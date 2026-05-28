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भारत में लॉन्च हुई नई Royal Enfield Bullet 650, कीमत 3.65 लाख रुपये और पावर पैक इंजन

Royal Enfield Bullet 650 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Royal Enfield )

Royal Enfield Bullet 650 का डिजाइन मोटरसाकिल में मिलने वाले कॉमन एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें क्रोम हेडलाइट हुड और टेल-लाइट शामिल हैं, जबकि Bullet में फ्यूल टैंक पर हाथ से पेंट की हुई पिनस्ट्राइप्स, मेटल टैंक बैजिंग और Classic 650 के मुकाबले ज़्यादा चौकोर रियर फेंडर दिए गए हैं.

Royal Enfield Bullet 650 में क्या कुछ नया बता दें कि नया Bullet 650, Royal Enfield के बड़े पैरेलल-ट्विन पोर्टफोलियो में शामिल होने वाला सातवां मॉडल है. Bullet 350 की तरह ही, इसमें भी Classic 350 के साथ बहुत कुछ कॉमन है. Bullet 650 में भी Classic 650 ट्विन के साथ बहुत कुछ कॉमन है, बस अंतर ज़्यादातर स्टाइल का है.

हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Royal Enfield ने बीते साल EICMA में अपनी Royal Enfield Bullet 650 को प्रदर्शित किया था. अब Royal Enfield ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपने 650cc पोर्टफोलियो में Bullet को शामिल किया है. कंपनी ने इसकी कीमत 3.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है, जो Classic 650 ट्विन के निचले दो कलर ऑप्शन – ब्रंटिंगथोर्प ब्लू और वल्लम रेड – के बराबर है, जबकि यह टील और क्रोम वेरिएंट से ज़्यादा सस्ती है.

एक खास अंतर की बात करें तो जो खरीदारों को Bullet 650 की तरफ खींच सकता है, वह है इसका ज़्यादा प्रैक्टिकल सीटिंग सेटअप. Royal Enfield Classic 650 की हटाने लायक पिलियन सीट के उलट, जो ऊपरी रियर सस्पेंशन फिक्सिंग के साथ जुड़े ब्रैकेट पर लगती है, Bullet 650 में सिंगल-पीस स्टेप्ड सीट दी गई है, जिससे पिलियन के बैठने की जगह बेहतर होने की उम्मीद है.

Royal Enfield Bullet 650 (फोटो - Royal Enfield)

इस बाइक में डिजी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्यूल गेज और ओडोमीटर के लिए छोटे डिजिटल डिस्प्ले के साथ, Classic 650 से लिया गया है, और इसके साथ ही पॉलिश्ड एल्यूमीनियम स्विचगियर भी है.

Royal Enfield Bullet 650 का इंजन

नई Bullet 650 में वही 648cc, पैरेलल-ट्विन, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 47hp की पावर और 52Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. मोटरसाइकिल में सस्पेंशन का काम आगे की तरफ 120mm ट्रैवल वाले शोवा टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ 90mm ट्रैवल वाले ट्विन शॉक एब्जॉर्बर करते हैं.

Royal Enfield Bullet 650 (फोटो - Royal Enfield)

Royal Enfield Bullet 650 को एक ही वेरिएंट में दो कलर ऑप्शन में उतारा गया है, जिनमें कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू कलर शामिल हैं. इसकी कीमत 3.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो Classic 650 के टॉप-स्पेक क्रोम वेरिएंट से 14,000 रुपये कम है और अब यह Royal Enfield के लॉन्ग-व्हीलबेस 650 प्लेटफॉर्म पर आधारित सबसे सस्ता मॉडल है, जिस पर Super Meteor 650, Shotgun 650 और Classic 650 ट्विन भी बने हैं.