ETV Bharat / technology

वैज्ञानिकों ने बनाया नमक के एक दाने से भी छोटा ऑटोनोमस रोबोट, सेल्स की सेहत पर रखेगा नज़र

नमक के दाने से भी छोटे माइक्रो रोबोट, जो रोशनी से चार्ज होकर सेल्स की निगरानी कर सकते हैं और मेडिकल साइंस को बदल सकते हैं. ( Image Credit: Lucas C Hanson, William H Reinhardt, Scott Shrager, Tarunyaa Sivakumar, Marc Z Miskin via PNAS )

हैदराबाद: साइंस यानी विज्ञान अब उस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां इतने छोटे रोबोट बन चुके हैं कि वो इंसानों की सेल्स के बीच में तैर भी सकते हैं. अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसे माइक्रो स्विमिंग रोबोट बनाए हैं, जो नमक के एक दाने से भी छोटे हैं. यह सुनने में काफी हैरान करने वाला कारनामा लगता है, लेकिन विज्ञान में पहली बार बनाए जाने वाली सभी चीज आम लोगों को अज़ूबा ही लगती है.

हैरान कर देगा रोबोट का साइज़

नमक के एक दाने से भी छोटे इस ऑटोनोमस रोबोट का साइज़ लगभग 200×300×50 माइक्रोमीटर है, यानी इन्हें नंगी आंखों से देखना काफी मुश्किल है. ये रोबोट आम मछलियों की तरह शरीर हिलाकर नहीं चलते, बल्कि ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. इस फील्ड से पानी में मौजूद आयन हिलते हैं और वही पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं. न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, पानी की यही ताकत रोबोट को आगे बढ़ा देती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इन रोबोट्स में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए ये लंबे समय तक खराब हुए बिना काम कर सकते हैं. आइए एक टेबल के माध्यम से आसान शब्दों में समझते हैं कि ये माइक्रो रोबोट क्या-क्या कर सकते हैं?