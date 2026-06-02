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रोहित ‘KRATOS’ सक्सेना को BGMI राइज़िंग स्टार प्रोग्राम में मिली जगह, ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड में बढ़ा कद

उदयपुर के रोहित क्रेटोस सक्सेना का चयन दिखाता है कि प्रतिभा और निरंतर मेहनत से राष्ट्रीय ईस्पोर्ट्स मंच तक पहुंचना संभव है.

In the competitive BGMI circuit, teamwork, discipline, and a mindset of continuous improvement have earned Kratos a new identity.
प्रतिस्पर्धी BGMI सर्किट में टीमवर्क, अनुशासन और लगातार सुधार की सोच ने क्रेटोस को नई पहचान दिलाई. (Image Credit: Krafton India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 2, 2026 at 5:39 PM IST

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हैदराबाद: भारत में ईस्पोर्ट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही छोटे शहरों से निकलने वाले खिलाड़ियों की पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है. इसी क्रम में राजस्थान के उदयपुर से आने वाले बीजीएमआई खिलाड़ी रोहित ‘क्रेटोस’ सक्सेना का नाम चर्चा में है. हाल ही में उनका चयन BGMI से जुड़े राइज़िंग स्टार प्रोग्राम में किया गया है, जिसे उभरते हुए खिलाड़ियों को पहचान देने और उनके डेवलपमेंट में मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है.

रोहित पिछले कुछ सालों से प्रतिस्पर्धी BGMI सर्किट का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने अपने प्रदर्शन और लगातार एक्टिव पार्टिशिपेशन के जरिए भारतीय ईस्पोर्ट्स कम्यूनिटी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. वर्तमान में वो टीम नेबुला ईस्पोर्ट्स का हिस्सा हैं और अलग-अलग प्रतियोगिताओं में टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. क्रेटोस ने अपने प्रतिस्पर्धी गेमिंग करियर की शुरुआत वर्ष 2021 में की थी. शुरुआती दिनों में उन्होंने भारतीय ईस्पोर्ट्स के कई बड़े प्लेयर्स और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों से प्रेरणा मिली थी.

Rohit 'Kratos' Saxena is currently part of Team Nebula Esports.
रोहित ‘क्रेटोस’ सक्सेना फिलहाल टीम नेबुला ईस्पोर्ट्स का हिस्सा हैं. (Image Credit: Krafton India)

समय के साथ उन्होंने अपने खेल को बेहतर बनाया और प्रतियोगी स्तर पर खुद को स्थापित करने की दिशा में लगातार मेहनत की. आज वह उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो देश के कई अनुभवी BGMI खिलाड़ियों के साथ मुकाबला कर रहे हैं.

KRATOS ने क्या कहा?

राइज़िंग स्टार प्रोग्राम में चयन को लेकर रोहित ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है. उनके अनुसार, किसी भी खिलाड़ी के विकास में केवल उपलब्धियां ही नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियां भी अहम भूमिका निभाती हैं. उन्होंने माना कि हर टूर्नामेंट और हर अनुभव उन्हें कुछ नया सिखाता है, जो भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है.

रोहित का मानना है कि ईस्पोर्ट्स में व्यक्तिगत प्रदर्शन जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी टीमवर्क होता है. उन्होंने बताया कि किसी भी प्रतिस्पर्धी खेल में सफलता तभी मिलती है जब पूरी टीम एकजुट होकर बेहतर प्रदर्शन करती है. यही सोच उन्हें अपने साथियों के साथ तालमेल बनाकर खेलने के लिए प्रेरित करती है. वर्तमान में, वो आदी, नोमी, फीनिक्स और अर्जुन जैसे खिलाड़ियों के साथ टीम नेबुला का हिस्सा हैं. उनका लक्ष्य भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना और वैश्विक प्रतियोगिताओं में मजबूत प्रदर्शन करना है.

भारत में तेजी से विकसित हो रहे ईस्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बीच रोहित ‘क्रेटोस’ सक्सेना की यात्रा यह दिखाती है कि समर्पण, निरंतर अभ्यास और सही दिशा में प्रयास करने से छोटे शहरों के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं. उनका सफर नए खिलाड़ियों के लिए एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है.

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