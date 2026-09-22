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त्योहारों से पहले नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुई Royal Enfield Classic 350, जानें क्या है कीमत

Royal Enfield ने अपनी Royal Enfield Classic 350 को एक नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है. इसकी कीमत 2.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Royal Enfield Classic 350 gets a new Signature White color option
Royal Enfield Classic 350 को मिला नया Signature White कलर ऑप्शन (फोटो - Royal Enfield)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: रेट्रो-मॉडर्न मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी सबसे लोकप्रिय Royal Enfield Classic 350 के पोर्टफोलियो में एक नए कलर ऑप्शन 'सिग्नेचर व्हाइट' को शामिल किया है. इसके नए वर्जन में पुरानी जेनरेशन के क्लासिक मॉडल वाला व्हाइट थीम ही वापस लाया गया है, हालांकि इसकी मौजूदा J-सीरीज़ Classic 350 में यह कलर ऑप्शन पहली बार पेश किया गया है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नया कलर ऑप्शन उन खरीदारों के लिए है, जो रेट्रो रोडस्टर का एक ऐसा वर्ज़न चाहते हैं, जो सादा होने के साथ-साथ अन्य बाइक्स से खास भी दिखे. इस बाइक का फ्यूल टैंक और साइड पैनल व्हाइट कलर का रखा गया है, जबकि इसके मडगार्ड, हेडलैंप हाउसिंग और फ़्रेम पर ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे एक अलग लुक मिलता है.

डार्क पिनस्ट्राइपिंग और Royal Enfield व Classic की पारंपरिक बैजिंग इसकी रेट्रो स्टाइलिंग को और भी बेहतर बनाती हैं. इस मोटरसाइकिल में ब्राउन सीट और वायर-स्पोक वाले व्हील्स लगाए गए हैं.

Royal Enfield Classic 350 Signature White की कीमत
इस बाइक के सिग्नेचर व्हाइट कलर को कंपनी ने 2.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस कीमत के साथ Classic 350 रेंज में यह नया कलर ऑप्शन एमरल्ड शेड के साथ टॉप पर स्थित किया गया है. यह नया कलर, स्टेल्थ ब्लैक और गन ग्रे वर्ज़न के मुकाबले लगभग 4,850 रुपये ज्यादा महंगा है. इस नए कलर के लिए बुकिंग अब शुरू हो गई है.

इंजन में कोई बदलाव नहीं
नए कलर ऑप्शन के साथ इस बाइक में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. Royal Enfield Classic 350 में मौजूदा 349cc का सिंगल-सिलेंडर J-सीरीज़ इंजन ही इस्तेमाल किया गया है, जो 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स और हाल ही में शामिल किया गया असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच का फीचर भी मिलता है. वहीं, ब्रेकिंग सिस्टम के लिए इसमें दोनों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS का फीचर मिलता है.

Classic 350 के सिग्नेचर व्हाइट वर्जन में ट्यूब वाले टायर्स के साथ वायर-स्पोक व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ खास Classic 350 वेरिएंट्स में अलॉय व्हील्स अभी भी उपलब्ध हैं.

इस नए कलर ऑप्शन के साथ, Royal Enfield असल में Classic 350 को एक नया लुक दे रही है, जबकि मोटरसाइकिल के जाने-पहचाने मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह कदम त्योहारों के मौसम से ठीक पहले उठाया गया है, जब नए कलर और वेरिएंट्स लाकर कंपनियां प्रोडक्ट में बड़े बदलाव किए बिना खरीदारों को आकर्षित कर सकती हैं.

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