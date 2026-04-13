Rockstar Games पर साइबर अटैक! GTA 6 लॉन्च से पहले रैंसम की धमकी
शाइनीहंटर्स ने रॉकस्टार गेम्स को चेतावनी दी है कि अगर रैंसम नहीं दिया गया तो चोरी किया गया डेटा लीक हो जाएगा.
Published : April 13, 2026 at 6:38 PM IST
हैदराबाद: रॉकस्टार गेम्स ने GTA VI यानी GTA 6 के लॉन्च से पहले डेटा ब्रिच की पुष्टि की है. यह कंपनी गेमिंग जगत की सबसे बड़ी हिट सीरीज की डेवलपर है और अब नया वर्ज़न तैयार कर रही है जो 19 नवंबर 2026 को रिलीज होगा. लेकिन साइबर सिक्योरिटी की चुनौती ने इसे परेशान कर दिया है. शाइनीहंटर्स नाम के रैंसमवेयर ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है. उन्होंने कंपनी को चौदह अप्रैल दो हजार छब्बीस तक रैंसम देने या संपर्क करने की डेडलाइन दी है. अगर मांग पूरी नहीं हुई तो चोरी का डेटा लीक कर दिया जाएगा.
कोटाकू को दिए बयान में रॉकस्टार ने कहा कि थर्ड पार्टी के ब्रिच से सीमित और गैर मटेरियल कंपनी जानकारी एक्सेस हुई है. इसका संगठन या प्लेयर्स पर कोई प्रभाव नहीं है. कंपनी की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि खिलाड़ियों का डेटा सुरक्षित है.
हैकर्स ने दी कड़ी चेतावनी
हालांकि, उधर हैकर्स का मैसेज काफी सख्त है. उन्होंने बताया कि अनोडॉट कॉम के जरिए स्नोफ्लेक इंस्टेंस से डेटा चोरी किया गया. पे या लीक यग अंतिम वार्निंग है. 14 अप्रैल तक रीच आउट करो वरना डेटा लीक के साथ डिजिटल परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी.
शाइनीहंटर्स पहले कई मशहूर ब्रांड्स पर अटैक कर चुका है जैसे गूगल गुच्ची बालेंसीआगा और कई फैशन हाउस. इसके अलावा फास्ट फूड चेन और रिटेलर्स भी इसके शिकार बने हैं. इस बार ब्रिच में कॉर्पोरेट डेटा जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड मार्केटिंग प्लान्स और बड़े पार्टनर्स सोनी माइक्रोसॉफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट शामिल हो सकते हैं. द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार यह प्लेयर डेटा नहीं बल्कि बिजनेस जानकारी है.
रॉकस्टार के इतिहास में यह कोई पहला साइबर इंसिडेंट नहीं है. दो हजार बाईस में लैप्सस डॉलर के 18 साल के सदस्य ने स्लैक चैट ब्रिच कर जीटीए वीआई के नब्बे प्लस वीडियो लीक कर दिए थे. सोर्स कोड भी चोरी हुआ था, जिसे ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल किया गया. इस बार एडिनबरा स्थित रॉकस्टार नॉर्थ ऑफिस में आग की घटना भी हुई थी. ऐसी घटनाएं गेम डेवलपर्स के लिए सबक हैं. अगर सिक्योरिटी कमजोर साबित हुई तो GTA 6 की रिलीज़ के साथ कंपनी की इमेज पर भी असर पड़ सकचा है. हालांकि, रॉकस्टार अब जांच कर रही है भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है.