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Royal Enfield Classic 650 का Hypershift एडिशन हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Royal Enfield Classic 650 का Hypershift एडिशन हुआ लॉन्च ( फोटो - Royal Enfield )

हैदराबाद: रेट्रो-मॉडर्न मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी 125वीं वर्षगांठ के मौके पर Royal Enfield Classic 650 का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को Hypershift के नाम दिया गया है. इस बाइक की कीमत 4.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

कंपनी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि भारत समेत इसके प्रमुख बाजारों में से हर एक में यह मॉडल केवल 125 यूनिट्स तक ही सीमित रहेगा. ऐसे में, जो ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. बाइक के रजिस्ट्रेशन 16 अक्टूबर, दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेंगे, और उसी दिन से इसकी बिक्री भी शुरू हो जाएगी.

Royal Enfield Classic 650 Hypershift एडिशन में क्या है खास

नए Classic 650 Hypershift एडिशन, मैकेनिकल तौर पर प्रोडक्शन-स्पेक Classic 650 जैसी ही है. इसके मूल डिज़ाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. जो चीज़ इसे सबसे अलग बनाती है, वह इसकी खास 'हाइपरशिफ्ट' फ़िनिश है. इस बाइक पर रोशनी पड़ने पर इसका कलर रेड ग्रीन, और गोल्डेन शेड्स के बीच बदलता रहता है. इस फ़िनिश के साथ-साथ, इसके टियरड्रॉप टैंक पर 125 साल का खास क्रेस्ट, साइड पैनल पर विशेष बैजिंग और हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्राइप्स भी दी गई हैं.