भारत में लॉन्च हो सकती है Rolls-Royce Spectre Series II, दिल्ली में फिर से खुलेगा नया शोरूम
Rolls-Royce साल 2026 के अंत तक 'Rolls-Royce Spectre Series II' इलेक्ट्रिक कूपे भारत में लॉन्च करने वाली है. कंपनी दिल्ली में नया शोरूम खोलेगी.
Published : October 23, 2026 at 1:50 PM IST
हैदराबाद: अल्ट्रा लग्जरी कार निर्माता कंपनी Rolls-Royce साल 2026 के अंत तक 'Rolls-Royce Spectre Series II' इलेक्ट्रिक कूपे भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके साथ कंपनी भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी. जानकारी के अनुसार, ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी 2027 की पहली तिमाही तक दिल्ली में अपना नया शोरूम फिर से खोलने का प्लान कर रही है.
हाल ही में अपडेट की गई इस इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान में बैटरी, पर्सनलाइजेशन विकल्पों और इंटीरियर की बारीकियों में सुधार किए जाएंगे, जबकि इसका मौजूदा एक्सटीरियर डिज़ाइन वैसा ही रखा जाएगा. इस सेडान की कीमत मौजूदा मॉडल से अधिक हो सकती है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 7.5 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Rolls-Royce का डीलरशिप विस्तार योजनाएं
कार कंपनी ने हाल ही में 15 अक्टूबर, 2026 को चेन्नई में एक शोरूम की शुरुआत की है. दिल्ली में प्रस्तावित फेसेलिटी के, कंपनी के नए विज़ुअल आइडेंटिटी स्टैंडर्ड के साथ फिर से खुलने की उम्मीद है, जिससे भारत में कंपनी का रिटेल नेटवर्क और मजबूत होगा.
कंपनी के ये नए फैसले भारत में कस्टमाइज्ड वाहनों की बढ़ती मांग के बीच लिए हैं. इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि, "15 अक्टूबर को चेन्नई में अपना नया शोरूम खोलने के बाद, Rolls-Royce Motor Cars को उम्मीद है कि 2026 के अंत तक 'Spectre Series II' भारत आ जाएगी. इसके साथ ही, कंपनी 2027 की पहली तिमाही (Q1) तक नई दिल्ली में एक नया शोरूम खोलने की योजना बना रही है. इससे पूरे देश में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी और ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरिएंस मिलेगा."
Rolls-Royce Spectre Series II की बैटरी और परफॉर्मेंस
Spectre Series II की बात करें तो इस कार में डुअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जिसमें हर एक्सल को एक इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलती है. इसमें मिलने वाली 112 kWh बैटरी एक ऐसे अपडेटेड आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसे i8 के साथ साझा किया गया है, वहीं, इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम 400V पर काम करता है.
स्टैंडर्ड तौर पर, यह कूपे 601 hp की पावर और 1,015 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. वहीं, 'स्पिरिटेड' मोड में, इस कार का ब्लैक बैज वेरिएंट 680 hp की पावर और 1,110 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. कंपनी का दावा है कि स्टैंडर्ड मॉडल की WLTP-प्रमाणित ड्राइविंग रेंज 628 km है, जबकि ब्लैक बैज की ड्राइविंग रेंज 629 km है.
कस्टमाइजेशन के ज्यादा विकल्प
कार के एक्सटीरियर डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन खरीदारों को अपनी कारों को और भी आकर्षक बनाने के विकल्प जरूर दिए जाएंगे. इसके ब्लैक बैज वेरिएंट में पहले के ग्लॉस-ब्लैक बाहरी डिज़ाइन की जगह मैट-ब्लैक फिनिश मिलती है, जिसमें बोनट पर बना स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी मैस्कॉट भी शामिल है.
Rolls-Royce Spectre Series II के इंटीरियर की बात करें तो इसके अपडेटेड मॉडल में मटेरियल और खास फिनिश के कई विकल्प मिलते हैं. इसके इलुमिनेटेड डैशबोर्ड पैनल में 8,108 अलग-अलग पिक्सेल मिलते हैं, जो केबिन में एक और कस्टमाइज़ करने योग्य फीचर जोड़ते हैं.
मौजूदा Spectre के कीमत स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत 7.5 करोड़ रुपये और ब्लैक बैज की कीमत 9.5 करोड़ रुपये है, जो इसे भारत की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार बनाती है. संभावना जताई जा रही है कि जब Series II आएगी, तो इसकी कीमत और भी ज्यादा होगी.