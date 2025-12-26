वैज्ञानिकों ने बनाया नमक के एक दाने से भी छोटा ऑटोनोमस रोबोट, सेल्स की सेहत पर रखेगा नज़र
रोशनी से चलने वाले नमक जितने छोटे रोबोट (Autonomous Robot) अब इंसानी सेल्स की सेहत पर नजर रख सकेंगे और इलाज को नई दिशा देंगे.
Published : December 26, 2025 at 3:08 PM IST
हैदराबाद: साइंस यानी विज्ञान अब उस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां इतने छोटे रोबोट बन चुके हैं कि वो इंसानों की सेल्स के बीच में तैर भी सकते हैं. अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसे माइक्रो स्विमिंग रोबोट बनाए हैं, जो नमक के एक दाने से भी छोटे हैं. यह सुनने में काफी हैरान करने वाला कारनामा लगता है, लेकिन विज्ञान में पहली बार बनाए जाने वाली सभी चीज आम लोगों को अज़ूबा ही लगती है.
हैरान कर देगा रोबोट का साइज़
नमक के एक दाने से भी छोटे इस ऑटोनोमस रोबोट का साइज़ लगभग 200×300×50 माइक्रोमीटर है, यानी इन्हें नंगी आंखों से देखना काफी मुश्किल है. ये रोबोट आम मछलियों की तरह शरीर हिलाकर नहीं चलते, बल्कि ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. इस फील्ड से पानी में मौजूद आयन हिलते हैं और वही पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं. न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, पानी की यही ताकत रोबोट को आगे बढ़ा देती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इन रोबोट्स में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए ये लंबे समय तक खराब हुए बिना काम कर सकते हैं. आइए एक टेबल के माध्यम से आसान शब्दों में समझते हैं कि ये माइक्रो रोबोट क्या-क्या कर सकते हैं?
|फीचर
|जानकारी
|पावर सोर्स
|LED लाइट से चार्ज होने वाले सोलर पैनल
|स्पीड
|अपने शरीर की लंबाई के बराबर प्रति सेकंड
|सेंसिंग क्षमता
|0.3°C तक तापमान पहचान
|कंट्रोल
|लाइट पल्स से प्रोग्रामिंग
|लाइफ
|महीनों तक लगातार काम
इन रोबोट्स में लगा छोटा-सा कंप्यूटर इन्हें खुद फैसले लेने की ताकत देता है. यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने ऐसे खास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए हैं, जो बहुत ही कम बिजली पर चलते हैं. इसी वजह से रोबोट में प्रोसेसर, मेमोरी और सोलर पैनल- तीनों फिट हो पाए हैं. हर रोबोट का अपना अलग डिजिटल एड्रेस होता है, जिससे वैज्ञानिक हर एक को अलग-अलग काम सिखा सकते हैं. ये रोबोट तापमान बढ़ने वाली जगह की ओर खुद ही बढ़ जाते हैं, जिससे किसी सेल की सेहत पर नजर रखी जा सकती है.
भविष्य में यही तकनीक कैंसर ट्रीटमेंट, माइक्रो सर्जरी, दवा पहुंचाने और माइक्रो मशीन बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है. यह खोज बताती है कि आने वाले समय में इलाज और टेक्नोलॉजी दोनों का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है.