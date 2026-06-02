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रोहित ‘KRATOS’ सक्सेना को BGMI राइज़िंग स्टार प्रोग्राम में मिली जगह, ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड में बढ़ा कद

प्रतिस्पर्धी BGMI सर्किट में टीमवर्क, अनुशासन और लगातार सुधार की सोच ने क्रेटोस को नई पहचान दिलाई. ( Image Credit: Krafton India )

हैदराबाद: भारत में ईस्पोर्ट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही छोटे शहरों से निकलने वाले खिलाड़ियों की पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है. इसी क्रम में राजस्थान के उदयपुर से आने वाले बीजीएमआई खिलाड़ी रोहित ‘क्रेटोस’ सक्सेना का नाम चर्चा में है. हाल ही में उनका चयन BGMI से जुड़े राइज़िंग स्टार प्रोग्राम में किया गया है, जिसे उभरते हुए खिलाड़ियों को पहचान देने और उनके डेवलपमेंट में मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. रोहित पिछले कुछ सालों से प्रतिस्पर्धी BGMI सर्किट का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने अपने प्रदर्शन और लगातार एक्टिव पार्टिशिपेशन के जरिए भारतीय ईस्पोर्ट्स कम्यूनिटी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. वर्तमान में वो टीम नेबुला ईस्पोर्ट्स का हिस्सा हैं और अलग-अलग प्रतियोगिताओं में टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. क्रेटोस ने अपने प्रतिस्पर्धी गेमिंग करियर की शुरुआत वर्ष 2021 में की थी. शुरुआती दिनों में उन्होंने भारतीय ईस्पोर्ट्स के कई बड़े प्लेयर्स और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों से प्रेरणा मिली थी. रोहित ‘क्रेटोस’ सक्सेना फिलहाल टीम नेबुला ईस्पोर्ट्स का हिस्सा हैं. (Image Credit: Krafton India) समय के साथ उन्होंने अपने खेल को बेहतर बनाया और प्रतियोगी स्तर पर खुद को स्थापित करने की दिशा में लगातार मेहनत की. आज वह उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो देश के कई अनुभवी BGMI खिलाड़ियों के साथ मुकाबला कर रहे हैं.