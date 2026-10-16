Royal Enfield Classic 650 का Hypershift एडिशन हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत
Royal Enfield ने अपनी 125वीं वर्षगांठ के मौके पर Royal Enfield Classic 650 का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है.
Published : October 16, 2026 at 4:17 PM IST
हैदराबाद: रेट्रो-मॉडर्न मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी 125वीं वर्षगांठ के मौके पर Royal Enfield Classic 650 का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को Hypershift के नाम दिया गया है. इस बाइक की कीमत 4.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
कंपनी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि भारत समेत इसके प्रमुख बाजारों में से हर एक में यह मॉडल केवल 125 यूनिट्स तक ही सीमित रहेगा. ऐसे में, जो ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. बाइक के रजिस्ट्रेशन 16 अक्टूबर, दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेंगे, और उसी दिन से इसकी बिक्री भी शुरू हो जाएगी.
Royal Enfield Classic 650 Hypershift एडिशन में क्या है खास
नए Classic 650 Hypershift एडिशन, मैकेनिकल तौर पर प्रोडक्शन-स्पेक Classic 650 जैसी ही है. इसके मूल डिज़ाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. जो चीज़ इसे सबसे अलग बनाती है, वह इसकी खास 'हाइपरशिफ्ट' फ़िनिश है.
इस बाइक पर रोशनी पड़ने पर इसका कलर रेड ग्रीन, और गोल्डेन शेड्स के बीच बदलता रहता है. इस फ़िनिश के साथ-साथ, इसके टियरड्रॉप टैंक पर 125 साल का खास क्रेस्ट, साइड पैनल पर विशेष बैजिंग और हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्राइप्स भी दी गई हैं.
Royal Enfield Classic 650 Hypershift एडिशन का इंजन
बता दें कि Classic 650 को पहली बार 2025 में लॉन्च किया गया था. इसमें RE Interceptor 650 और इसी तरह की अन्य बाइक्स में मिलने वाला 648cc का एयर-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 47hp की पावर और 52.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसका चेसिस RE Super Meteor 650 से लिया गया है.
Super Meteor 650 फिलहाल 4.39 लाख रुपये की कीमत के साथ सबसे महंगी Royal Enfield 650 बाइक है. Super Meteor में USD फोर्क्स दिए गए हैं, जबकि Classic में इनकी जगह RSU (राइट साइड अप) टेलिस्कोपिक फोर्क्स का इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही, इसके ट्विन-शॉक एब्जॉर्बर का ट्रैवल 101mm से घटाकर 90mm कर दिया गया है.
Royal Enfield Classic 650 Hypershift एडिशन की कीमत
Royal Enfield 650 Hypershift की कीमत की बात करें तो इस स्पेशल एडिशन को 4.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. यह बेस 'वल्लम रेड' कलर (3.68 लाख रुपये) से 58,000 रुपये और टॉप 'ब्लैक क्रोम' कलर (3.82 लाख रुपये) से 43,500 रुपये ज्यादा महंगा है.