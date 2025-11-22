Royal Enfield Himalayan 450 का नया Mana Black Edition हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत
Royal Enfield ने अपनी Royal Enfield Himalayan 450 का नया Mana Black Edition लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 3.37 लाख रुपये है.
Published : November 22, 2025 at 10:47 AM IST
हैदराबाद: देशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने EICMA 2025 में Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black Edition का ग्लोबल डेब्यू किया था, जिसके बाद अब कंपनी ने Motoverse 2025 में भारत में इस स्पेशल एडिशन को लॉन्च कर दिया है.
कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 3.37 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जो असल में नया रेंज-टॉपिंग वेरिएंट बन गया है, जिसे हानले ब्लैक ट्रिम के ऊपर रखा गया है. बता दें कि यह एडिशन उत्तराखंड के माना पास से प्रेरित है, जो भारत की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक है.
Himalayan के Mana Black Edition को पूरी तरह से ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट दिया गया है. इस नए ट्रिम में ऑल-ब्लैक पेंट स्कीम दी गई है, जो बॉडी पैनल और साइकिल पार्ट्स तक फैली हुई है, जिसे फ्यूल टैंक पर हल्के ग्रे ग्राफिक्स से और बेहतर बनाया गया है.
इसके अलावा, कंपनी ने इसमें एक्सेसरीज़ का एक सेट भी दिया है, जिसमें ब्लैक रैली हैंडगार्ड, एक रैली सीट, एक उठा हुआ रैली-स्टाइल फ्रंट फेंडर और एक रैली-इंस्पायर्ड रियर सेक्शन शामिल है. इस मोटरसाइकिल में ट्यूबलेस स्पोक वाले व्हील भी पैकेज का हिस्सा हैं.
मोटरसाइकिल में सभी अपडेट कॉस्मेटिक हैं, स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले इसमें कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. इंजन की बात करें तो इसमें 452cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड शेरपा इंजन मिलता है, जो 8,000 rpm पर 39.5 bhp की पावर और 5,500 rpm पर 40 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है. 3.37 लाख रुपये की कीमत पर, Mana Black ट्रिम, Hanle Black वेरिएंट से 17,000 रुपये ज़्यादा महंगा है.