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GTA 6 में पैदल चलते हुए सुन सकेंगे म्यूज़िक और पॉडकास्ट, Rockstar Games ने रिवील किए 6 रेडियो स्टेशन

रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 में सबसे बड़ा रेडियो कलेक्शन और पैदल चलते हुए म्यूजिक सुनने का नया फीचर कन्फर्म कर दिया है. ( Image Credit: Rockstar Games )

हैदराबाद: रॉकस्टार गेम्स ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 यानी GTA 6 के बारे में नई जानकारी शेयर की है. अगले महीने यानी नवंबर में लॉन्च होने वाले इस गेम में रेडियो स्टेशन्स का सबसे बड़ा और बढ़िया कलेक्शन होगा. कंपनी ने छह रेडियो स्टेशन्स का प्रीव्यू भी दिखाया है और नया गेमप्ले फीचर भी कंफर्म किया है. रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 में अभी तक छह रेडियो स्टेशन्स को कंफर्म कर दिया है.

Cocoteo FM पर लैटिन म्यूजिक चलेगा, Back Country Radio कंट्री गाने बजाएगा, AfroBank FM अफ्रीकन म्यूजिक के लिए है. The Chamber 106.6 मेटल म्यूजिक वाला चैनल है. Flash FM पॉप म्यूजिक बजाएगा और Dirty South Classics हिप-हॉप के लिए है. इन स्टेशन्स को होस्ट करने वाले भी कई नामी लोग हैं. GTA 6 में Bad Bunny, Lana Del Rey और Morgan Wallen जैसे रियल लाइफ आर्टिस्ट्स रेडियो होस्ट के रूप में आएंगे. इन स्टेशन्स के प्रीव्यू जीटीए 6 की वेबसाइट के म्यूज़िक सेक्शन पर सुन सकते हैं.

पैदल चलते हुए भी म्यूज़िक और पॉडकास्ट