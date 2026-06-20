Royal Enfield ने शुरू की Flying Flea C6 की डिलीवरी, जानें क्या है कीमत और रेंज
Royal Enfield ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Flying Flea C6 की डिलीवरी शुरू कर दी है. इसे अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया था.
Published : June 20, 2026 at 3:59 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने इसी साल अप्रैल 2026 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Flying Flea C6 को लॉन्च किया था. अब कंपनी ने इस मोटरसाइकिल की डिलीवरी बेंगलुरु में शुरू कर दी है. बाइक की डिलीवरी शुरू करने के साथ-साथ, कंपनी ने शहर के लिए एक खास सर्विस और सपोर्ट नेटवर्क बनाया है, जिसमें कई टचपॉइंट्स शामिल हैं, जिनका मकसद ग्राहकों को पूरी कवरेज और आसान एक्सेस देना है.
Flying Flea C6 की डिलीवरी
जानकारी के अनुसार, कंपनी ने बेंगलुरु के BTM लेआउट में एक हब सर्विस सेंटर बनाया है, जो ज़्यादा खास सर्विस ज़रूरतों को मैनेज करेगा, जबकि शहर में फैले छोटे सेंटर्स का एक नेटवर्क रेगुलर सर्विसिंग और मेंटेनेंस का काम संभालेगा. बता दें कि Flying Flea C6, Royal Enfield के मौजूदा डीलर नेटवर्क का भी फ़ायदा उठा रहा है.
यह मौजूदा Royal Enfield शोरूम और सर्विस सेंटर्स के अंदर शॉप-इन-शॉप फ़ॉर्मेट में काम कर रहा है, जिससे पूरी तरह से अलग फ़िज़िकल फ़ुटप्रिंट बनाए बिना ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बनाई जा सके. Flying Flea C6 को खरीदने वाले ग्राहकों को 24x7 रोडसाइड असिस्टेंस का भी फायदा भी दिया जाएगा.
Flying Flea C6 की कीमत
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई Flying Flea C6 को इस साल की शुरुआत में 2.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया गया था. Flying Flea C6 को कंपनी ने बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम के तहत भी उपलब्ध कराया है, जिसकी कीमत 1.99 लाख रुपये रखी गई है, जो बैटरी की कीमत को गाड़ी की कीमत से अलग करता है.
Flying Flea C6 का पावरट्रेन
नई Flying Flea C6 के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 3.91kWh का बैटरी पैक लगाया गया है, जिसकी IDC रेंज 154km बताई गई है. इस बैटरी पैक के साथ एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर को जोड़ा गया है, जो 15.4kW की पावर और 60Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. Flying Flea का दावा है कि यह 0-60kph की स्पीड 3.7 सेकंड में पकड़ सकती है.
कंपनी का दावा है कि इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 115kph है. बाइक का वजन 124kg रखा गया है, जो एक बहुत हल्की और पतली मोटरसाइकिल है. यह बाइक बड़े 19-इंच के पहियों और 90-सेक्शन वाले पतले टायर्स पर चलती है.
Flying Flea C6 के फीचर्स
मोटरसाइकिल में मिलने वाले फीचर्स पर नजर डालें तो इस बाइक में 3.5-इंच का सर्कुलर कलर TFT डिस्प्ले, एडजस्टेबल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, पांच राइडिंग मोड, लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS शामिल हैं. Flying Flea शहर-दर-शहर रोलआउट स्ट्रैटेजी के साथ बाजार में अपनी बाइक उतारेगी, जिसमें पहला मार्केट बेंगलुरु है. कंपनी ने बताया कि वह धीरे-धीरे दूसरे बड़े मेट्रो शहरों में भी विस्तार करेगी, जो एक फेज़्ड, सोचे-समझे तरीके से किया जाएगा.