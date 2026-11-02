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River Mobility ने भारत में पार किया 100 शोरूम का आंकड़ा, 2027 तक 200 आउटलेट खोलने का लक्ष्य

River Indie इलेक्ट्रिक स्कूटर ( फोटो - River Mobility )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया स्टार्टअप River Mobility ने करीब तीन साल पहले भारतीय बाजार में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे, और इतने कम समय में ही कंपनी ने भारत में 100 शोरूम का आंकड़ा पार कर लिया है. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी ने एक ही दिन में 10 नए आउटलेट खोले हैं, जिससे दिल्ली, लखनऊ, आगरा, उदयपुर, अजमेर, चेन्नई, पुडुचेरी, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और पुणे में इसकी मौजूदगी और बढ़ गई है.

इन 10 नए आउटलेट के साथ, River का नेटवर्क 12 राज्यों के 65 शहरों तक फैल गया है. इन नए आउटलेट्स के साथ कंपनी की योजना 2026 के अंत तक अपने शोरूम की संख्या बढ़ाकर 150 करने और मार्च 2027 तक इसे 200 से ज्यादा करने की है. खास बात यह है कि कंपनी के इस विस्तार को 'Series C' फंडिंग राउंड के जरिए जुटाए गए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद मिली है, जिसका निवेश रिटेल और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा.

बता दें कि कुछ समय पहले ही River Mobility ने नेपाल के काठमांडू में अपने अंतरराष्ट्रीय विस्तार की शुरुआत कर दी है. नए आउटलेट्स पर टेस्ट राइड्स, बुकिंग और सर्विस सपोर्ट की सुविधा भी मिलने वाली है. River Mobility के सह-संस्थापक और सीईओ अरविंद मणि ने कहा कि, "कंपनी की विस्तार रणनीति ग्राहकों की जरूरतों पर आधारित है." उन्होंने आगे कहा कि, "एक मजबूत इकोसिस्टम, रिवर को सर्विस और ओनरशिप एक्सपीरिएंस पर ध्यान केंद्रित रखते हुए, अपने रिटेल नेटवर्क को पहले से दोगुनी रफ्तार से बढ़ाने में मदद करेगा." बता दें कि बाजार में River Mobility की प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर River Indie बेची जा रही है.