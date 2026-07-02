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1.30 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च हुई नई Revolt RVX इलेक्ट्रिक बाइक, जानें कितनी है रेंज

Revolt RVX का पावर आउटपुट नई RVX में कंपनी ने 4kW की रेटिंग वाली नई मिड-ड्राइव परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर (PMSM) का इस्तेमाल किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 5.3kW का आउटपुट प्रदान करती है. Revolt का दावा है कि यह मोटरसाइकिल रियर व्हील पर 230Nm तक का टॉर्क प्रदान करती है. यह मोटरसाइकिल 3.9 सेकंड में 0 से 40 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है, और बूस्ट मोड में इसकी टॉप स्पीड 90 kmph है.

इस मोटरसाइकिल को युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और कंपनी की नई परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड पेशकश के तौर पर पेश की गई है. नई Revolt RVX में नई मिड-ड्राइव मोटर, हटाने योग्य बैटरी और 160 किमी की IDC रेंज (कंपनी के दावे के अनुसार) मिलती है.

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Revolt Motors ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज का विस्तार करते हुए नई Revolt RVX बाइक को लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

इस मोटरसाइकिल को 3.24kWh की हटाने योग्य NMC बैटरी पैक से लैस किया गया है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर IDC-सर्टिफाइड 160km की रेंज देती है. फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करके, बाइक की बैटरी को 80 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.

Revolt RVX का हार्डवेयर और फीचर्स

नई RVX में कंपनी ने USD फ़ोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया है. इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टेलीमैटिक्स और ओवर-द-एयर अपडेट्स के साथ नया 3.5-इंच का IP67-रेटेड PMVA डिस्प्ले दिया गया है. नई RVX में चार राइडिंग मोड भी दिए गए हैं, जिनमें बूस्ट, स्पोर्ट, सिटी और इको मोड दिए गए हैं.

इसके अन्य फ़ीचर्स में जियो-फ़ेंसिंग, कॉल और मैसेज नोटिफ़िकेशन, हिल-होल्ड असिस्ट, रिवर्स मोड, वॉक असिस्ट, इमोबिलाइज़र और व्हीकल लोकेटर शामिल हैं. नई Revolt RVX को कंपनी ने पर्ल ब्लैक, इलेक्ट्रिक ब्लू और एक्लिप्स रेड कलर्स में पेश किया है.

Revolt RVX की कीमत

नई RVX को 1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है, हालांकि इस कीमत में PM E-DRIVE इंसेंटिव्स को शामिल नहीं किया गया है. इसे पूरे भारत में Revolt के 200 से ज़्यादा डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से बेचा जाएगा. कंपनी का कहना है कि दिल्ली में, राज्य की EV पॉलिसी के तहत लागू इंसेंटिव्स के बाद इस मोटरसाइकिल को 94,990 रुपये की प्रभावी एक्स-शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है.

1.30 लाख रुपये की कीमत वाली Revolt RVX की कीमत लगभग हाल ही में लॉन्च हुई Oben Rorr EVO जितनी ही है, जिसकी शुरुआती कीमत 1.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. Revolt की अपनी लाइन-अप में, RVX को RV BlazeX (1.20 लाख रुपये) से ऊपर, और RV400 BRZ (1.30 लाख रुपये) और RV400 (1.40 लाख रुपये) से नीचे रखा गया है, जबकि RV1 और RV1+ कंपनी के एंट्री-लेवल मॉडल बने हुए हैं.