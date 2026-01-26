ETV Bharat / technology

Republic Day 2026: AI से बनाएं देशभक्ति से भरी खास तस्वीरें, जानिए हिंदी में बेस्ट फोटो एडिटिंग प्रॉम्प्ट्स!

AI टूल्स की मदद से सही हिंदी प्रॉम्प्ट लिखकर रिपब्लिक-डे 2026 के लिए नेचुरल और देशभक्ति से भरी तस्वीरें बनाई जा सकती हैं.

Republic Day 2026: Top AI Prompts for Selfies, Family and Profile Photos
ChatGPT से लेकर Gemini तक, ये प्रॉम्प्ट इमेज एडिटिंग कैपेबिलिटी वाले किसी भी AI चैटबॉट पर काम करेंगे. (Image Credit: PTI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 26, 2026 at 7:57 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस दिन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बना. हर साल की तरह इस बार भी लोगों में देशभक्ति, एकता और गर्व का जोश साफ दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इस खुशी को खास तस्वीरों के जरिए शेयर करना चाहते हैं.

अब तस्वीरों को एडिट करने के लिए भारी-भरकम ऐप्स या प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से सिर्फ सही शब्दों में लिखा गया एक प्रॉम्प्ट आपकी फोटो को सेकंड्स में रिपब्लिक डे थीम में बदल सकता है. 2026 में ChatGPT, Gemini, Grok जैसे AI टूल्स फोटो के कॉन्टेक्स्ट को पहले से कहीं बेहतर समझते हैं. यही वजह है कि टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से फोटो एडिटिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है.

सबसे जरूरी बात यह है कि प्रॉम्प्ट ऐसा हो जिससे चेहरे, स्किन टोन और एक्सप्रेशन खराब न हों. नीचे कुछ ऐसे हिंदी प्रॉम्प्ट दिए गए हैं, जो नेचुरल और रियलिस्टिक रिजल्ट देने में मदद करते हैं.

1. रिपब्लिक डे सेल्फी के लिए हिंदी प्रॉम्प्ट

प्रॉम्प्ट: इस फोटो को गणतंत्र दिवस 2026 के लिए एडिट करें. मेरा चेहरा, स्किन टोन और सभी चेहरे की बनावट बिल्कुल न बदलें. फोटो में हल्की केसरिया, सफेद और हरी रोशनी साइड से आती हुई दिखे. बैकग्राउंड साफ और सिंपल रहे. तस्वीर नेचुरल, सम्मानजनक और सोशल मीडिया के लिए उपयुक्त लगे.

2. इंडिया गेट बैकग्राउंड वाला पोर्ट्रेट

प्रॉम्प्ट: मुझे गणतंत्र दिवस की सुबह इंडिया गेट के सामने नैचुरल तरीके से दिखाएं. मेरी पोज़, कपड़े और एक्सप्रेशन वही रहें. हल्की सुबह की रोशनी, साफ आसमान और संतुलित बैकग्राउंड रखें. रंग ज्यादा चटख न हों.

3. फैमिली फोटो के लिए देशभक्ति टच

प्रॉम्प्ट: इस फैमिली फोटो को रिपब्लिक डे 2026 थीम में एडिट करें. सभी चेहरों और बॉडी शेप को बिल्कुल न बदलें. बैकग्राउंड में छोटे भारतीय झंडे और हल्की तिरंगा डेकोरेशन जोड़ें. लाइटिंग नैचुरल और माहौल खुशनुमा रहे.

4. प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो

प्रॉम्प्ट: इस फोटो का एक प्रोफेशनल रिपब्लिक डे वर्जन बनाएं. बैकग्राउंड मिनिमल रखें. लाइटिंग या बैकग्राउंड में हल्का तिरंगा टच जोड़ें. कोई झंडा या भारी इफेक्ट न डालें.

5. आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशन स्टाइल फोटो

प्रॉम्प्ट: इस फोटो को गणतंत्र दिवस 2026 के लिए एक आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशन में बदलें. मेरी पहचान साफ दिखे. केसरिया, सफेद और हरे रंगों का सॉफ्ट इस्तेमाल करें. कार्टून जैसा लुक न हो.

