River Mobility ने भारत में पार किया 100 शोरूम का आंकड़ा, 2027 तक 200 आउटलेट खोलने का लक्ष्य
River Mobility ने अपने तीन साल के ऑपरेशन के दौरान देश में 100 शोरूम का आंकड़ा पार कर लिया है.
Published : November 2, 2026 at 4:03 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया स्टार्टअप River Mobility ने करीब तीन साल पहले भारतीय बाजार में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे, और इतने कम समय में ही कंपनी ने भारत में 100 शोरूम का आंकड़ा पार कर लिया है. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी ने एक ही दिन में 10 नए आउटलेट खोले हैं, जिससे दिल्ली, लखनऊ, आगरा, उदयपुर, अजमेर, चेन्नई, पुडुचेरी, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और पुणे में इसकी मौजूदगी और बढ़ गई है.
इन 10 नए आउटलेट के साथ, River का नेटवर्क 12 राज्यों के 65 शहरों तक फैल गया है. इन नए आउटलेट्स के साथ कंपनी की योजना 2026 के अंत तक अपने शोरूम की संख्या बढ़ाकर 150 करने और मार्च 2027 तक इसे 200 से ज्यादा करने की है. खास बात यह है कि कंपनी के इस विस्तार को 'Series C' फंडिंग राउंड के जरिए जुटाए गए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद मिली है, जिसका निवेश रिटेल और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा.
बता दें कि कुछ समय पहले ही River Mobility ने नेपाल के काठमांडू में अपने अंतरराष्ट्रीय विस्तार की शुरुआत कर दी है. नए आउटलेट्स पर टेस्ट राइड्स, बुकिंग और सर्विस सपोर्ट की सुविधा भी मिलने वाली है.
River Mobility के सह-संस्थापक और सीईओ अरविंद मणि ने कहा कि, "कंपनी की विस्तार रणनीति ग्राहकों की जरूरतों पर आधारित है." उन्होंने आगे कहा कि, "एक मजबूत इकोसिस्टम, रिवर को सर्विस और ओनरशिप एक्सपीरिएंस पर ध्यान केंद्रित रखते हुए, अपने रिटेल नेटवर्क को पहले से दोगुनी रफ्तार से बढ़ाने में मदद करेगा." बता दें कि बाजार में River Mobility की प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर River Indie बेची जा रही है.
River Indie की बैटरी, रेंज और फीचर्स
बता दें कि इलेक्ट्रिक स्कूटर River Indie कंपनी का फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसे कंपनी 'स्कूटर्स की SUV' बताती है. इस स्कूटर में 4 kWh की बैटरी और एक मिड-ड्राइव मोटर का इस्तेमाल किया है.
यह इलेक्ट्रिक मोटर 6.7 kW की पीक पावर और 26 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, यह स्कूटर IDC रेंज में 160 km तक चल सकता है और इसकी टॉप स्पीड 90 kmph है.
River Indie में तीन राइडिंग मोड – Eco, Ride और Rush – मिलते हैं. Rush मोड में, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 3.7 सेकंड में 0 से 40 kmph की स्पीड पकड़ सकता है. इसमें प्रैक्टिकैलिटी पर भी खास ध्यान दिया गया है. इसमें सीट के नीचे 43 लीटर की स्टोरेज और 12 लीटर का लॉक होने वाला ग्लवबॉक्स मिलता है, जिससे कुल स्टोरेज क्षमता 55 लीटर की हो जाती है.
स्कूटर के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 6-इंच का कलर डिस्प्ले, टाइप-सी USB चार्जिंग पोर्ट और रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस मिलता है. यह स्कूटर 14-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलता है और इसमें दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. साथ ही, इसमें आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर लगे हैं.