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भारत में लॉन्च हो सकती है Rolls-Royce Spectre Series II, दिल्ली में फिर से खुलेगा नया शोरूम

Rolls-Royce Spectre Series II ( फोटो - Rolls Royce )

हैदराबाद: अल्ट्रा लग्जरी कार निर्माता कंपनी Rolls-Royce साल 2026 के अंत तक 'Rolls-Royce Spectre Series II' इलेक्ट्रिक कूपे भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके साथ कंपनी भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी. जानकारी के अनुसार, ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी 2027 की पहली तिमाही तक दिल्ली में अपना नया शोरूम फिर से खोलने का प्लान कर रही है.

हाल ही में अपडेट की गई इस इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान में बैटरी, पर्सनलाइजेशन विकल्पों और इंटीरियर की बारीकियों में सुधार किए जाएंगे, जबकि इसका मौजूदा एक्सटीरियर डिज़ाइन वैसा ही रखा जाएगा. इस सेडान की कीमत मौजूदा मॉडल से अधिक हो सकती है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 7.5 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Rolls-Royce का डीलरशिप विस्तार योजनाएं

कार कंपनी ने हाल ही में 15 अक्टूबर, 2026 को चेन्नई में एक शोरूम की शुरुआत की है. दिल्ली में प्रस्तावित फेसेलिटी के, कंपनी के नए विज़ुअल आइडेंटिटी स्टैंडर्ड के साथ फिर से खुलने की उम्मीद है, जिससे भारत में कंपनी का रिटेल नेटवर्क और मजबूत होगा. Rolls-Royce Spectre Series II (फोटो - Rolls Royce) कंपनी के ये नए फैसले भारत में कस्टमाइज्ड वाहनों की बढ़ती मांग के बीच लिए हैं. इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि, "15 अक्टूबर को चेन्नई में अपना नया शोरूम खोलने के बाद, Rolls-Royce Motor Cars को उम्मीद है कि 2026 के अंत तक 'Spectre Series II' भारत आ जाएगी. इसके साथ ही, कंपनी 2027 की पहली तिमाही (Q1) तक नई दिल्ली में एक नया शोरूम खोलने की योजना बना रही है. इससे पूरे देश में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी और ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरिएंस मिलेगा." Rolls-Royce Spectre Series II की बैटरी और परफॉर्मेंस

Spectre Series II की बात करें तो इस कार में डुअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जिसमें हर एक्सल को एक इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलती है. इसमें मिलने वाली 112 kWh बैटरी एक ऐसे अपडेटेड आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसे i8 के साथ साझा किया गया है, वहीं, इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम 400V पर काम करता है.