Royal Enfield जल्द पेश करने वाली है नई Himalayan 750, सामने आई पहली झलक
Royal Enfield अपनी नई Himalayan 750 को जल्द ही पेश करने वाली है. कंपनी ने इसका टीजर जारी किया है.
Published : October 27, 2026 at 1:22 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield कई महीनों अपनी नई Royal Enfield Himalayan 750 को टेस्ट कर रही है. अब जानकारी सामने आ रही है कि कंपनी इस मोटरसाइकिल को नवंबर 2026 के अंत में पेश किया जा सकता है. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बाइक का टीजर जारी किया है. यह एडवेंचर बाइक कंपनी के बड़े 750cc प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला मॉडल होने वाला है.
कंपनी द्वारा इस टीज़र में दिए गए कोऑर्डिनेट्स इटली के मिलान शहर की ओर इशारा करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस बाइक को EICMA 2026 में ग्लोबल स्तर पर पेश किया जाएगा, जो कि जल्द ही होने वाला है. उम्मीद जताई जा रही है कि इसे भारत में ब्रांड के सालाना इवेंट 'Motoverse' में पेश किया जाएगा, जो नवंबर 2026 के आखिर में होने वाला है.
Royal Enfield Himalayan 750 के टीजर में क्या हुआ खुलासा
बता दें कि Royal Enfield Himalayan 750 का प्रोडक्शन के सबसे करीब वाला वर्ज़न पिछले महीने भारत में, लद्दाख में आयोजित कंपनी के पहले 'Himalayan Base Camp' इवेंट में दिखाया गया था. इस कैंप में जो दिखाया गया, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि हाल ही में सामने आए नए टीज़र में भी वैसी ही डिजाइन देखने को मिलती है, जिसमें सीधा पोस्चर, बड़ी फ्रंट फेयरिंग और एक ऐसा हेडलैंप सेटअप दिया गया है, जो चौड़े फ्यूल टैंक श्राउड्स के साथ पूरी तरह घुल-मिल जाता है.
इसका LED हेडलैम्प उसी यूनिट जैसा लगता है, जिसका इस्तेमाल रॉयल एनफील्ड की कई अन्य मोटरसाइकिलों में किया गया है. इसका पिछला हिस्सा काफी सिम्पल रखा गया है, जिसमें ब्रेक लाइट्स को इंडिकेटर यूनिट्स के साथ ही शामिल किया गया है. हाल ही की स्पाई तस्वीरों में इस बाइक को चार कलर ऑप्शन में दिखाया गया है. इन कलर ऑप्शन में गोल्डन डिटेलिंग वाला ब्लैक कलर, ग्रे, येलो, पिंक और ब्राउन धारियों वाला व्हाइट कलर, और मैट मेटैलिक ब्राउन कलर कलर शामिल हैं.
RE Himalayan 750 के अनुमानित फीचर्स
लद्दाख में दिखाई गई मोटरसाइकिल में कई सारे फीचर्स प्रदर्शित किए गए थे, जिनमें क्रूज़ कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला फ्रंट सस्पेंशन और TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं. संभावना जताई जा रही है कि ये फीचर्स इसके प्रोडक्शन वर्ज़न में भी देखने को मिलेंगे.
बाइक में मिलने वाला क्रूज़ कंट्रोल और TPMS, Royal Enfield रेंज के लिए एक बड़ा बदलाव होने वाला है. अगर ये दोनों फीचर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर दिए जाते हैं, तो Himalayan 750 कंपनी की पहली ऐसी मोटरसाइकिल होगी, जिसमें ये फीचर सीधे फैक्ट्री से ही मिलेंगे.
RE Himalayan 750 का पावरट्रेन
बाइक में मिलने वाले इंजन की बात करें तो यह नया 750cc का एक पैरेलल-ट्विन इंजन है. यह असल में Royal Enfield के मौजूदा 650cc ट्विन इंजन का ही एक बड़ा वर्ज़न है, हालांकि उम्मीद है कि कंपनी इसके अंदरूनी हिस्सों में कई बदलाव करेगी.
इसके इंजन में होने वाले बदलावों का मुख्य उद्देश्य एफिशिएंसी को बेहतर बनाना और बाइक का ओवरऑल वजन कम करना है. इसके साथ ही इंजन की पावर डिलीवरी को Himalayan के स्वभाव के अनुरूप ढालना है. इसमें लगभग 50 bhp की पावर और करीब 65 Nm का अधिकतम टॉर्क दिया जा सकता है.
खास बात यह है कि Himalayan 750 में 'टू-इन-वन' एग्जॉस्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो Royal Enfield Bear 650 में मिलने वाले सेटअप जैसा ही है. Himalayan 750 एक बिल्कुल नए फ्रेम और स्विंगआर्म पर बनी मोटरसाइकिल होने वाली है, जिसे खास तौर पर इस बड़ी मोटरसाइकिल के लिए विकसित किया गया है.
यह Royal Enfield की पहली ट्विन-सिलेंडर मोटरसाइकिल भी होने वाली है, जिसमें मौजूदा 650cc मॉडल्स में मिलने वाले ट्विन शॉक एब्जॉर्बर की जगह रियर मोनोशॉक का इस्तेमाल किया जाएगा.