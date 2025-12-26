ETV Bharat / technology

वैज्ञानिकों ने बनाया नमक के एक दाने से भी छोटा ऑटोनोमस रोबोट, सेल्स की सेहत पर रखेगा नज़र

रोशनी से चलने वाले नमक जितने छोटे रोबोट (Autonomous Robot) अब इंसानी सेल्स की सेहत पर नजर रख सकेंगे और इलाज को नई दिशा देंगे.

Micro-robots smaller than a grain of salt, which can be charged by light, monitor cells, and have the potential to revolutionize medical science.
नमक के दाने से भी छोटे माइक्रो रोबोट, जो रोशनी से चार्ज होकर सेल्स की निगरानी कर सकते हैं और मेडिकल साइंस को बदल सकते हैं. (Image Credit: Lucas C Hanson, William H Reinhardt, Scott Shrager, Tarunyaa Sivakumar, Marc Z Miskin via PNAS)
हैदराबाद: साइंस यानी विज्ञान अब उस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां इतने छोटे रोबोट बन चुके हैं कि वो इंसानों की सेल्स के बीच में तैर भी सकते हैं. अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसे माइक्रो स्विमिंग रोबोट बनाए हैं, जो नमक के एक दाने से भी छोटे हैं. यह सुनने में काफी हैरान करने वाला कारनामा लगता है, लेकिन विज्ञान में पहली बार बनाए जाने वाली सभी चीज आम लोगों को अज़ूबा ही लगती है.

हैरान कर देगा रोबोट का साइज़

नमक के एक दाने से भी छोटे इस ऑटोनोमस रोबोट का साइज़ लगभग 200×300×50 माइक्रोमीटर है, यानी इन्हें नंगी आंखों से देखना काफी मुश्किल है. ये रोबोट आम मछलियों की तरह शरीर हिलाकर नहीं चलते, बल्कि ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. इस फील्ड से पानी में मौजूद आयन हिलते हैं और वही पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं. न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, पानी की यही ताकत रोबोट को आगे बढ़ा देती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इन रोबोट्स में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए ये लंबे समय तक खराब हुए बिना काम कर सकते हैं. आइए एक टेबल के माध्यम से आसान शब्दों में समझते हैं कि ये माइक्रो रोबोट क्या-क्या कर सकते हैं?

माइक्रोरोबोट्स के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रोपल्शन. (A) इलेक्ट्रोकाइनेटिक मैकेनिज्म का स्केमैटिक. (B) एक सिलिकॉन चिप की ऑप्टिकल इमेज जिस पर सैकड़ों रोबोट हैं. (C) डिवाइस की SiO2 बॉडी के दोनों सिरों पर Ti/Pt इलेक्ट्रोड वाले 4 PV डिज़ाइन का माइक्रोग्राफ. (D) सॉल्यूशन में ग्लोबल माइक्रोस्कोप रोशनी के तहत चलते हुए डिवाइस का मोंटाज.
Electrokinetic propulsion for microrobots. (A) Schematic of the electrokinetic mechanism. (B) Optical image of a silicon chip with hundreds of robots on it. (C) Micrograph of a 4 PV design with Ti/Pt electrodes at both ends of the device’s SiO2 body. (D) Montage of a device moving under global microscope illumination in solution. (Image Credit: Lucas C Hanson, William H Reinhardt, Scott Shrager, Tarunyaa Sivakumar, Marc Z Miskin via PNAS)
फीचरजानकारी
पावर सोर्सLED लाइट से चार्ज होने वाले सोलर पैनल
स्पीडअपने शरीर की लंबाई के बराबर प्रति सेकंड
सेंसिंग क्षमता0.3°C तक तापमान पहचान
कंट्रोललाइट पल्स से प्रोग्रामिंग
लाइफमहीनों तक लगातार काम
Addressability and swarming behavior enabled by circuits. (A and B) The control program can be given a list of target positions in order to guide each robot to its nearest waypoint. (C) Robots can be assigned individual lists of waypoints in order to trace out separate paths in unison. (D) Waypoints can also be dynamic and change at each timestep. Shown in blue, “follower” robots are assigned the location of another robot in the system as a waypoint. This rule results in chain-like structures following the “leader,” shown in red.
(A और B) नियंत्रण प्रोग्राम को टारगेट पोजीशन की एक सूची दी जा सकती है. इससे हर रोबोट अपने सबसे निकट वाले वेटपॉइंट तक अपने आप पहुंच जाता है. (C) हर रोबोट को अलग-अलग वेटपॉइंट्स की अपनी-अपनी सूची दी जा सकती है. इससे सभी रोबोट एक साथ मिलकर अलग-अलग रास्ते बना सकते हैं या अलग-अलग आकृतियां खींच सकते हैं. (D) वेटपॉइंट्स को गतिशील भी बनाया जा सकता है, यानी हर समय कदम पर वे बदल सकते हैं. उदाहरण के लिए, नीले रंग के “फॉलोअर” रोबोट्स को दूसरे रोबोट की जगह को ही अपना वेटपॉइंट बना दिया जाता है. इससे एक चेन जैसी संरचना बनती है, जिसमें सभी फॉलोअर्स रोबोट लाल रंग के “लीडर” रोबोट के पीछे-पीछे चलते हैं. (Image Credit: Lucas C Hanson, William H Reinhardt, Scott Shrager, Tarunyaa Sivakumar, Marc Z Miskin via PNAS)

इन रोबोट्स में लगा छोटा-सा कंप्यूटर इन्हें खुद फैसले लेने की ताकत देता है. यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने ऐसे खास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए हैं, जो बहुत ही कम बिजली पर चलते हैं. इसी वजह से रोबोट में प्रोसेसर, मेमोरी और सोलर पैनल- तीनों फिट हो पाए हैं. हर रोबोट का अपना अलग डिजिटल एड्रेस होता है, जिससे वैज्ञानिक हर एक को अलग-अलग काम सिखा सकते हैं. ये रोबोट तापमान बढ़ने वाली जगह की ओर खुद ही बढ़ जाते हैं, जिससे किसी सेल की सेहत पर नजर रखी जा सकती है.

भविष्य में यही तकनीक कैंसर ट्रीटमेंट, माइक्रो सर्जरी, दवा पहुंचाने और माइक्रो मशीन बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है. यह खोज बताती है कि आने वाले समय में इलाज और टेक्नोलॉजी दोनों का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है.

