 लाख रुपये है.
इसमें ट्यूबलेस क्रॉस-स्पोक रिम इस्तेमाल किए गए हैं. यह वेरिएंट कुल दो कलर्स - 'वाइकिंग ब्रॉन्ज़' और 'साइबेरिया वाइट' - में पेश किया गया है. वहीं, सबसे टॉप वेरिएंट 6.29 लाख रुपये की कीमत पर उतारा गया है. यह केवल 'अंटार्कटिक सिल्वर' रंग में पेश किया गया है और इसमें खास GIVI एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया गया है.
इनमें टॉप बॉक्स, पैनियर, हीटेड ग्रिप्स, हैंडगार्ड और एल्युमिनियम स्किड प्लेट मिलती है. ये एक्सेसरीज अलग से उन अन्य वेरिएंट्स में भी लगवाई जा सकती हैं, जिनकी कीमत टॉप वेरिएंट से कम है, हालांकि इनके लिए अतिरिक्त कीमत चुकानी होगी.