ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई Royal Enfield Flying Flea C6 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जानें क्या है कीमत और रेंज

Royal Enfield ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Royal Enfield Flying Flea C6 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है.

Royal Enfield Flying Flea C6
Royal Enfield Flying Flea C6 भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Flying Flea Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 10, 2026 at 11:02 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार, दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Royal Enfield Flying Flea C6 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. हालांकि इसे सिर्फ एक शहर में उतारा गया है. बता दें कि Flying Flea C6 को साल 2024 में पहली बार पेश किया गया था.

कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 2.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. इसे 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' प्लान के साथ भी खरीदा जा सकता है, जिसके चलते इसकी शुरुआती कीमत घटकर 1.99 लाख रुपये हो जाती है. यह बात Royal Enfield की पहली EV को एक अनोखी स्थिति में ला खड़ा करती है. भारत में भले ही इसका कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी न हो, लेकिन इसकी कीमत Ultraviolette F77 के काफी करीब है.

लेकिन Flying Flea C6 के मुकाबले Ultraviolette F77 कहीं ज़्यादा दमदार इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक है. खास बात यह है कि नई Flea C6 की बिक्री Flying Flea के खास स्टोर्स के ज़रिए की जाएगी, जिनमें से पहला स्टोर इसकी लॉन्च के साथ ही बेंगलुरु के जयनगर में खोला गया है. कंपनी ने एक बयान में बताया कि इसकी डिलीवरी मई में शुरू होगी, और इस मोटरसाइकिल को चरणबद्ध तरीके से अन्य शहरों में भी बिक्री के लिए पेश किया जाएगा.

Royal Enfield Flying Flea C6
Royal Enfield Flying Flea C6 (फोटो - Flying Flea Royal Enfield)

2026 Royal Enfield Flying Flea C6 का डिजाइन
नई Flea C6 का डिजाइन 1940 के दशक की मूल 'Flying Flea' मोटरसाइकिल से प्रेरित लगता है, जिसे युद्ध के मैदान के लिए तैयार किया गया था. नई Flea C6 के डिज़ाइन में बीते ज़माने की झलक साफ़ नज़र आती है. यह दिखने में बहुत ही बेहतरीन लगती है, और खासकर जब बात इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की हो. इसके डिज़ाइन की सबसे खास बात है, इसका 'फोर्ज्ड एल्युमिनियम गर्डर फोर्क' है, जिसके साथ एक 'आर्टिकुलेटिंग मडगार्ड' लगाया गया है.

इसके अलावा, बैटरी के लिए इस्तेमाल की गई 'फिन वाली मैग्नीशियम केसिंग' भी इसके लुक को बेहद खास बनाती हैं. नई Flea C6 के दोनों सिरों पर 19-इंच के व्हील लगाए गए हैं, जिन पर 90/90-सेक्शन के पतले Ceat टायर लगे हैं. बाइक की सीट हाइट 823 mm रखी गई है, जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 207 mm है.

मोटरसाइकिल के टैंक वाले हिस्से में बाइक का स्टार्ट बटन और साथ ही 15-वॉट का वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड लगाया गया है. मोटरसाइकिल में पीछे वाली सीट को हटाया जा सकता है, और इसके फ़ुटपेग्स को भी एडजस्ट किया जा सकता है.

Royal Enfield Flying Flea C6
Royal Enfield Flying Flea C6 (फोटो - Flying Flea Royal Enfield)

2026 Royal Enfield Flying Flea C6 की टेक और सेफ्टी
बाइक की रेट्रो थीम को ध्यान में रखते हुए, Flying Flea C6 में 3.5-इंच का गोल TFT टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें गाड़ी के कई फ़ंक्शन मौजूद हैं, इस फंक्शन में एनर्जी रीजेनरेशन के अलग-अलग लेवल चुनने का विकल्प भी मिलता है. कार में वायरलेस चार्जर के अलावा, Flea C6 में 27-वॉट का USB-C चार्ज पोर्ट भी दिया गया है.

इस बाइक के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक हैंडलबार लॉक भी मिलता है. मोटरसाइकिल में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नई Flea C6 के दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं, जिनके साथ लीन एंगल-सेंसिंग एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) और ट्रैक्शन कंट्रोल (TCS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

2026 Royal Enfield Flying Flea C6 की बैटरी और परफॉर्मेंस
बैटरी पैक की बात करें तो Flying Flea C6 के सेंटर में 3.91 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो एक परमानेंट मैग्नेट मोटर को पावर देती है. यह मोटर 3,500 rpm पर 20.6 bhp की अधिकतम पावर और 60 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करती है, जो बेल्ट ड्राइव के ज़रिए पिछले व्हील्स को पावर देते हैं. चूंकि Flea C6 का वज़न सिर्फ़ 124 kg है, इसलिए यह महज़ 3.7 सेकंड में 0 से 60 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप-स्पीड 115 kmph तक पहुंच सकती है.

Royal Enfield Flying Flea C6
Royal Enfield Flying Flea C6 (फोटो - Flying Flea Royal Enfield)

2026 Royal Enfield Flying Flea C6 की रेंज और चार्जिंग
मोटरसाइकिल का वज़न कम होने का मतलब यह भी है कि एक तेज़ रफ़्तार वाली मोटरसाइकिल होने के बावजूद, इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है. रेंज की बात करें तो Royal Enfield 154 km तक की रेंज (Indian Driving Cycle के अनुसार) का दावा करती है, और असल दुनिया में भी इसकी रेंज तीन अंकों में ही होनी चाहिए.

Royal Enfield ने Flying Flea C6 में 2.2 kW का ऑनबोर्ड चार्जर लगाया है, जो 16-amp के वॉल सॉकेट से जोड़ने पर मोटरसाइकिल को दो घंटे 15 मिनट में पूरी तरह चार्ज कर सकता है. कंपनी का कहना है कि 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में बस एक घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, और यह मोटरसाइकिल तीन चुनने लायक चार्जिंग स्पीड – Rapid, Standard और Trickle के साथ भी आएगी.

TAGGED:

ROYAL ENFIELD FLYING FLEA C6
FLYING FLEA C6 RANGE
FLYING FLEA C6 PRICE
FLYING FLEA C6 FEATURES
FLYING FLEA C6 LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.