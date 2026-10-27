ETV Bharat / technology

Royal Enfield जल्द पेश करने वाली है नई Himalayan 750, सामने आई पहली झलक

Royal Enfield Himalayan 750 का टीजर ( फोटो - Instagram/royalenfield )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield कई महीनों अपनी नई Royal Enfield Himalayan 750 को टेस्ट कर रही है. अब जानकारी सामने आ रही है कि कंपनी इस मोटरसाइकिल को नवंबर 2026 के अंत में पेश किया जा सकता है. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बाइक का टीजर जारी किया है. यह एडवेंचर बाइक कंपनी के बड़े 750cc प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला मॉडल होने वाला है.

कंपनी द्वारा इस टीज़र में दिए गए कोऑर्डिनेट्स इटली के मिलान शहर की ओर इशारा करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस बाइक को EICMA 2026 में ग्लोबल स्तर पर पेश किया जाएगा, जो कि जल्द ही होने वाला है. उम्मीद जताई जा रही है कि इसे भारत में ब्रांड के सालाना इवेंट 'Motoverse' में पेश किया जाएगा, जो नवंबर 2026 के आखिर में होने वाला है.

Royal Enfield Himalayan 750 के टीजर में क्या हुआ खुलासा

बता दें कि Royal Enfield Himalayan 750 का प्रोडक्शन के सबसे करीब वाला वर्ज़न पिछले महीने भारत में, लद्दाख में आयोजित कंपनी के पहले 'Himalayan Base Camp' इवेंट में दिखाया गया था. इस कैंप में जो दिखाया गया, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि हाल ही में सामने आए नए टीज़र में भी वैसी ही डिजाइन देखने को मिलती है, जिसमें सीधा पोस्चर, बड़ी फ्रंट फेयरिंग और एक ऐसा हेडलैंप सेटअप दिया गया है, जो चौड़े फ्यूल टैंक श्राउड्स के साथ पूरी तरह घुल-मिल जाता है. इसका LED हेडलैम्प उसी यूनिट जैसा लगता है, जिसका इस्तेमाल रॉयल एनफील्ड की कई अन्य मोटरसाइकिलों में किया गया है. इसका पिछला हिस्सा काफी सिम्पल रखा गया है, जिसमें ब्रेक लाइट्स को इंडिकेटर यूनिट्स के साथ ही शामिल किया गया है. हाल ही की स्पाई तस्वीरों में इस बाइक को चार कलर ऑप्शन में दिखाया गया है. इन कलर ऑप्शन में गोल्डन डिटेलिंग वाला ब्लैक कलर, ग्रे, येलो, पिंक और ब्राउन धारियों वाला व्हाइट कलर, और मैट मेटैलिक ब्राउन कलर कलर शामिल हैं. RE Himalayan 750 के अनुमानित फीचर्स

लद्दाख में दिखाई गई मोटरसाइकिल में कई सारे फीचर्स प्रदर्शित किए गए थे, जिनमें क्रूज़ कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला फ्रंट सस्पेंशन और TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं. संभावना जताई जा रही है कि ये फीचर्स इसके प्रोडक्शन वर्ज़न में भी देखने को मिलेंगे.