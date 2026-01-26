ETV Bharat / technology

Republic Day 2026: AI से बनाएं देशभक्ति से भरी खास तस्वीरें, जानिए हिंदी में बेस्ट फोटो एडिटिंग प्रॉम्प्ट्स!

ChatGPT से लेकर Gemini तक, ये प्रॉम्प्ट इमेज एडिटिंग कैपेबिलिटी वाले किसी भी AI चैटबॉट पर काम करेंगे. ( Image Credit: PTI )

हैदराबाद: भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस दिन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बना. हर साल की तरह इस बार भी लोगों में देशभक्ति, एकता और गर्व का जोश साफ दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इस खुशी को खास तस्वीरों के जरिए शेयर करना चाहते हैं.

अब तस्वीरों को एडिट करने के लिए भारी-भरकम ऐप्स या प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से सिर्फ सही शब्दों में लिखा गया एक प्रॉम्प्ट आपकी फोटो को सेकंड्स में रिपब्लिक डे थीम में बदल सकता है. 2026 में ChatGPT, Gemini, Grok जैसे AI टूल्स फोटो के कॉन्टेक्स्ट को पहले से कहीं बेहतर समझते हैं. यही वजह है कि टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से फोटो एडिटिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है.

सबसे जरूरी बात यह है कि प्रॉम्प्ट ऐसा हो जिससे चेहरे, स्किन टोन और एक्सप्रेशन खराब न हों. नीचे कुछ ऐसे हिंदी प्रॉम्प्ट दिए गए हैं, जो नेचुरल और रियलिस्टिक रिजल्ट देने में मदद करते हैं.

1. रिपब्लिक डे सेल्फी के लिए हिंदी प्रॉम्प्ट

प्रॉम्प्ट: इस फोटो को गणतंत्र दिवस 2026 के लिए एडिट करें. मेरा चेहरा, स्किन टोन और सभी चेहरे की बनावट बिल्कुल न बदलें. फोटो में हल्की केसरिया, सफेद और हरी रोशनी साइड से आती हुई दिखे. बैकग्राउंड साफ और सिंपल रहे. तस्वीर नेचुरल, सम्मानजनक और सोशल मीडिया के लिए उपयुक्त लगे.

2. इंडिया गेट बैकग्राउंड वाला पोर्ट्रेट

प्रॉम्प्ट: मुझे गणतंत्र दिवस की सुबह इंडिया गेट के सामने नैचुरल तरीके से दिखाएं. मेरी पोज़, कपड़े और एक्सप्रेशन वही रहें. हल्की सुबह की रोशनी, साफ आसमान और संतुलित बैकग्राउंड रखें. रंग ज्यादा चटख न हों.