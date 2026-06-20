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Royal Enfield ने शुरू की Flying Flea C6 की डिलीवरी, जानें क्या है कीमत और रेंज

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने इसी साल अप्रैल 2026 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Flying Flea C6 को लॉन्च किया था. अब कंपनी ने इस मोटरसाइकिल की डिलीवरी बेंगलुरु में शुरू कर दी है. बाइक की डिलीवरी शुरू करने के साथ-साथ, कंपनी ने शहर के लिए एक खास सर्विस और सपोर्ट नेटवर्क बनाया है, जिसमें कई टचपॉइंट्स शामिल हैं, जिनका मकसद ग्राहकों को पूरी कवरेज और आसान एक्सेस देना है.

Flying Flea C6 की डिलीवरी

जानकारी के अनुसार, कंपनी ने बेंगलुरु के BTM लेआउट में एक हब सर्विस सेंटर बनाया है, जो ज़्यादा खास सर्विस ज़रूरतों को मैनेज करेगा, जबकि शहर में फैले छोटे सेंटर्स का एक नेटवर्क रेगुलर सर्विसिंग और मेंटेनेंस का काम संभालेगा. बता दें कि Flying Flea C6, Royal Enfield के मौजूदा डीलर नेटवर्क का भी फ़ायदा उठा रहा है.

यह मौजूदा Royal Enfield शोरूम और सर्विस सेंटर्स के अंदर शॉप-इन-शॉप फ़ॉर्मेट में काम कर रहा है, जिससे पूरी तरह से अलग फ़िज़िकल फ़ुटप्रिंट बनाए बिना ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बनाई जा सके. Flying Flea C6 को खरीदने वाले ग्राहकों को 24x7 रोडसाइड असिस्टेंस का भी फायदा भी दिया जाएगा.

Flying Flea C6 की कीमत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई Flying Flea C6 को इस साल की शुरुआत में 2.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया गया था. Flying Flea C6 को कंपनी ने बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम के तहत भी उपलब्ध कराया है, जिसकी कीमत 1.99 लाख रुपये रखी गई है, जो बैटरी की कीमत को गाड़ी की कीमत से अलग करता है.