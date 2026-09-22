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त्योहारों से पहले नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुई Royal Enfield Classic 350, जानें क्या है कीमत

हैदराबाद: रेट्रो-मॉडर्न मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी सबसे लोकप्रिय Royal Enfield Classic 350 के पोर्टफोलियो में एक नए कलर ऑप्शन 'सिग्नेचर व्हाइट' को शामिल किया है. इसके नए वर्जन में पुरानी जेनरेशन के क्लासिक मॉडल वाला व्हाइट थीम ही वापस लाया गया है, हालांकि इसकी मौजूदा J-सीरीज़ Classic 350 में यह कलर ऑप्शन पहली बार पेश किया गया है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नया कलर ऑप्शन उन खरीदारों के लिए है, जो रेट्रो रोडस्टर का एक ऐसा वर्ज़न चाहते हैं, जो सादा होने के साथ-साथ अन्य बाइक्स से खास भी दिखे. इस बाइक का फ्यूल टैंक और साइड पैनल व्हाइट कलर का रखा गया है, जबकि इसके मडगार्ड, हेडलैंप हाउसिंग और फ़्रेम पर ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे एक अलग लुक मिलता है.

डार्क पिनस्ट्राइपिंग और Royal Enfield व Classic की पारंपरिक बैजिंग इसकी रेट्रो स्टाइलिंग को और भी बेहतर बनाती हैं. इस मोटरसाइकिल में ब्राउन सीट और वायर-स्पोक वाले व्हील्स लगाए गए हैं.

Royal Enfield Classic 350 Signature White की कीमत

इस बाइक के सिग्नेचर व्हाइट कलर को कंपनी ने 2.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस कीमत के साथ Classic 350 रेंज में यह नया कलर ऑप्शन एमरल्ड शेड के साथ टॉप पर स्थित किया गया है. यह नया कलर, स्टेल्थ ब्लैक और गन ग्रे वर्ज़न के मुकाबले लगभग 4,850 रुपये ज्यादा महंगा है. इस नए कलर के लिए बुकिंग अब शुरू हो गई है.