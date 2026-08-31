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नासा का नया स्पेस टेलीस्कोप रोमन लॉन्च: अब होगा ब्रह्मांड में छिपे गहरे राज़ का खुलासा

यह टेलीस्कोप हबल से हजार गुना तेजी से आकाश का सर्वे कर एक्सोप्लैनेट और अरबों गैलेक्सी की खोज करेगा. ( Image Credit: NASA )

हैदराबाद: नासा ने रविवार, 30 अगस्त 2026 को 7:26AM ET समय पर अपना नया और बहुत खास स्पेस टेलीस्कोप सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया. नासा के इस टेलीस्कोप का नाम नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है. यह स्पेसएक्स (SpaceX) के फाल्कन (Falcon) हेवी रॉकेट पर सवाल होकर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ा. नासा के इस रॉकेट ने अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से किया. दोनों साइड बूस्टर सुरक्षित वापस आ गए. टेलीस्कोप रॉकेट से अलग हो गया और अब अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है. यह टेलीस्कोप एक बस जितना बड़ा है. इसकी कीमत करीब 4.3 अरब डॉलर है. नासा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्पेस टेलीस्कोप का नाम एक महिला वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया हो. नैंसी ग्रेस रोमन नासा की पहली मुख्य खगोलशास्त्री थीं. उन्हें हबल टेलीस्कोप की मां भी कहा जाता है. उन्होंने 1959 में नासा में आकर आसमान से बेहतर तरीके से ब्रह्मांड देखने पर जोर दिया था. उनका 2018 में 93 साल की उम्र में हो गया था. नासा के इस मिशन की खास बात है कि इसको समय से पहले और अपने बजट के अंदर में ही पूरा कर दिया गया है. नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजैकमैन ने कहा कि यह नासा की सफलता की मिसाल है. यह मिशन ब्रह्मांड के अंधेरे हिस्सों की खोज करेगा और उनकी जानकारी पता चलेगी. रोमन टेलीस्कोप कहां जाएगा और क्या करेगा रोमन टेलीस्कोप को पृथ्वी से करीब 10 लाख मील दूर सन-अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 2 यानी L2 तक जाना है. वहां पर एक वेब टेलीस्कोप भी बैठा है. यह सफर करीब तीन महीनों का का है. इसके रास्ते में सोलर पैनल और सन शेड पहले ही सफलतापूर्वक खुल चुके हैं. अगले दिनों में हाई-गेन एंटीना और अपर्चर कवर भी खुलेंगे. कुछ हफ्तों बाद मुख्य कैमरा चालू होगा.