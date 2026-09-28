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7.84 लाख रुपये में लॉन्च हुई 7 सीटर कार, मिलेगा 21 KMPL का माइलेज!

यह टर्बो मॉडल सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ तीन वेरिएंट में मिलेगा और कंपनी इसका माइलेज 21 kmpl बताती है. ( Image Credit: Renault India )

हैदराबाद: Renault India ने अपनी सात सीटर वाली कार ट्राइबर में आखिरकार टर्बो पेट्रोल इंजन दे दिया है. इस नए मॉडल को कंपनी ने भारतीय मार्केट में Triber 100PS नाम से लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 7.84 लाख (एक्स-शोरूम) है.

टर्बो इंजन इवोल्यूशन (Evolution), टेक्नो (Techno) और इमोशन (Emotion) वेरिएंट में मिलेगा. सबसे सस्ता ऑथेंटिक (Authentic) वेरिएंट सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ ही रहेगा. सारी कीमतें शुरुआती और एक्स-शोरूम हैं.

अभी टर्बो इंजन सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. नॉर्मल पेट्रोल ट्राइबर में डीलर से सीएनजी (CNG) किट लगवाने का ऑप्शन है लेकिन टर्बो में यह अभी तक नहीं है. रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में इस कार का सीएनजी और सीवीटी (CVT) वर्जन भी मार्केट में आ सकता है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है.

कंपनी ने दावा किया है कि उनकी यह गाड़ी 21 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल का माइलेज देती है. इस इंजन को Renault Kiger से लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं. इसमें नया इंजन मैनेजरमेंट सिस्टम और ब्रशलेस डीसी कूलिंग फैन भी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ओवरटेक करते वक्त, चढ़ाई पर और गाड़ी पूरी भरी होने पर इस लोड का फायदा मिलेगा.

ट्राइबर टर्बो में 1.0 लीटर का तीन सिलेंडर वाला टीसीई (TCe) टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है. यह 100 PS की पावर और 180Nm टॉर्क देता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. पुराने नॉर्मल पेट्रोल इंजन में सिर्फ 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क था.

इस कार की सालों से सबसे बड़ी कमी कम पावर मानी जाती थी. वो भी खासतौर पर तब, जब गाड़ी में पूरी फैमिली या दोस्तों का ग्रुप बैठा हो. अब कंपनी ने ट्राइबर की इसी कमी को दूर करने की कोशिश की है.

वेरिएंट 1.0 पेट्रोल MT 1.0 पेट्रोल AMT 1.0 टर्बो पेट्रोल MT (नया) Authentic 5.80 लाख रुपये - - Evolution 6.73 लाख रुपये - 7.84 लाख रुपये Techno 7.44 लाख रुपये - 8.53 लाख रुपये Emotion 8.05 लाख रुपये 8.52 लाख रुपये 8.99 लाख रुपये

नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल की तुलना में टर्बो के लिए इवोल्यूशन में करीब 1.11 लाख रुपये, टेक्नो में करीब 1.10 लाख रुपये और इमोशन में करीब 94,500 रुपये ज्यादा देने होंगे. पूरी टर्बो रेंज 9 लाख से नीचे ही है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कार की बुकिंग 11,000 रुपये से शुरू हो चुकी है और डिलीवरी भी कुछ हफ्तों बाद शुरू होने की उम्मीद है.

कार में हुए बदलाव

बाहर से ट्राइबर कार पहले जैसी ही दिखती है, लेकिन नीचे काफी कुछ बदला है. अब यह रेनो ग्रुप एंट्री प्लेटफॉर्म (RGEP) पर बनी है. सस्पेंशन की ट्यूनिंग बदली गई है, आगे और पीछे एंटी-रोल बार लगे हैं, एमटीवी (MTV) डैंपर तकनीक दी गई है और ब्रेकिंग को बेहतर किया गया है. बीएस (ABS), टीसीएस (TCS) और वीडीसी (VDC) की सेटिंग भी नई हैं. कंपनी ने कहा है कि उन्होंने इस गाड़ी में इस नई ट्यूनिंग को भारतीय सड़कों को ध्यान में रखते हुए की है.

सीटिंग को भी पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है. इसमें 5, 6 या 7 सीट की सेटिंग बन जाती है. तीसरी रो में लगी सीटों को आसानी से लगाया या हटाया जा ससकता है और दूसरी रो वाली सीटों को स्लाइड और रिक्लाइन किया जा सकता है. कंपनी के मुताबिक, पांच सीट वाली सेटिंग में बूट स्पेस 625 लीटर तक मिलता है.

फीचर्स, सेफ्टी और कंप्टीशन

इस कार का केबिन बेज और ग्रे कलर का है. इसमें एक बड़ी टचस्क्रीन तैरती हुई दिखाई देती है. इसमें एसी वेंट पैनल पर टेक्स्चर फिनिश दिया गया है. एसी के लिए रोटरी डायल दिए गए हैं. स्टीयरिंग तीन स्पोक वाला है, जो लेदर से लिपटा हुआ है. ड्राइवर के लिए पूरी तरह से डिजिटल स्क्रीन दी गई है.

इस कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स और 21 सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड हैं. कारदेखो की रिपोर्ट के मुताबिक, नई ट्राइबर का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन पुराने मॉडल को ग्लोबल एनसीएपी (Global NCAP) में 4-स्टार रेटिंग मिली थी.

खासियत जानकारी इंजन 1.0 लीटर टीसीई टर्बो पेट्रोल पावर और टॉर्क 100 PS और 180 Nm गियरबॉक्स 5-स्पीड मैनुअल माइलेज 21 kmpl (कंपनी का दावा) प्लेटफॉर्म RGEP ग्राउंड क्लीयरेंस 182 mm बूट स्पेस 625 लीटर तक (5 सीट सेटिंग) टचस्क्रीन 8 इंच, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay ड्राइवर डिस्प्ले 7 इंच डिजिटल सेफ्टी फीचर्स 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ISOFIX माउंट्स अन्य फीचर्स ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर, स्मार्ट एक्सेस कार्ड

भारतीय मार्केट में Triber 100PS का कंप्टीशन मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga), टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion), किआ कैरेंस (Kia Carens), मारुति एक्सएल6 (Maruti XL6) और किआ कैरेंस क्लेविस (Kia Carens Clavis) से हो सकता है. इनके अलावा निसान ग्रैविटे (Nissan Gravite) से भी इस गाड़ी की टक्कर हो सकती है.