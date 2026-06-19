RIL AGM 2026: अब एक्जीक्यूशन फेज में पहुंची ग्रीन एनर्जी, जानें क्या-क्या बोले अनंत अंबानी
RIL AGM 2026 में अनंत अंबानी ने जामनगर और कच्छ प्रोजेक्ट्स के जरिए ग्रीन एनर्जी को एक्जीक्यूशन फेज में पहुंचाने की जानकारी दी.
Published : June 19, 2026 at 8:29 PM IST
हैदराबाद: 19 जनवरी 2026 यानी आज ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी 49वीं सालाना आम बैठक यानी RIL AGM 2026 का आयोजन किया था, जिसमें हर साल की तरह कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस रिव्यू दिया, कुछ नए अनाउंसमेंट्स किए और फ्यूचर प्लान्स को भी शेयर किया. इस मौके पर कंपनी ने अपने ग्रीन एनर्जी बिजनेस को अगले बड़े ग्रोथ इंजन के तौर पर पेश किया है.
कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी (Anant Ambani) ने शेयरहोल्डर्स को बताया कि न्यू एनर्जी अब सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने के दौर में ही नहीं रही, बल्कि वहां से निकलकर तेज एक्जीक्यूशन के फेज में पहुंच चुकी है, जिसमें जल्द ही रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा.
जामनगर गीगा कॉम्प्लेक्स में तेजी से प्रोडक्शन
धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स गुजरात के जामनगर में 5,000 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है. कंपनी ने बताया कि यह अब दुनिया के सबसे इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है. अनंत अंबानी के मुताबिक यहां करीब 1 गीगावॉट HJT सोलर मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन हो चुका है और इस एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजी के लिए भारत में पहली बार ALMM लिस्टिंग हासिल की गई है. इसके अलावा बैटरी गीगा फैक्ट्री और इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट को लेकर भी कंपनी का स्केल-अप प्लान जारी है, जिससे यह इंटीग्रेटेड सोलर और बैटरी प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे किफायती राउंड-द-क्लॉक (RTC) ग्रीन पावर सोर्स में से एक बन सकता है.
49/n The Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex at Jamnagar, spread over 5,000 acres, is now one of the world’s most integrated clean energy manufacturing ecosystems. Nearly 1 GW of HJT modules have been produced. We have achieved ALMM listing for HJT technology – the first…— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) June 19, 2026
कच्छ में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल हब
रिलायंस गुजरात के कच्छ के सूखे इलाके में 5.5 लाख एकड़ में फैला एक मेगा रिन्यूएबल एनर्जी हब बना रही है, जो सिंगापुर के कुल एरिया से करीब तीन गुना बड़ा है. अनंत अंबानी के मुताबिक यह दुनिया के सबसे बड़े सिंगल-साइट सोलर प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें पीक पर रोजाना 55 मेगावॉट सोलर मॉड्यूल्स और 150 मेगावॉट-घंटा बैटरी कंटेनर्स इंस्टॉल करने की क्षमता है.
कंपनी ने बताया कि पूरी क्षमता पर पहुंचने के बाद यह हब सालाना 40 अरब यूनिट बिजली जनरेट करेगा, जो भारत की मौजूदा कुल बिजली मांग का करीब 3 फीसदी हिस्सा है. सोलर और बैटरी स्टोरेज को जोड़कर यह हब राउंड-द-क्लॉक ग्रीन पावर के साथ-साथ ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन केमिकल्स के लिए भी एक बेहद कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म तैयार करेगा. कंपनी के मुताबिक जामनगर कॉम्प्लेक्स और कच्छ हब मिलकर लगभग दो लाख नौकरियां पैदा करेंगे.
51/n The Kutch renewable energy hub across 5,50,000 acres will generate over 40 billion units of green electricity every year – approximately 3% of India’s annual electricity requirement. Peak installation target: 55 MW peak of solar modules and 150 MWh of battery containers per…— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) June 19, 2026
ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और बायोएनर्जी पर भी फोकस
रिलायंस का लक्ष्य अपने इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के जरिए दुनिया का सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen) और ग्रीन केमिकल्स तैयार करना है. कंपनी ने 2032 तक में 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्षमता बनाने का लक्ष्य बनाया है. यह 20 गीगावॉट इलेक्ट्रोलाइजर्स और रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होगा. इसके अलावा LFP-बेस्ड बैटरी प्रोडक्शन को 2026 की दूसरी छमाही में रैंप-अप करने का प्लान भी किया जा रहा है, ताकि ग्रीन पावर को स्टोरेज के सहारे चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया जा सके.
इसके अलावा कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) सेक्टर में भी रिलायंस तेजी से आगे बढ़ रही है और कंपनी का दावा है कि वो अब भारत के कुल CBG प्रोडक्शन में 40% से ज्यादा का योगदान दे रही है. इसके अलावा कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा बायोएनर्जी प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी भी कर रही है.
54/n New Energy will create 2,00,000 green jobs through the Giga Complex and the Kutch Solar Farm combined. The world built its old energy on Middle Eastern oil. The world will now build its new energy on Indian sunshine: Anant M. Ambani#RILAGM— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) June 19, 2026
मुकेश अंबानी का विजन
AGM के दौरान अनंत अंबानी ने मुकेश अंबानी अपने पिता मुकेश अंबानी का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया ने पुरानी एनर्जी मिडिल ईस्ट के तेल पर बनाई थी, लेकिन नई एनर्जी अब भारतीय सूरज की रोशनी पर बनेगी. अनंत अंबानी का यह बयान साफ दिखाता है कि कंपनी अपने ग्रीन एनर्जी बिजनेस को लेकर कितनी गंभीर है.
न्यू एनर्जी सेगमेंट आने वाले वर्षों में रिलायंस के सबसे बड़े अर्निंग इंजन्स में से एक बन सकता है और यह भारत को एनर्जी सेल्फ-सफिशिएंट बनाने, इंपोर्ट डिपेंडेंस घटाने और एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करेगा. इसके अलावा यह ग्रीन जॉब्स पैदा करने और देश के क्लाइमेट गोल्स को सपोर्ट करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है.
इन सभी घोषणाओं और बयानों को सुनकर लगता है कि रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी की प्लानिंग्स को अब एक्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है. जामनगर का गीगा कॉम्प्लेक्स और कच्छ का रिन्यूएबल हब मिलकर रिलायंस को न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी क्लीन एनर्जी लीडर बना सकते हैं. रिलायंस की इस प्लानिंग को समझकर लगता है कि आगे चलकर कम लागत वाली ग्रीन पावर, हाइड्रोजन और स्टोरेज सॉल्यूशंस मिलने की उम्मीद है, जो भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों और विकसित भारत 2047 के सपने को मजबूती दे सकते हैं.