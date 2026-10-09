GTA 6 में पैदल चलते हुए सुन सकेंगे म्यूज़िक और पॉडकास्ट, Rockstar Games ने रिवील किए 6 रेडियो स्टेशन
बैड बन्नी, लाना डेल रे और मॉर्गन वॉलेन जैसे आर्टिस्ट्स जीटीए सिक्स के रेडियो स्टेशनों के होस्ट बनकर आ रहे हैं.
Published : October 9, 2026 at 2:04 PM IST
हैदराबाद: रॉकस्टार गेम्स ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 यानी GTA 6 के बारे में नई जानकारी शेयर की है. अगले महीने यानी नवंबर में लॉन्च होने वाले इस गेम में रेडियो स्टेशन्स का सबसे बड़ा और बढ़िया कलेक्शन होगा. कंपनी ने छह रेडियो स्टेशन्स का प्रीव्यू भी दिखाया है और नया गेमप्ले फीचर भी कंफर्म किया है. रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 में अभी तक छह रेडियो स्टेशन्स को कंफर्म कर दिया है.
Cocoteo FM पर लैटिन म्यूजिक चलेगा, Back Country Radio कंट्री गाने बजाएगा, AfroBank FM अफ्रीकन म्यूजिक के लिए है. The Chamber 106.6 मेटल म्यूजिक वाला चैनल है. Flash FM पॉप म्यूजिक बजाएगा और Dirty South Classics हिप-हॉप के लिए है. इन स्टेशन्स को होस्ट करने वाले भी कई नामी लोग हैं. GTA 6 में Bad Bunny, Lana Del Rey और Morgan Wallen जैसे रियल लाइफ आर्टिस्ट्स रेडियो होस्ट के रूप में आएंगे. इन स्टेशन्स के प्रीव्यू जीटीए 6 की वेबसाइट के म्यूज़िक सेक्शन पर सुन सकते हैं.
पैदल चलते हुए भी म्यूज़िक और पॉडकास्ट
ऐसा पहली बार होगा कि प्लेयर गाड़ी से बाहर भी रेडियो और पॉडकास्ट सुन सकेंगे. Vice City और Leonida में घूमते हुए Jason और Lucia अपने स्मार्टफोन से जुड़े हेडफोन्स और ईयरबड्स से म्यूज़िक सुनेंगे. ये नया फीचर है जो पहले गेम्स में नहीं था. पहले भी रॉकस्टार ने सेलेब्रिटी होस्ट रखे थे. GTA 5 में Cara Delevingne ने Non-Stop-Pop FM होस्ट किया था। Frank Ocean और Danny McBride भी रेडियो होस्ट रह चुके हैं.
34 ट्रैक्स वाला ओरिजिनल साउंडट्रैक
पिछले महीने रॉकस्टार ने बताया था कि जीटीए 6 में 34 ट्रैक्स का ओरिजिनल साउंडट्रैक होगा. इसमें Travis Scott, Morgan Wallen और कई और आर्टिस्ट्स शामिल हैं. छह सिंगल्स पहले ही Apple Music और Spotify पर रिलीज हो चुके हैं. पूरा अल्बम 19 नवंबर यानी गेम लॉन्च वाले दिन आएगा. अल्बम की सीडी और विनाइल फिजिकल कॉपी भी मिलेगी. इन्हें रॉकस्टार स्टोर या अन्य रिटेलर्स की वेबसाइट पर प्री-ऑर्डर किया जा सकता है. ये सारी चीजें गेम के म्यूजिक एक्सपीरियंस को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाएंगी.